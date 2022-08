Mozaikcsaládok problémáinak kezelése - tippek és terápia

A mozaikcsaládok vagy patchwork-családok különböző kifejezések a vegyes családokra vagy „mostohacsaládokra”. Ez a mára már szintén gyakori családi felállás akkor fordul elő, amikor egy gyermekes személy újraházasodik. Kettő-öt évbe is telhet, amire az új családnak teljesen sikerül alkalmazkodni a vegyes családi dinamikákhoz.

Az első néhány év sok család számára nehéz lehet. A kölcsönös tisztelet, és ha hagyjuk, hogy a kötődések a saját ütemükben alakuljanak ki, az sok vegyes család sikerét elősegítheti, és segíthet elfogadni az új és a régi család közötti különbségeket. A párok azonban számos nem várt kihívással is szembesülhetnek, ha vegyes családot alapítanak. Ha azonban a nehézségek nem oldódnak, a családterápia segíthet. A terapeutával való személyes beszélgetés segíthet rendezni gondolataikat és érzéseiket, és megoldani ezeket a konfliktusokat.

Hirdetés

Miből adódnak a mozaikcsaládok nehézségei?

Az új patchwork-család megalakításának folyamata egyszerre lehet hasznos és kihívásokkal teli élmény. Míg a pár tagjai szülőként valószínűleg nagy örömmel és várakozással közelítik meg az újraházasodást és az új családot, a gyerekei vagy az új házastársa gyerekei talán közel sem lesznek annyira izgatottak. Valószínűleg bizonytalannak érzik majd a közelgő változásokat, és azt, hogy ezek milyen hatással lesznek a biológai szüleikkel, esetleg a nagyszülőkkel fenntartott kapcsolatokra. Aggódhatnak azért is, hogy új mostohatestvérekkel éljenek együtt, akiket esetleg nem ismernek jól, vagy ami még rosszabb, olyanokkal, akiket nem is szeretnek.

Egyes gyerekek ellenállhatnak a változásoknak, míg Ön szülőként frusztrált lehet, ha új családja nem úgy működik, mint az előző. Bár a családok összevonása ritkán egyszerű, ez a cikk és a leírt tippek segíthetnek új családjának átvészelni a nehézségeket. Bármilyen feszültnek vagy nehéznek is tűnnek először a dolgok, nyitott kommunikációval, kölcsönös tisztelettel, valamint rengeteg szeretettel és türelemmel szoros köteléket alakíthat ki új mostohagyermekeivel, és egy szeretetteljes és sikeres vegyes családot hozhat létre.

Mikor kell segítséget kérni?

Ha minden erőfeszítése ellenére új házastársa és/vagy gyermekei nem jönnek ki egymással, találjon módot a gyermekek védelmére és nevelésére. Ideje külső segítséget kérni egy terapeutától, ha:

A gyermek haragját egy adott családtagra irányítja, vagy nyíltan neheztel egy mostohaszülőre vagy szülőre.

A mostohaszülő vagy szülő nyíltan előnyben részesíti egyik gyermekét a másikkal szemben.

A családtagok nem élvezik, és esetleg problémáik, konfliktusaik adódnak az olyan tevékenységek esetén, mint az iskola, a munka, a játék vagy a barátokkal és családdal töltött közös idő.

Párok kihívásai a mozaikcsaládokban

A tanulmányok azt mutatják, hogy az olyan második házasságok 66%-a véget ér, amelyekben előző házasságból született gyerekek is élnek. Ebben szerepet játszhat az a stressz, amelyen egy új vegyes család minden tagja átesik. A stressz egy új családi helyzetben normális. Még ha úgy is tűnhet, hogy az összeszokás jól sikerült, az átmeneti időben ilyenkor is gyakran előfordul némi stressz, és a mozaikcsalád korai évei valószínűleg nehezek lesznek.

Időbe telhet, amíg mindkét család megszokja az együttélést. Ennek számos tényezője lehet, többek között:

Különböző nevelési és fegyelmezési stílusok

Új kapcsolatok kialakítása

Erős vagy ellentétes érzelmek

Ezek a kihívások akkor is előfordulhatnak, ha mindenki jól kijött egymással, mielőtt egy helyen élt volna. Lehet, hogy a pár nehezen szokja meg új szülői szerepét a családban. Az egyik vagy mindkét felnőttnek meg kell tanulnia, hogyan nevelje mostohagyermekeit. A mostohagyermekekkel kapcsolatos problémák is feszültséget hozhatnak a kapcsolatba.

