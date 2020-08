Nyár: önfeledt, de veszélyes üzem!

A tojás nyáron önmagában is veszélyes, mint ahogy a csúszdázás vagy az önfeledt focizás is. Ám azzal kevesebben vannak tisztában, hogy egy ártatlannak tűnő rakott zöldbab, vagy a vasárnapi ebédből a szürke hétköznapokra átmentett palacsinta is lehet súlyos veszélyforrás a gyerekre nézve. A nyári szünetben azonban nem csak az egyes fertőzések, hanem a gyermekbalesetek is megszaporodnak!

Az iskolai szünet kezdetével jelentősen megváltozik a gyerekek életrendje: lazul a fegyelem a mindennapok és a higiénia területén is, így azonban akaratlanul is gyakoribbakká válnak a hasmenéses megbetegedések, fertőzések, de a balesetek is, amelyeknek a gyomorrontásoknál is súlyosabb következményei lehetnek.

Hirdetés

Azt már mindannyian jól tudjuk, hogy a nyers tojással készült ételekkel nagyon vigyázni kell! Azt azonban kevesebben tudják, hogy gyakorlatilag minden étellel hasonló körültekintéssel kell eljárni. Még, ha gondosan ki is készítjük csemeténknek a főtt ételt, hogy otthon maradva is egyen valamit, lehet, hogy több kárt okozunk, mint gondolnánk. – 30-40 Celsius fokon a baktériumok száma 20 percenként a kétszeresére emelkedik. Így ha például reggel egy tányéron kikészítjük gyermekünknek az aznapi ebédet az asztalra, mondván: délig úgysem lesz semmi baja, az ebédidőre már komoly veszélyforrás lehet. A madártej habja például olyan jó hőszigetelő, hogy még ha 10 percig főznénk is, a belsejében akkor sincs 50 fok, így a baktériumok nem pusztulnak el – figyelmeztetett dr. Ócsai Lajos az ÁNTSZ járványügyi főosztályvezetője, hozzátéve: mindezek a fertőzések alapos melegítéssel jórészt megelőzhetőek.

Kánikulai napok - A hőség veszélyei A hőségben elsősorban a krónikus betegeknek és időseknek kell óvatosnak lenniük, és vigyázni kell a gyerekekre is. A kánikula hatásai szervezetünkre>>

A fertőzések szempontjából a következő legtöbb problémát nyáron a kullancsok okozhatják. – Kiránduláskor akár többször is végezhetünk kullancsvizitet, ha ugyanis három órán belül eltávolítjuk testünkből az apró jószágokat, jelentősen csökken a fertőzések kockázata. Azt pedig tudni kell, hogy még ha oltva is vagyunk a kullancsok által terjesztett agyhártyagyulladás ellen, a Lyme-kór miatt akkor is kell aggódni! – folytatta a főosztályvezető, aki hozzátette: külföldi kirándulásokhoz még ennél is több védelemre van szükség.

– Mindenképp tájékozódjunk a szükséges védőoltásokról, ha külföldre indulunk! Itthon a lakosság „el van kényeztetve”, ugyanis a kötelező oltások miatt jó a járványügyi helyzet. Nyugatra utazva azonban akár a kanyaróval is összetalálkozhatunk, délen pedig a Hepatitis A–vírusa gyakoribb.

Legyen, aki vigyáz a gyerekre!

Hasznos tippek az ételmérgezés elkerüléséhez Nyaranta jelentősen megugrik az életmérgezések, ételfertőzések száma, és nem csak a hírhedt szalmonella állhat a háttérben. A nagy melegben nem is kell különösebben nagy hanyagság ahhoz, hogy romlott, fertőzött élelmiszert fogyasszunk, éppen ezért még fokozottabban kell ügyelnünk a konyhai higiéniára. Hasznos tippek az ételmérgezés elkerüléséhez - Jó tudni!>>

A gyermekek pedig még ennél is több odafigyelést igényelnek, nyári szünetben ugyanis nem csak az egyes fertőzések, hanem a gyermekbalesetek is megszaporodnak.

A baleseti halálokok szempontjából leggyakoribbak a közlekedési balesetek, a fulladások, a strangulációs balesetek (önakasztásos-fulladásos), az égés, a mérgezés és az esés-zuhanásos balesetek.

– Az autóban hagyva is minden évben 1-2 csecsemőt veszítünk el, akik néhány 10 perc alatt olyan súlyos károsodást szenvedhetnek a felforrósodott autóban, hogy menthetetlenné válnak – folytatta Páll Gabriella, aki mindezek miatt azt javasolja, bármilyen korú és bármilyen megbízható is legyen csemeténk, minden esetben figyeljen rá felnőtt.

Hogyan vegyük észre, hogy baj van?

Minden esetben a gyerek közérzetét és aktivitását kell figyelni. Ha azt vesszük észre, hogy fáradékony, vagy a szokásosnál aluszékonyabb, esetleg az étvágya sem olyan, mint szokott, joggal gyanakodhatunk mérgezésre. Ha mindezeket hányás is kíséri, akár agyi ödéma (bevérzés) is lehet a probléma. – Egy magyar felmérés szerint a legtöbb háztartásban érhető el olyan veszélyes dolog (például vegyszer, mosószer, stb), ami közvetlen veszélyt jelenthet a kicsikre. Ezeket mindig zárjuk el ezeket! – hangsúlyozta a szakértő.

(WEBBeteg - Kósa-Boda Veronika, újságíró)