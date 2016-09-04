Az ionok, ionpótlás jelentősége sportolóknál

Az ionháztartás és a vízháztartás nem választható külön egymástól. Az emberi szervezetben található nagy mennyiségű folyadék tartja oldott állapotban az ásványi anyagokat. Az ionok elektromos töltéssel rendelkező ásványi anyagok.

A sejtek működésében az ionok szempontjából két alapvető törvényszerűség érvényesül:

Az izotónia elve szerint a folyadéktérben minden ozmotikusan aktív részecske egyensúlyban van. Az elektroneutralitás elve alapján a folyadékterekben egyszerre jelen lévő pozitív (kationok) és negatív töltésű (anionok) ionrészecskék töltéseik révén viszont törekszenek arra, hogy kiegyenlítsék az eltérő töltésviszonyokat.

Ennek értelmében szervezetünk vízháztartásának minden eltolódása az elektrolitháztartás eltolódásával is jár együtt, de ez fordítva is igaz, azaz az elektrolitháztartás eltolódása vagy az elektrolitvesztés a vízháztartás eltolódásával vagy vízvesztéssel járhat együtt.

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A víz- és elektrolit-háztartás egyensúlyára kell törekedni

A víz- és elektrolit-háztartás egyensúlyára mindenkinek fontos odafigyelni, de különösen nagy jelentősége van a víz- és elektrolit-háztartás egyensúlyának sportolók esetében fizikai terhelés során és nyugalmi állapotban egyaránt. Annak érdekében, hogy fizikai terhelés közben kellő mennyiségű energia álljon rendelkezésre, nagyon fontos gondoskodni a szervezet megfelelő víz- és elektrolit-háztartása egyensúlyának megőrzéséről is. Így a fizikai teljesítőképesség optimális működéséhez elengedhetetlen az optimális ásványianyag-ellátottság is. Az ásványi anyagok egyensúlya fontos például az izomkontrakció és az idegi folyamatok során végbemenő anyagcsere-folyamatok optimális működéséhez is.

Ha a szervezetünk ásványi anyagokat veszít, és nem pótoljuk azt megfelelő mértékben és formában, akkor hiányállapot alakulhat ki, melynek következtében hiánytünetek jelentkeznek, és a teljesítőképesség csökkenhet.

Az energia-anyagcsere fokozása sportolóknál

A sportosan aktív – elsősorban az állóképességet igénylő sportokat űző – embereknél az anyagcsere alapvetően gyorsabb. Ennek megfelelően esetükben fokozott makro- és mikrotápanyag-forgalommal kell számolni. Ezért a sportolók ásványianyag-igénye a nem sportolókéhoz képest majdnem háromszor nagyobb lehet. A többlet energiaigény minőségi táplálkozással, értékes élelmiszerek fogyasztásával fedezhető, odafigyelve a mikrotápanyag-szükséglet megfelelő pótlására is.

Nem létezik viszont arra vonatkozó kötelező és egyértelmű ajánlás, amely a sportosan aktív emberek számára meghatározná, hogy pontosan mennyi mikrotápanyagot kellene bevinniük szervezetükbe. Így például nem tisztázott, hogy a táplálékainkkal bevitt vitaminok és ásványi anyagok elegendőek-e a megnövekedett vitamin- és ásványianyag-igény fedezésére. Ha a szervezet nem jut megfelelő mennyiségben ezekhez az anyagokhoz, akkor a vitaminokat és ásványi anyagokat az igényeknek megfelelően pótolni kell.

Az is fontos, hogy sportolók esetében a táplálkozás kiegészítéseként szedett vitaminok és ásványi anyagok bevitele során ne essünk túlzásba, illetve felszívódásukban is lehetnek különbségek a nem sportolókhoz képest.

Megelőző jelleggel ne szedjen ásványianyag-készítményeket!

Teljesítményorientált edzéssel a sportolók hetente akár 10-15 liter folyadékot is veszíthetnek verejték formájában. Ilyen körülmények között teljesen észszerű az ásványi anyagok megfelelő pótlása. A pótlás alatt a hiány feltöltését értjük, ezzel szemben a szupplementáció (hozzáadás, kiegészítés) fogalma a tulajdonképpeni igényen felüli hozzáférést jelenti.

Nem mindig egyértelmű, hogy szupplementációról vagy pótlásról van-e szó, mivel – ahogy korábban már említettük – a sportolók ásványianyag-igényéről nincsenek pontos ismereteink, és ráadásul a szervezet ásványianyag-szintje sem mérhető pontosan. Ha a sportoló egyoldalú táplálkozást folytat, vagy például testsúlycsökkentés céljából kalóriaszegényen étkezik, akkor teljesen észszerű a vitamin- és ásványianyag-készítmények szedése. Megfelelő adagolás mellett elkerülhető a túladagolás veszélye, ezzel kapcsolatban kérdezze orvosát! A nagy dózisú készítmények megelőző jelleggel történő szedését azonban tanácsos kerülni.

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Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: trainingsworld.com

Lektorálta: Magyar Sporttudományi Társaság