Néhány gyakori kihívás, mellyel a vegyes családban élő pároknak kell megküzdeniük:

Újonnan szülővé válni egy mozaikcsaládban. Egyes felnőttek mozaikcsaládba lépnek, saját gyermek nélkül. Mostohaszülőként először vállalják a szülői szerepet. Az új szerepkör megszokása még több stresszt okozhat. Ez nehéz lehet annak, aki új kapcsolatba lép. Nehéz lehet egyensúlyt teremteni a mostohagyermekek kedvelése és a jó nevelés között. Gyakran időbe telik, hogy megszokja a szülői létet. Időbe telhet az is, hogy a partnere gyermekei elfogadják.

A volt élettársak és a mostohaszülők közötti kapcsolatok. Amikor a régi kapcsolatok véget érnek, az emberek dönthetnek úgy, hogy továbblépnek, és új partnerükre összpontosítanak. Ez azt jelentheti, hogy abbahagyják a kommunikációt volt partnerükkel. De ez gyakran bonyolultabb, ha gyerekek is érintettek. A gyerekek esetleg mindkét biológiai (vagy első) szülőjük közelében szeretnének maradni. A bíróság által elrendelt határozat megkövetelheti, hogy a gyermek minden szülővel töltsön időt. Ez azt is jelentheti, hogy az újraházasodott szülőnek folytatnia kell a beszélgetést az exével, mely különböző konfliktusok forrása lehet új párjával, vagy esetleg a váláshoz vezető meg nem oldott konfliktusok újra fellángolhatnak, az új kapcsolatra, családi felállásra is árnyékot vetve.

Vannak, akik fenyegetve érzik magukat partnerük exével való kapcsolattartása miatt. Máskor a nem otthon lakó szülő úgy érzi, hogy a mostohaszülő nem bánik tisztességesen a gyermekeivel. Ezen helyzetek bármelyike növelheti a feszültséget egy vegyes családban. A feszült kapcsolatok megnehezíthetik az alkalmazkodást.

Gyermekek kihívásai a mozaikcsaládokban

A gyermekeket, különösen az idősebbeket, szintén stresszként érheti a változás. Több változás több stresszt jelenthet: A válás után új szülőhöz és új szabályokhoz kell alkalmazkodniuk. Csalódottságukat viselkedési zavarokkal vagy érzelmi kitörésekkel fejezhetik ki öntudatlanul is.

Gyermek és mostohaszülő kapcsolata. A gyerekek küszködhetnek az új mostohaszülővel kapcsolatos érzésekkel. Lehet, hogy hozzá vannak szokva ahhoz, hogy a szüleik párját barátként kezeljék. A vegyes családdá válás megváltoztathatja ezt a dinamikát. Amikor a "barátjuk" átveszi a szülői szerepet, a gyerekek esetleg neheztelni kezdhetnek rá. Érezhetik akár azt is, hogy új szülői mivoltában a másik szülőjük „leváltására” törekszik.

Előfordulhat, hogy a gyerekek nem szívesen bíznak meg mostohaszülőben. Válás után úgy érezhetik, hogy egy biológiai szülő elhagyta őket. És amikor a gyerek elkezd foglalkozni a mostohaszülővel, új érzelmekkel küzdhet. Aggodalmat okozhat számukra, hogy a mostohaszülő iránti szeretettel esetleg „elárulják” a biológiai szülőjüket.

A gyermek és a mostohatestvérek kapcsolata. A testvéri rivalizálás is új dimenziót kaphat. A gyerekek úgy érezhetik, versenyezniük kell a figyelemért és a dominanciáért az új háztartásban. A gyermek attól is tarthat, hogy biológiai szüleik elkezdik előnyben részesíteni mostohatestvéreiket. A gyerekek is zaklathatják a mostohatestvért. Ha egy gyerek versengő vagy bizonytalan alkat, ez valószínűbb kimenetel.

Kapcsolattartás a „másik” szülővel. A másik szülő meglátogatása is okozhat gondot. A gyermek hozzászokhat ahhoz, hogy mindennap „strukturálatlanul” töltsön időt szüleivel, vagyis a szülő adott, rendelkezésre áll, nemcsak programszerűen elérhető. A kapcsolattartás programszerűsége miatt viszont kevésbé rugalmasnak vagy spontánnak érezheti az életüket. A gyerekekben ez komoly stresszt okoz, mivel a menetrendhez való alkalmazkodás megterhelő lehet számukra, mivel ez kamaszkorban kezdene csak spontán kialakulni. Az ütemezési nehézségek konfliktusokat, feszültséget szülhetnek. Lehet, hogy az új családtagoknak kevés idejük lesz megszokni egymást. A gyerekek panaszkodhatnak mostohaszüleik miatt a nem lakóhelyen élő szülőnek is. Ez még tovább fokozhatja a feszültséget a különélő szülők közötti kapcsolatban.

Gyász és veszteség válás után. A bánat is tényező lehet az átmenet során. Ha az újraházasodásra az egyik szülő halála után került sor, a gyermek továbbra is gyászolhatja a szülő elvesztését. Ha haláleset nem is történt, a gyermek gyászolhatja a régi családi dinamikájának elvesztését is. A terápiás tapasztalatok szerint is a gyerekeknek több térre és időre van szükségük a gyászfolyamat befejezéséhez. Ezután a saját tempójukban közeledhetnek ahhoz, hogy elfogadják az új szülőt.

Tippek az egészséges mozaikcsaládhoz Ne feltételezze, hogy minden családi vita a mozaikcsaládban való élet eredménye. Óvakodjon a kivételezéstől! Legyen igazságos! Ne kompenzáljon túl azzal, hogy előnyben részesíti a mostohagyermekeit. Ez egy gyakori hiba, amelyet a nevelőszülők a legjobb szándékkal követnek el annak érdekében, hogy elkerüljék biológiai gyermekeik kényeztetését, csakhogy valójában ez joggal sérti igazságérzetüket. Legyenek speciális előkészületek, szabályok! Ha néhány nevelt gyermek „csak meglátogat”, vagyis életvitelszerűen nem él önökkel, gondoskodjon arról, hogy mindenképpen legyen egy zárható szekrényük személyes dolgaik számára. Ha fogkefét és egyéb „szokásos úti kellékeket” visz magával minden alkalommal, amikor megérkezik otthonukba, vendégként érezheti magát, nem pedig a mozaikcsalád tagjának. Keressen támogató közösséget. Keressen egy mostohaszülői támogató szervezetet a közösségében. Megtudhatja, hogyan küzdik le más vegyes családok a kihívásokat. Akár a Facebookon is találhat támogató csoportot, ahol megélheti, hogy problémáival nincs egyedül. Töltsön minden nap időt gyermekével! Próbáljon naponta legalább egy rövid „csendes időszakot” eltölteni saját vérszerinti gyermekével. Még a legjobb mozaikcsaládokban is minden gyereknek szüksége van egy kis „saját közösen töltött időre” vér szerinti szüleivel.

Hogyan segíthet a családterápia vagy a tanácsadás a mozaikcsaládoknak?

A patchwork-családok szüleinek rendezniük kell új szerepeiket. Határokat kell szabniuk a gyermeknevelés, a fegyelem és a pénzügyek körül. A családterápia vagy a tanácsadás segíthet ezeknek a problémáknak a megoldásában. A terápia platformot biztosíthat a családtagoknak, hogy hangot adjanak valódi érzéseiknek, nehézségeiknek egy semleges, támogató, elfogadó környezetben.

A terápia során a gyerekek is kifejezhetik félelmeiket és aggodalmaikat. Így jobban megérthetik a helyüket az új családi egységben, ezáltal a viselkedési és indulatkezelési problémáik feloldódhatnak, helyüket egy egészségesebb megküzdés veheti át. Megnyugtathatják őket a közös terápiás ülések, miközben a szüleik folyamatos szeretetéről és ragaszkodásáról vannak biztosítva. A szülők azt is megtanulhatják, hogyan tarthatnak fenn egészségesebb kapcsolatot nemcsak az együtt, de a külön élő gyermekeikkel is. Megtanulhatják, hogyan építsenek ki új és szeretetteljes kapcsolatokat partnerükkel és mostohagyermekeikkel egyaránt.

Terápia vegyes családoknak

A családterápia egy hatékony módszer a vegyes családok számára a problémák megoldására. A családok a legtöbb foglalkozáson csoportosan is részt vehetnek. A terapeuta külön foglalkozásokat is tervezhet minden gyermekkel. Az egyik vagy mindkét szülő személyesen is találkozhat a terapeutával.

A legtöbb terapeuta a rendszerszemléletű családterápia elemeit használja a munkája során. Ez a fajta terápia a családot rendszernek tekinti. Minden tag szerepe a rendszer működéséből fakad. Különféle megközelítések léteznek a családrendszer-terápiában. A vegyes családok számára a strukturális és stratégiai megközelítések a leghasznosabbak. A strukturális megközelítés az ülésen belüli családi interakciókat vizsgálja. A stratégiai megközelítés pedig a terápián kívüli interakciós mintákat.

