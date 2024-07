Nyaralás kisgyerekekkel? Maradjunk inkább otthon, vagy megéri belevágni?

Itt a nyár, így sokak természetes igénye, hogy nyaralni menjenek, egy kicsit kilépjenek a megszokott hétköznapi rutinból és élményeket gyűjtsenek. Kisgyerekekkel azonban ez az időtöltés némiképp átértékelődik.

Sokan félnek elindulni részben az utazás miatt, részben pedig azért, mert felborul a már jól kialakult napi rutin, amit utána esetleg nehéz lesz visszaállítani. Nem beszélve arról, hogy a kisgyerekes nyaralás csöppet sem pihentető, és egyébként a kisgyerekek ebből úgysem fognak emlékezni semmire... Vagy mégis?

Menni vagy nem menni?

Minden gyerek érkezése új mérföldkő a családban, ami átrendezi az addigi szokásokat, a már kialakult dinamikát. Nincs ez máshogy a nyaralással sem. Függetlenül attól, hogy az ember belföldön vagy külföldön kíván egy kicsit pihenni, illetve egynapos kirándulásról vagy többhetes nyaralásról beszélünk, a legtöbben szeretünk elutazni, egy kicsit más környezetben lenni. Ez az igény a gyerekek érkezése után sem kell, hogy elmaradjon.

Ugyanakkor minden család más, így a gyerekes nyaralás megszervezésekor érdemes szem előtt tartani az egyéni igényeinket is. Az első kérdés, hogy milyen típusú nyaralásra vágyunk. Semmi sem lehetetlen, de a gyerekes utazás igényel egy jó nagy adag rugalmasságot ahhoz, ha valami éppen nem úgy alakul, ahogy elterveztük, mert váratlan helyzetek biztosan előfordulhatnak.

Ha hátizsákos túrázók vagyunk, akkor nem feltétlenül kell tengerparti nyaralásra váltanunk valamilyen tengerparti all-inclusive resortban, mert nagy valószínűséggel nem fogjuk jól érezni magunkat.

Ugyanígy, ha a kényelmes nyaralás hívei vagyunk, akkor nem biztos, hogy gyerekekkel kell belevágnunk egy több hetes dél-amerikai túrába, ahol mindennap máshol kell aludni.

Léteznek köztes megoldások és meg lehet találni az egyensúlyt, azaz olyan nyaralást tervezni, amibe belefér a vízparti pihenés, a városnézés és esetleg egy könnyebb túra is hordozóval vagy babakocsival, nagyobb gyerekek esetén pedig akár már gyalog is. Az is sokat segít, ha tervezünk a nap során olyan programokat, ami gyerekeknek is szórakoztató, ahol őket is le tudjuk fárasztani. Mehetünk például állatkertbe, gyerekeknek való múzeumba, de akár egy-egy játszóterezés is valamilyen számukra új helyen nagyon sokat tud adni nekik is.

Hirdetés

Utazás

Gyerektől függetlenül is meg vannak az embernek a preferenciái, hogyan szeret utazni. Nincs ez másképp akkor sem, ha kicsi vagy nagy gyerekekkel kell elindulni, mert minden utazási formának megvannak a maga előnyei.

A repülő gyors és lehetővé teszi, hogy messzebbi helyekre is eljussunk. Ám nagy kihívás lehet akár 2-3 órán keresztül is lekötni egy gyereket, aki jó eséllyel nem akar majd csendben ücsörögni a székében. Nem mellesleg pedig a többi utasra is tekintettel kell lennünk, ami nem kis stresszforrás. Érkezéskor kérdés, hogyan jutunk el a végső célállomásunkra, ahogy az ott tartózkodás során is fontos erre figyelmet fordítani, hogy milyen lehetőségeink vannak.

Ezzel szemben az autós utazás ad egyfajta rugalmasságot, hiszen mi dönthetjük el, hogy mikor indulunk vagy mikor állunk meg. Szintén nagy előnye, hogy sokkal több dolgot tudunk magunkkal vinni, ami sok kisgyerekes szülőnek megnyugtató. Persze olyanok is akadnak, akiknek elég egy hátizsák, de ez megint egyéni preferencia kérdése. Nehézség azonban, hogy a gyerekeknek egész úton ülniük kell, így sokszor a szülő lesz az animátor, aki egész úton próbálja lekötni valamivel a gyereket, ami szintén nagy kihívás.

Ugyan kevesebb helyre juthatunk el, de jó alternatíva lehet a kettő között, ha vonattal utazunk, mert itt szintén lehetőség van mozogni, és nem kell jóval az indulás előtt kiérni a pályaudvarra.

Egy dolog biztos, akármivel is utazunk, próbáljunk felkészültek lenni. Jó, ha esetleg meg tudunk állni olyan helyen, ahol van játszótér, tudnak szaladgálni. Ma már egyébként a legtöbb repülőtéren is találunk kis játszósarkot, ami nagy segítség lehet, hogy pár percig a szülő is megpihenjen. Segít, ha van nálunk nasi, zene, a gyerek életkorához mérten valamilyen játék vagy foglalkoztató. Na meg persze sok-sok türelem és egy nagy adag humorérzék.

Alvás

Szintén kritikus pont lehet az alvás is. Hiszen ahogy sok felnőtt sem, úgy sok kisgyerek sem szeret máshol aludni. Itt sokat segíthet, ha már van egy jól bevált elalvás előtti rutinunk, amit a nyaralás alatt is tudunk alkalmazni, ha nem is teljes egészében, de legalább bizonyos elemeit. Az esti ital, pl. tej vagy kisbabáknál a szoptatás, azt az érzést kelti a gyerekben, hogy az új helyen ugyanúgy történnek a dolgok, mint otthon. Az esti mese, éneklés, a napunk összefoglalása mind-mind olyan dolog, amiből a kisgyerek tudja, hogy ezek az alvást előkészítő rituálék. Ha van kedvenc alvós plüss vagy tárgy, amivel a gyerek szeret aludni, akkor ezeket se hagyjuk otthon semmiképp.

Nagy kérdés szokott lenni, hogy hol altassuk a gyereket, ami szintén az egyéni szokásainkon múlik. Sok helyen van lehetőség babaágyat kérni, de ha autóval utazunk, akkor akár mi magunk is vihetünk utazó ágyat. Ez sokszor megkönnyíti az alvást, hiszen nem kell attól félnünk, hogy az állandóan mozgolódó gyerek esetleg leesik az ágyról. Érdemes átgondolni azt is, hogy közös vagy külön szobában szeretnénk-e aludni a gyerekkel. Ha egyetlen szoba van, akkor nagy valószínűséggel a gyerek altatásakor a szülőknek is le kell feküdniük. Ezt van, aki nehezen viseli, mert ilyenkor lenne még lehetőség, hogy a felnőttek is időt töltsenek egymással. De persze olyan is van, aki ezt cseppet sem bánja, mert egy hosszú nap után kidőlnek a gyerekekkel együtt vagy talán még hamarabb is.

Étkezés

Hasonló a helyzet az étkezéssel is. Nem kell, hogy a nyaralás alatt teljesen elfajuljon a helyzet és a gyerek csak dinnyén és fagyin éljen. De ha belegondolunk, akkor egy utazás során mi magunk is szeretünk egy kicsit lazítani, finom ételeket kipróbálni, édességeket enni. Vihetünk az útra egészségesebb nasikat pl. gyümölcsöt, de lehet, hogy az étteremben kedve lesz kipróbálni valami helyi különlegességet. Ne fosszuk meg ettől az élménytől akkor sem, ha amúgy zsírosabban főznek mondjuk, mint ahogyan mi tennénk otthon. Fontos a példamutatás, amit elsősorban a szülő mutat a gyereknek. Ha azt látja, hogy a svédasztalnál mi felnőttek is szedünk gyümölcsöt és zöldséget, akkor belefér, hogy a desszert egy palacsinta.

És ugyanez van a mozgással is, ha a gyerek azt látja, hogy anya és apa a nyaraláson is edzenek, akkor ebbe belefér a tengerparti heverészés is, kevésbé tudatos táplálkozás is. De! Senki ne érezze magát rosszul akkor sem, ha ő a nyaraláson csak és kizárólag pihenni szeretne.

Rutin a nyaralás alatt

Kétségtelenül a legnagyobb mumus és félelem, hogy mi történik a jól kialakult rutinnal akkor, ha nyaralunk. Kisebb fejtörést jelent ez azoknak, akik amúgy sem nagyon tartanak napi rutint, hanem spontán élik az életüket, ahol mindennap általában más. De azok, akik a napi rutin hívei, nagyon félnek attól, hogy egy nyaralás teljesen felborítja az egyébként már jól működő rendszert.

Mint mindenben, itt is fontos az alkalmazkodás és egyfajta arany középút megtalálása.

Nem elvárható egy nyaraláson, hogy a gyerek ugyanakkor menjen aludni, mint odahaza. Lehet, hogy az új helyen sokkal világosabb van, mint például otthon, és amúgy is sokkal több inger éri őt a nap során. Fontos, hogy biztosítsuk neki a pihenést, főleg a kisebb gyerekeknek. Egy fáradt és túlpörgött gyereknél kevés nehezebb dolog van. Ha megtehetjük, akkor visszamehetünk a szállásra egy délutáni alvásra vagy időzíthetjük úgy a programot, hogy tudjon aludni az autóban vagy a babakocsiban.

Az étkezés esetében szintén nem dől össze a világ, ha egy-egy étkezés kimarad, esetleg eltolódik. Fontos, hogy a fő étkezések meglegyenek, és a gyerek tápláló és tápanyagban gazdag ételeket egyen, de egy-egy „bűnözéstől” nem fog összedőlni a világ. Legyen nálunk az út során is gyümölcs, víz, ami a nagy melegben mindig jó alternatíva.

Hogyan éljük túl idegösszeroppanás nélkül?

Sokan azt érzik, hogy egy-egy ilyen út során valójában nem is nyaralnak, hanem nyaraltatnak. Engedjük el az elvárásokat, és az előttünk megjelenő idilli képet, ahogy házastársunkkal békében borozgatunk és eszegetünk valamilyen festői környezetben, amíg a gyerekek csendesen játszanak. Ez valószínűleg nem fog megtörténni vagy nagyon nagy szerencse kell hozzá. Az is lehet, hogy az út során valaki lebetegszik, nem sikerül teljesíteni a kitűzött terveket. Jó, ha van a fejünkben többféle opció is, ha kötünk biztosítást és viszünk gyógyszereket. Érdemes mérlegelni, hogy megéri-e nekünk beülni egy étterembe (van, hogy igen), ahol nem kell főzni, isteni az étel, de lehet felváltva kell ennünk, vagy inkább otthon főznénk valamit.

Miért lesz jó a gyereknek és nekünk is, ha belevágunk?

A kisgyerekes utazás biztosan nem olyan lesz, mint amilyen azelőtt volt a párunkkal, hogy szülőkké váltunk. De ennek is meg lehet a maga szépsége, helye, ideje. Pár év és a gyerekeink már undok kamaszok lesznek, akik (jó esetben) egészen biztosan nem akarnak a szüleikkel nyaralni, így nekünk ismét lehetőségünk lesz máshogy utazni. A kisgyerekes út során biztosan lesznek mélypontok, de valószínűleg sok-sok nevetés és móka is. A gyerekek életkorának növekedésével pedig egyértelműen könnyebbek is lesznek ezek a közös utazások. Mindenkinek jót tesz a környezetváltozás, ahol könnyebb egymással kapcsolódni. Nézni a gyermekünk arcát, ahogy először találkozik a sós vízzel vagy a pillanat, amikor először jutunk fel egy magas hegy tetejére, olyan élmények, amik valószínűleg a legtöbb stresszes pillanatért kárpótolnak.

Kisbabáknak és pár éves gyerekeknek tényleges emlékei még valóban nem lesznek a nyaralásról. Mégis tanulnak nagyon sok mindent. Rajtunk keresztül magukba szívják az alkalmazkodást, a lazaságot, a más kultúrák és országok iránti nyitottságot. Készítsünk sok fényképet, amit nemcsak nekünk, de egyszer majd nekik is nagy élmény lesz nézegetni. És ne felejtsük, hogy a legjobb sztorik a családi legendáriumban általában a legnehezebb és olykor kilátástalannak tűnő helyzetekben születnek. Így mindenki a saját lehetőségein és határain belül, de utazásra fel!

Tovább

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Lőrincz-Erdélyi Krisztina, pszichológus