A kullancs kiszedése

A kullancsot nem szabad vizsgálatokra küldeni, hogy kórokozót keressenek benne. A kimutatott kórokozó még nem jelenti, hogy meg is fertőződtünk, viszont pánikot kelt, és a végén jön az antibiotikum. Ugyanakkor a negatív lelet ellenére is kialakulhat a fertőzés, hiszen ez is csak egy vizsgálat, aminek nem ismerjük a megbízhatóságát.