Családi kötődés, narratív terápia. Ez a megközelítés szintén nagyon hasznos mozaikcsaládok esetén. Arra törekszik, hogy javítsa a gyermek kapcsolatát a szülővel vagy mostohaszülővel. Eszköztára segíthet a család minden tagjának megosztani saját gondolatait vagy problémáit. A szülők és mostohaszülők narratívákat építenek, hogy segítsék gyermekeik gyógyulását. A gyerekek ezután feldolgozhatják az általuk átélt zavartságot, gyászt vagy traumát. Az újrakötődés megtörténhet, ha a narratív terápia segít feloldani a kommunikációs problémákat.

Kötődés alapú családterápia. Ez a kötődéselméletben gyökerezik. Gyakran hasznos a külső problémák által érintett kapcsolatokban. Segíthet a szülők és a gyerekek kapcsolatának újjáépítésében. Megtanulhatnak dolgozni családi, mentális egészségügyi vagy válási problémákon. A mentális egészségügyi problémákkal küzdő tizenéveseket is magába foglaló vegyes családok számára is előnyös lehet ez a megközelítés. Ez a fajta terápia segíthet a depresszióban vagy az öngyilkossági gondolatokban szenvedő tinédzsereknek is.

További tippek a mozaikcsaládra való áttéréshez

Fontolja meg a családterápiát! Sok vegyes család hasznosnak találja, ha együtt vesz részt a terápián. A tanácsadás enyhítheti a feszültségeket egy mozaikcsaládban. Segíthet újraházasodás előtt vagy után is. A terápia gyakran segíti a családtagokat az egymással való kommunikációban. Megakadályozhatja a neheztelés kialakulását. Ezáltal lehetővé teszi a kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat kialakulását.

Tervezzen előre. Ez előnyös lehet az együttélést vagy újraházasodást tervező felnőttek számára. Az előre tervezés egyik módja a lehetséges problémák átgondolása. Felkészülhet ezekre úgy, ha őszintén beszél nehézségeiről jelenlegi párjával és a gyerekeivel. Vegye figyelembe a szülői stílusok esetleges változásait, eltéréseit. Beszéljék meg a felmerülő konfliktusok kezelésének pozitív módjait. A szülői viszonyok változásai a beköltözés vagy a házasságkötés előtt is bekövetkezhetnek. Ezekben az esetekben gördülékenyebben mehet az átállás az együttélésre.

Határozza meg, hogyan illeszkednek majd bele a családjába a nem otthon élő szülők. Fontos tiszteletben tartani, ha a gyerekek szeretnének továbbra is rendszeresen találkozni a másik szülőjükkel is. Ezt csak akkor engedje meg, ha a kapcsolattartás az ő számukra is biztonságos. Győződjön meg arról is, hogy partnere megérti, hogy kommunikálnia kell az exével. Próbáljon civil kapcsolatot kialakítani volt partnerével, fontos, hogy szintén csak akkor, ha a kapcsolattartás az ön számára is biztonságos. Döntse el, hogyan helyezi át a gyerekeket az előző családjukból az új családjába. Keresse meg a mindenki számára legmegfelelőbb megközelítést.

Figyeljen a gyermekeire. A szeretet bátorítása és kimutatása segíthet enyhíteni a gyerekek aggodalmait. Lehet, hogy gyermekei nem szívesen bíznak meg egy mostohaszülőben. Aggódhatnak amiatt is, hogy Ön kevésbé szereti már őket. Megnyugtathatja gyermekeit, hogy válaszolni fog minden kérdésükre. Tudassa velük, hogy továbbra is nyitott arra, hogy megvitassák az érzéseiket. Maradjon nyitott az általuk felvetett aggodalmakra vagy kérdésekre. Legyen aktív és érdeklődjön az életük iránt.

Az ilyen tippek gyakorlatba ültetése a vártnál nehezebb lehet. A vegyes család tagjai közötti nézeteltérések kezdetben elsöprő erejűnek tűnhetnek. Egy családerapeuta segíthet elsajátítani az új családdal való békés együttéléshez szükséges készségeket, és a családterápia segíthet közelebb hozni új családtagjait egymáshoz.

Tovább Az egyszülős családban nevelkedő gyermekek is teljes értékűek

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



Felhasznált irodalom: