Az ionháztartás, vagyis a vérben keringő leggyakoribb ionok mérése

Az ionháztartás a szervezetben oldott állapotban lévő, töltéssel rendelkező anyagok összessége. Ezekről és ezáltal működésükről, vagy a háttérben álló esetleges kórformákról ad információt a vérben (és gyakran vizeletben, de akár gerincvízben) mért ásványi anyagok ismerete.

Mely ionokat mérik leggyakrabban?

A leggyakrabban vizsgált ionok a nátrium, kálium, klorid, kalcium, magnézium.

Mi a legfontosabb szerepük ezeknek a szervezetben?

Összességében fontos szerepük van a folyadékegyensúly szabályozásában, a sejtek működésében, az idegek és izmok – beletartozva a szív – funkciójában, a sav-bázis egyensúly fenntartásában.

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Milyen tünetekkel járhat, ha nem megfelelő a szintjük?

Eltéréseik tünetei általánosságban az izomgörcs vagy gyengeség, szédülés, szívritmuszavar, idegrendszeri panaszok.

Ion panel vizsgálattal leggyakoribb eltérések:

alacsony Na (nátrium) szint – hiponatrémia: 135 mmol/l alatt, de inkább 120 mmol/l alatt okoz tünetet. A nátirum a folyadékegyensúly, izomműködés, vérnyomás szabályozásában vesz részt. Alacsony szintje mellett a sejtek duzzadtak, ez pl. életveszélyes agyödémát tud okozni. Emellett hányinger, hányás és rossz közérzet, gyengeség, görcsök, központi idegrendszeri tünetek jellemzik. Oka lehet vízhajtószedés, máj-, vese-, szívelégtelenség, hányás, hasmenéses kórkép, vagy hormonháztartás zavara.

magas Na-szint – hipernatrémia: kórosan magas nátrumszint. Átlagban 145 mmol/l felett. A sejtek mérete csökken. Gyengeség, fejfájás, étvágytalanság, rossz közérzet, zavartság jellemzi. Elégtelen folyadékmennyiség okozza, vagyis kiszáradás, szomjazás, fokozott vízvesztés (pl. fertőzéssel, vagy vízhajtó túladagolással, égéssel, sérüléssel). Ritkán diabetes insipidus az oka.

magas K (kálium) szint – hiperkalémia: 5,3 mmol/l feletti vérszint. Nagyon súlyos állapot, mert szívritmuszavart, de szívmegállást is okoz, izomgyengeség, bénulás mellett. Vesebetegség, akut veseelégtelenség, bizonyos vérnyomáscsökkentők, vízhajtók szedése mellett, esetleg mellékvese-elégtelenségben jelentkezik.

alacsony K-szint – hipokalémia: 3,5 mmol/l alatti K-szint, amely okozhat izomgyengeséget, szívritmuszavart, görcsöket, zavartságot. Leggyakrabban folyadékvesztés, vízhajtó, hashajtó, mellékvese betegsége okozza.

hiperklorémia – magas Cl (klór) szint: 110 mmol/l felett, gyengeség, zavartság, izompanaszok, kóma lehetnek a tünetei. Kiszáradás, folyadékhiány, vesebetegség, vízhajtóadás a fő okai.

hipoklorémia – alacsony Cl-szint: 95 mmol/l alatt, folyadék- és sav-bázis-háztartás-zavarral jár, izomgyengeség, zavartság, légzési elégtelenség tünetével. Leggyakrabban vízhajtó-adagolás, gyomorsav vesztése, légzési zavarok állhatnak a hátterében.

hiperkalcémia – magas Ca (kalcium) szint: 2,6 mmol/l felett. Vesekövesség, veseelégtelenség, csontritkulás, törés, hányinger, hányás, zavartság, ritmuszavar, hasi fájdalom, izomgyengeség a fő tünete. Leggyakrabban mellékpajzsmirigy-túlműködés, daganatok, étrendi hiba okozhatja.

hipokalcémia – alacsony Ca-szint: 2,2 mmol/l alatt. Zsibbadás, izomgörcs, tetánia, szívritmuszavar a fő tünete. Mellékpajzsmirigy alulműködése, veseelégtelenség, felszívódási zavarok az okai.

hipomagnesémia – alacsony Mg (magnézium) szint: 0,7 mmol/l alatt. Tünete a gyengeség, izomgörcsök, ritmuszavarok. Étrendi hiba, felszívódási zavar, tartós hasmenés, veseproblémák esetén.

hipermagnesémia – magas Mg-szint: 1 mmol/l felett. Zavartsággal, izmok bénulásával, szív- és légzési elégtelenséggel járó állapot. Veseelégtelenség, vagy túlzott magnéziumbevitel esetén lép fel.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus