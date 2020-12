Hogyan maradjunk egészségesek karácsonykor?

Karácsony van, és szeretnénk jól érezni magunkat - ez csak természetes. Ezt illetően adunk néhány gyors tanácsot, ami lehetővé teszi, hogy reményeink szerint jól érezzük magunkat, de anélkül, hogy jelentős kihatással lennénk az egészségünkre.

Az ünnepi időszak rendszerint a mértéktelenség időszaka. Mivel majdhogynem végtelen mennyiségű ennivaló van csak egy karnyújtásnyira tőlünk, nehéz lehet nem mindent felfalni.

Kutatások szerint az ünnepi időszakban az emberek általában felszednek néhány plusz kilót.

Ez a megállapítás nem meglepő, azonban kutatások azt is kimutatták, hogy az emberek jellemzően nem szabadulnak meg a felszedett kilóktól a következő ünnepi szezon beköszönte előtt.

Ami azt illeti, egyes tudósok úgy vélik, hogy ez az ünnepekre jellemző súlygyarapodás lehet az egyik oka annak, hogy az embereken az életkoruk előrehaladtával egyre több a súlyfelesleg. Ahogy az egyik szerző kifejti: „Mivel ez a súly nem csökken a tavaszi vagy nyári hónapokban, a nettó 0,48 kg-os testtömeg-gyarapodás az őszi és téli hónapokban vélhetően hozzájárul a felnőttkorban gyakran előforduló testtömeg-gyarapodáshoz.”

Természetesen a nem megfelelő táplálkozás nem az egyetlen szezonális veszély, amivel szembe kell néznünk. Az alábbiakban felsorolunk néhány tanácsot, amelyek segíthetnek átvészelni a karácsonyi időszakot anélkül, hogy (túlságosan) kárt tennénk az egészségünkben.

1. Kerüljük a túlzott mértékű alkoholfogyasztást!

A karácsonyi időszakban gyakran több alkohol van otthon a megszokottnál, ami növelheti a kísértést.

Habár kihívást jelenthet az, hogy kevesebb italt fogyasszunk, a mértéktartás sokkal kellemesebbé teheti a karácsonyt. Íme néhány alkoholfogyasztással kapcsolatos tanács:

ha fogyasztunk is alkoholos italt, vegyesen fogyasszunk más italokat is,

együnk, mielőtt alkoholt fogyasztanánk, és kerüljük a sós rágcsálnivalókat, amelyektől még szomjasabbak leszünk,

tartózkodjunk attól, hogy már nap közben korán elkezdjünk alkoholtartalmú italt inni,

ne feledjük, hogy nem vagyunk kötelesek elfogadni minden egyes meghívást

tartsuk észben, hogy nem szükséges az összejövetel legvégéig maradni,

ne feledjük, hogy egyáltalán nem kell elfogadni minden italt, amivel megkínálnak bennünket, sőt, egyet sem kell, ha egyáltalán nem akarunk alkoholt fogyasztani

amennyiben autót vezetünk, ne fogyasszunk alkoholt,

igyunk sok vizet,

hígítsuk az italunkat több alkoholmentes üdítővel, így az italunk tovább tart,

próbáljunk ki alkoholmentes söröket, válasszunk alkoholmentes pezsgőt

válasszunk alacsonyabb alkoholtartalmú italokat,

igyunk lassan,

kerüljük az újabb köröket, és a saját tempónkban fogyasszuk el az italunkat.

2. Ne legyünk inaktívak!

Karácsonykor csábító lehet az idő nagy részében a kanapén ücsörögni, azt az egy-két órát leszámítva, amit az étkezőasztalnál ülve töltünk el.

Természetesen semmi rossz nincs abban, ha egy kis ideig kényeztetjük magunkat és lazítunk a kanapén, de az általános közérzetünknek jót tesz, ha felkelünk és mozgunk egyet időnként.

Egy gyors séta a parkban, egy kis frizbizés, vagy néhány guggolásból felugrás a nappali közepén elegendő lehet.

A mozgásigény miatti szükségessége mellett ez a rövid tevékenység csökkenti az édesség és a sültkrumpli fogyasztására rendelkezésre álló időt.

A szokásos napi séták mellett vigyük el kutyánkat egy plusz sétára, vagy ha van kertünk, játsszunk vele ott kicsit többet a megszokottnál, ez neki is és nekünk is öröm és egészségünk szempontjából is hasznunkra válik.

3. Kerüljük a túlzott mennyiségű ételfogyasztást!

A karácsony sokunk számára azon időszakok egyike az évben, amikor a legtöbb ételt fogyasztjuk el. A vacsora hatalmas, és napközben számos sütemény, sajt, csokoládé és sós rágcsálnivaló közül válogathatunk. A listán szereplő összes téma közül talán az elfogyasztott étel mennyiségének csökkentése a legnehezebb az év ezen időszakában.

Ha kísértést érzünk, hogy a vacsoránál repetázzunk, vegyünk erőt magunkon és várjunk 20 percet, majd mérjük fel, hogy valóban szükségünk van-e még egy kis pulykára vagy más ételre.

Ha elegendő idő telt el ahhoz, hogy az étel a gyomrunkba jusson, akkor ráébredhetünk, hogy valójában nem is vagyunk éhesek és a további kalóriák nem a mi érdekünket szolgálják.

4. Együnk valami egészségeset!

Amint megállapíthattuk, a karácsonyi menüsor csak úgy hemzseg a kalóriadús ételektől, de ez nem jelenti azt, hogy ne választhatnánk könnyebb ételeket is.

Esetleg próbáljunk meg kicserélni néhány kalóriadús ételt egy-két szelet gyümölcsre. Amellett, hogy tapasztalhatjuk a több vitamin- és ásványianyag-bevitel nyilvánvaló előnyeit, azt is érezhetjük, hogy még inkább telítődünk, ezáltal kevésbé valószínű, hogy a minket körülvevő kevésbé egészséges lehetőségekkel tömjük magunkat.

Amikor az ünnepekre vásárolunk, mindenképpen adjunk hozzá néhány egészséges ételt a bevásárlólistánkhoz.

Néhányan úgy vélik, hogy segíthet, ha a karácsonyt egy kiadós, egészséges reggelivel indítjuk. Ez azt jelenti, hogy kevésbé leszünk hajlamosak arra, hogy már korán elkezdjünk nassolni, és azt, hogy a napi első főtékezésre megfelelő táplálékokat fogyasztottunk.

5. Vigyázzunk a mentális egészségükre!

Számos módon gondoskodhatunk mentális egészségünkről az ünnepek alatt. Az egyik legfontosabb tanács az az, hogy vegyük fontolóra azt, hogy tegyünk valamit másokért. Nem mindenki élvezi az ünnepi időszakot, tehát egy kis kedvesség csodákat tehet valakivel... és velünk is.

Ha jót teszünk valakivel, az a javára válik annak is, aki ad és annak is, aki kap. Egyes vizsgálatok megállapították, hogy az önzetlenség növelheti az önbecsülést. Egy másik vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a jócselekedetek végrehajtása növelte az élettel való elégedettséget az emberek saját bevallása alapján.

Habár az ünnepi időszakban számos módon vigyázhatunk mentális egészségünkre, ha kedvesek vagyunk, azzal valaki más mentális egészségéről is gondoskodunk.

6. Legyünk óvatosak!

Előfordulhatnak balesetek, és ezek gyakran történnek meg az ünnepek környékén. Vigyázzunk az alkohollal a forró tűzhely környékén! Ugyanakkor ott vannak például az elemek, amiket a gyerekek lenyelhetnek, a karácsonyfák, amiket a macskák felboríthatnak, és az éles kések, amikkel megvághatjuk magunkat.

Mindenekelőtt fontos, hogy a gyertyák nyílt lángnak számítanak. Ne helyezzünk el gyertyákat a karácsonyfa közelében, még akkor sem, ha az műfenyő. Ami azt illeti, amennyire csak lehetséges, korlátozott számban használjunk gyertyákat.

Győződjünk meg arról, hogy a játékok megfelelnek a gyermekek életkorának, és a gyermekek legyenek mindig felnőtt felügyelet alatt.

Kapcsoljunk le minden világítást, amikor lefekszünk.

Ügyeljünk arra, hogy a maradék ételek a lehető leghamarabb a hűtőszekrénybe kerüljenek, majd ha meg akarjuk enni ezeket, alaposan melegítsük át, mielőtt elfogyasztanánk.

Az emberek gyakran tekintenek úgy az ünnepi időszakra, mint ha akkor bármit megtehetnének, amit csak szeretnének. Ehelyett örüljünk az ünnepnek, ünnepeljünk boldogan, és közben vigyázzunk a szellemi és fizikai egészségünkre!

Forrás: F. Zs., fordító; How to stay healthy on Christmas Day (medicalnewstoday.com)

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos