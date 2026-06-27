Az ionháztartás, vagyis a vérben keringő leggyakoribb ionok mérése

Dr. Ujj Zsófia Ágnes
szerző: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus - WEBBeteg
megjelent:

Az ionháztartás a szervezetben oldott állapotban lévő, töltéssel rendelkező anyagok összessége. Ezekről és ezáltal működésükről, vagy a háttérben álló esetleges kórformákról ad információt a vérben (és gyakran vizeletben, de akár gerincvízben) mért ásványi anyagok ismerete.

Mely ionokat mérik leggyakrabban?

A leggyakrabban vizsgált ionok a nátrium, kálium, klorid, kalcium, magnézium.

Mi a legfontosabb szerepük ezeknek a szervezetben?

Összességében fontos szerepük van a folyadékegyensúly szabályozásában, a sejtek működésében, az idegek és izmok – beletartozva a szív – funkciójában, a sav-bázis egyensúly fenntartásában.

Milyen tünetekkel járhat, ha nem megfelelő a szintjük?

Eltéréseik tünetei általánosságban az izomgörcs vagy gyengeség, szédülés, szívritmuszavar, idegrendszeri panaszok.

Ion panel vizsgálattal leggyakoribb eltérések:

  • alacsony Na (nátrium) szint – hiponatrémia: 135 mmol/l alatt, de inkább 120 mmol/l alatt okoz tünetet. A nátirum a folyadékegyensúly, izomműködés, vérnyomás szabályozásában vesz részt. Alacsony szintje mellett a sejtek duzzadtak, ez pl. életveszélyes agyödémát tud okozni. Emellett hányinger, hányás és rossz közérzet, gyengeség, görcsök, központi idegrendszeri tünetek jellemzik. Oka lehet vízhajtószedés, máj-, vese-, szívelégtelenség, hányás, hasmenéses kórkép, vagy hormonháztartás zavara.
  • magas Na-szint – hipernatrémia: kórosan magas nátrumszint. Átlagban 145 mmol/l felett. A sejtek mérete csökken. Gyengeség, fejfájás, étvágytalanság, rossz közérzet, zavartság jellemzi. Elégtelen folyadékmennyiség okozza, vagyis kiszáradás, szomjazás, fokozott vízvesztés (pl. fertőzéssel, vagy vízhajtó túladagolással, égéssel, sérüléssel). Ritkán diabetes insipidus az oka.
  • magas K (kálium) szint hiperkalémia: 5,3 mmol/l feletti vérszint. Nagyon súlyos állapot, mert szívritmuszavart, de szívmegállást is okoz, izomgyengeség, bénulás mellett. Vesebetegség, akut veseelégtelenség, bizonyos vérnyomáscsökkentők, vízhajtók szedése mellett, esetleg mellékvese-elégtelenségben jelentkezik.
  • alacsony K-szint – hipokalémia: 3,5 mmol/l alatti K-szint, amely okozhat izomgyengeséget, szívritmuszavart, görcsöket, zavartságot. Leggyakrabban folyadékvesztés, vízhajtó, hashajtó, mellékvese betegsége okozza.
  • hiperklorémia – magas Cl (klór) szint: 110 mmol/l felett, gyengeség, zavartság, izompanaszok, kóma lehetnek a tünetei. Kiszáradás, folyadékhiány, vesebetegség, vízhajtóadás a fő okai.
  • hipoklorémia alacsony Cl-szint: 95 mmol/l alatt, folyadék- és sav-bázis-háztartás-zavarral jár, izomgyengeség, zavartság, légzési elégtelenség tünetével. Leggyakrabban vízhajtó-adagolás, gyomorsav vesztése, légzési zavarok állhatnak a hátterében.
  • hiperkalcémia – magas Ca (kalcium) szint: 2,6 mmol/l felett. Vesekövesség, veseelégtelenség, csontritkulás, törés, hányinger, hányás, zavartság, ritmuszavar, hasi fájdalom, izomgyengeség a fő tünete. Leggyakrabban mellékpajzsmirigy-túlműködés, daganatok, étrendi hiba okozhatja.
  • hipokalcémia – alacsony Ca-szint: 2,2 mmol/l alatt. Zsibbadás, izomgörcs, tetánia, szívritmuszavar a fő tünete. Mellékpajzsmirigy alulműködése, veseelégtelenség, felszívódási zavarok az okai.
  • hipomagnesémia – alacsony Mg (magnézium) szint: 0,7 mmol/l alatt. Tünete a gyengeség, izomgörcsök, ritmuszavarok. Étrendi hiba, felszívódási zavar, tartós hasmenés, veseproblémák esetén.
  • hipermagnesémia – magas Mg-szint: 1 mmol/l felett. Zavartsággal, izmok bénulásával, szív- és légzési elégtelenséggel járó állapot. Veseelégtelenség, vagy túlzott magnéziumbevitel esetén lép fel.

Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológusForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Dr. Szabó Roxana belgyógyász szakorvosjelölt

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Lukácová Tünde

Lukácová Tünde

Dietetikus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Vízfogyasztás
Vízfogyasztás

Tények és tévhitek a vízfogyasztásról.
Amikor a családtag halálos beteg
Amikor a családtag halálos beteg

A lélek terhei, megküzdés.
Foszfor - Miért fontos és mikor kell mégis korlátozni a bevitelét?
Foszfor - Miért fontos és mikor kell mégis korlátozni a bevitelét? WEBBeteg - Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember
Szerves és szervetlen sók az étrend-kiegészítőkben, gyógyszerekben
Szerves és szervetlen sók az étrend-kiegészítőkben, gyógyszerekben WEBBeteg - Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész
Cukorbetegségre utaló laboreltérések
Cukorbetegségre utaló laboreltérések WEBBeteg - Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
Makro- és mikroelemek: Miért van rájuk szükségünk?
Makro- és mikroelemek: Miért van rájuk szükségünk? WEBBeteg - Dr. Debreczeni Anikó, általános orvos
Szoptató anyák kiegyensúlyozott táplálkozása WEBBeteg - Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember
Az ionok, ionpótlás jelentősége sportolóknál
Az ionok, ionpótlás jelentősége sportolóknál WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító