Hogyan tesz az ajándékozás egészségessé?

Egy kutatás eredménye szerint az agy örömközpontja aktívabb volt, mikor adományozásról kellett dönteni. Ez kutatók szerint azért is van így, mert az énközpontúság előbb-utóbb magas stresszhormonszintekhez vezet, mely hosszú távon általános érszűkületet okozhat. A megoldás? Hallgasson meg másokat is, legyen minél többet társaságban, hiszen több kutatás szerint is a szociális kapcsolatok jót tesznek az általános egészségi állapotunknak. A kortizol nevű stresszhormon termelődését legegyszerűbben egyébként masszázzsal lehet csökkenteni. Egy ilyen irányú kutatásban részt vevő alanyoknál az egymástól kapott masszázs után jelentősen csökkent a kortizolszint, a depresszió- és szorongásérzet.