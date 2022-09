Miben segíthet a családterápia?

A kutatások azt sugallják, hogy a családterápia számos célra hatékony lehet. Ezt több bizonyíték is alátámasztja. Egy 2018-as áttekintés megállapította, hogy a családterápia hasznos lehet a felnőttekre összpontosító problémák kezelésében, beleértve a párkapcsolati szorongást, a hangulati zavarokat, a szorongásos zavarokat, a pszichózist, az alkoholproblémákat és a krónikus testi betegségekhez való alkalmazkodást. Egy 2019-es tanulmány megállapította, hogy a családterápia segített javítani a család működésének különböző területeit, hogy segítsen a mentális egészségügyi problémákkal küzdő tizenéveseknek. Egy 2019-es áttekintés megállapította, hogy a családterápia hatékonynak bizonyult a magatartási problémák, érzelmi problémák, étkezési zavarok, szomatikus problémák kezelésében, valamint a bántalmazásból vagy elhanyagolásból való felépülésben. A tanulmány azt is megállapította, hogy hasznos volt akár önállóan, akár multimodális kezelési program részeként. Az étkezési zavarok kezelésére javasolt elsődleges és leghatékonyabb kezelési forma a családterápia. Ez is érdekelheti Anorexia - Hogyan tud a család segíteni? Hogyan tudjuk a családot segíteni?