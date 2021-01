A koenzim-Q10 jótékony hatásai - Hogyan pótolja, ha szükséges?

Az antioxidánsok egy része csak növényi táplálékkal kerülhet be a szervezetbe (vitaminok, flavonoidok), mások az emberi szervezetben is képződnek, pl.: az antioxidáns hatású enzimek (kataláz, glutation-peroxidáz, szuperoxid-dizmutáz stb.), a szőlőcukor vagy a húgysav. Közismert antioxidánsok az A-, a C- és az E-vitamin, a béta-karotin, a flavonoidok, az izoflavonoidok, a fenolsavak, a szelén, a Q10 (más néven ubikinon) molekula.