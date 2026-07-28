A hőguta hosszú távú szövődményei

Kétségkívül lehet szeretni ezt az évszakot, ám nem árt tisztában lenni a meleg időjárás veszélyeivel. A napszúrás, a leégés viszonylag gyakran előfordul, ám létezik egy ennél sokkal veszélyesebb ártalom is: a hőguta.

Hőgutáról akkor beszélünk, ha a hőháztartás összeomlása miatt a testhőmérséklet hosszú távon 39,5 fok fölé emelkedik (akár 41 fokig), a belső szervek károsodnak, kezelés nélkül halál is bekövetkezhet. Életveszélyes állapotról van tehát szó, mely azonnali kórházi ellátást, azaz mentőhívást igényel! A jelenség hazánkban nem gyakran fordul elő, ám már egyetlen hőgutának is hosszú távú, maradandó hatásai lehetnek.

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Milyen késői szövődményei lehetnek a hőgutának?

Amerikában, ahol 2023-ban több mint 100 ezer ember került kórházba hőártalom miatt, a kutatók elkezdték alaposabban vizsgálni a hőguta hosszú távú hatásait. Ezen betegek adatait nyomon követve ugyanis feltűnt, hogy gyakrabban fordul elő náluk vese-, máj-, illetve szív- és érrendszeri betegség. Azóta néhány további vizsgálat is alátámasztotta a hőguta okozta kései szívelégtelenség és iszkémiás szívbetegség hőgutaszövődményként való létezését.

Újabb tudományos felfedezések szerint a hőguta hosszú távon a belső szervek mellett az immunrendszerre is hatással lehet. Néhány embernél megfigyelték, hogy a hőguta szövődményei az egész életükön át végigkísérték őket. Az immunrendszerük még évekkel a hőguta elszenvedését követően is másképp működött.

Fontos a megelőzés és hőguta esetén az azonnali mentőhívás!

Érdemes szem előtt tartani, hogy a Föld hőmérsékletének folyamatos emelkedésével rendszeresebbé válhatnak a hőhullámok, amelyek a hőártalmak gyakoribb előfordulásához vezethetnek. Ajánlott elgondolkodni mindenekelőtt a megelőzés, továbbá a hőgutát követő preventív terápia lehetőségein, különösen a veszélyeztetett csoportok (sportolók, idősek és gyermekek) esetében.

A megelőzés érdekében fontos, hogy nyári melegben 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon. Ügyeljünk a rendszeres, kellő mennyiségű folyadékfogyasztásra, lehetőleg tiszta víz formájában. Viseljünk könnyű, világos, természetes anyagú, jól szellőző ruházatot, napszemüveget és könnyű, széles karimájú kalapot.

A hőgutát szenvedett személyhez azonnal mentőt kell hívni, árnyékba vagy hűvös helyiségbe kell vinni és a testét hűteni kell, ha van rá mód hűtőborogatással (pl. nedves kendő karjaira, nyakára helyezésével). Ha a beteg eszméleténél van, itassunk vele hideg folyadékot (lehetőleg vizet). Ha a beteg eszméletlen, az elsősegélynyújtás erre vonatkozó szabályai szerint járjunk el.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító és Bak Marianna, biológus szakfordító

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