A nyár veszélyei - Mi fenyegeti a gyerekeket?

A nyár a vakáció, a gondtalan kikapcsolódás, a nyaralás ideje. A kevésbé ismert, vagy ismeretlen környezetben azonban sok kellemetlen meglepetésnek, veszélynek vannak kitéve a gyermekek. Mire figyeljenek a szülők?

Csípések

Darázscsípés, méhcsípés

A méh- vagy darázscsípésre általában közepes duzzanat, fájdalom és viszketés jellemző. Egyeseknél azonban komoly anafilaxiás reakciót vált ki, amely csalánkiütést, száj- és torokduzzanatot, nehézlégzést okoz. Felnőttkorra általában kiderül, ha valaki allergiás ezen rovarcsípésekre, gyermekkorban azonban még váratlanul jelentkezhet. Amennyiben súlyos allergiás reakciót tapasztal, fektesse le a gyermeket és húzza ki a fullánkot, majd mihamarabb menjenek orvoshoz, vagy hívjanak mentőt! Ha nincs allergiás reakció, a fullánkot akkor is ki kell húzni, tisztítsa meg a helyét, tegyen rá jeget és adjon be valamilyen antihisztamin tartalmú készítményt!

Medúzacsípés

Tengerparti nyaralások alkalmával a medúzacsípés nem csak nagyon fájdalmas, de a szervezetbe juttatott méreganyagok miatt életveszélyes is lehet. A csípés helye gyorsan bepirosodhat, felhólyagosodhat, illetve hányással és izomgörcsökkel járhat. Súlyos esetekben légzési nehézséget, kómát vagy halált is okozhat. A medúzacsípés mielőbbi orvosi ellátást igényel. Annak megérkezéséig az ecetes borogatás segíthet enyhíteni a fájdalmakat.

Szúnyogcsípés

A szúnyogok nem csak idegesítőek a zümmögésük és a viszkető csípésük miatt, de az elkapart szúnyogcsípés bőrfertőzést is okozhat. A magyarországi szúnyogfajok nem hordoznak súlyos betegségek kórokozóit, de különösen Európán kívüli úticélok esetén számolni kell a dengue-láz, nyugat-nílusi vírus és egyéb trópusi betegségek kockázatával is. A szúnyogcsípés ellen különféle krémekkel védekezhetünk, illetve öltöztesse fel gyermekét úgy, hogy lehetőleg minél nagyobb testfelülete fedett legyen, ha a szabadban tartózkodik. Kerüljék az állóvizeket.

Kullancsok

Amennyiben szabadtéri programot szervez, legyen óvatos a kullancsokkal, amik akár a fűszálakról is átkerülhetnek az emberre. Bár legtöbbjük nem terjeszt betegségeket, a fertőzött egyedektől Lyme-kórt kaphat! A kullancsot mindig távolítsa el, és védekezzen ellenük úgy, hogy ha a szabadba megy gyermeke, alkalmazzon kullancsriasztót, és minden nap végén vizsgálja át a teljes bőrfelületét.

Balesetek

Esések

Az esések folyamatosan vezetik a nyári sérülések listáját. Csonttörés gyanúja esetén mindig fel kell keresni a baleseti sebészetet, miként a fejsérülések is kórházi kezelést igényelnek. Látható sérülés nélkül is kialakulhat agyrázkódás. A trambulin (ugróasztal) egy veszélyes sporteszköz, a szülők mégis hajlamosak azt hinni, hogy biztonságos. Keressünk olyan játszóteret, aminek talaja puha anyaggal van burkolva.

Kerékpáros-sérülések

A kórházi ellátásra szoruló gyermekkori sérülések jelentős része kerékpáros baleset. A leggyakoribbak a kar- és lábsérülések, a legsúlyosabbak viszont a fejsérülések. A gyermek mindig viseljen védősisakot. A forgalmas utakon inkább tolják át a biciklit, a kormány és az ülés pedig legyen rendesen beállítva.

Égési sérülések

A nagyobb gyermekek általában nyílt lánggal, tűzrakás közben, vagy tűzijátékkal égetik meg magukat, a kisebbek pedig forró ételeket rántanak le a konyhapultról, vagy leforrázzák magukat. Ezek a gyermekkori égési balesetek is megelőzhetőek, ha szülők felügyelik a tűzrakást, a tűzijátékozást, és nem hagyják a gyerekek számára elérhető helyen a forró ételeket, italokat.

Vízbe fulladás

Nagyon sok olyan eset van, amikor a gyermek élete csak egy hajszálon múlik. A legtöbb fulladásos baleset a családi házak hordozható medencéjében történik. Ne felejtsük el, hogy tíz centiméteres vízben is meg lehet fulladni! Éberen felügyeljük a gyerekeket, és mindig legyünk olyan távolságra, hogy segíteni tudjunk. A kisgyerekekre adjunk úszómellényt, karúszót vagy úszógumit.

Nap- és hőártalom

Napégés

Amennyiben túlzottan ki van téve a gyermek a káros UV sugárzásnak, az könnyen fájdalmas bőrpírral járó leégést okoz. A gyerekek bőre sokkal érzékenyebb, mint a felnőtteké, akár másod- és harmadfokú égési sérülés is kialakulhat, ezért a napsütéssel szembeni óvintézkedéseket komolyan kell venni. Nyáron lehetőleg csak árnyékos területre tervezzünk szabadtéri programot, kenjük be alaposan magas faktorszámú napvédő krémmel a gyereket, gondoljunk a napfénytől védő ruházatra is. Amennyiben kialakult a napégés, fájdalomcsillapítók, aloe verás készítmények, hidratáló krémek segíthetnek a fájdalom enyhítésében

A túlzott és védelem nélküli napozás hosszabb távon melanomát, bőrrákot okozhat. Ez közvetlenül a napozás után még nem okoz elváltozást, előfordulhat, hogy csak felnőtt korban alakul ki a daganat - részben - a gyermekkori sugárzás hatására.

Napszúrás, kiszáradás

A gyermekek szervezetének hőszabályozó képessége gyengébb, folyadékveszteségük intenzívebb, ráadásul jellemzően többet mozognak, szaladgálnak a nagy melegben is, mint a felnőttek. Egy éves korban a kisgyermekek folyadékszükséglete alapesetben napi 1 liter, 3-5 éves korban kb. 1,5 liter, nagyobb gyerekeknél a 2 litert is eléri, intenzív testmozgás esetén azonban ennél is több lehet.

A kiszáradásra utal, ha a gyermek gyengeséget tapasztal, szédül, felgyorsul a légzés- és pulzusszáma, kiszáradt a szája, csökkent a vizeletmennyisége. A napszúrás a fentiek mellett lázzal, fejfájással, esetenként izomgörcsökkel és hányingerrel is járhat. Kialakulhat a meleg miatt ájulás (hőkollapszus). Ha ezeket a tüneteket tapasztaljuk, gondoskodjunk a test hűtéséről árnyékos és szellős helyen, valamint a folyadékpótlásról.

Emésztőszervi fertőzések, ételmérgezés

A bélfertőzés, bélhurut megelőzésére javasolt a gyakori kézmosás, illetve az, hogy a gyermeknek adott étel ne álljon sokáig a napon, a melegben, hanem frissen fogyassza el. Fertőzésre utaló korai jel lehet, ha a gyermek nem akar enni, inni, később jelentkezhet az émelygés, hányinger, hányás, hasmenés.

WEBBeteg összeállítás - MTI, Medipress, KamaszPanasz