Mikor érdemes párterápiára menni?

A legtöbb szakértő úgy véli, hogy a párterápia fontos része lehet egy párkapcsolatnak. A legtöbb probléma ugyanis egy párkapcsolaton belül kicsiben kezdődik, és ha nem oldódnak meg, komoly konfliktusforrássá is válhatnak. Ilyenkor a párterápia azáltal segíthet, hogy eszközöket és technikákat ad a konfliktusok megoldásának javítására.

A pároknak valójában akár jóval azelőtt érdemes lenne párterápiás segítséget kérniük, hogy ők maguk azt gondolnák, hogy „na most szükségünk van rá”.

Sokszor felmerül a kérdés, vajon milyen eséllyel végződnek válással a házasságok. A demográfusok leggyakrabban a teljes válási arányszámnak nevezett mutatóval szoktak a kérdésre válaszolni. Ez a mutató arra világít rá, hogy egy adott évben kötött házasságokból mekkora hányad végződne válással abban a hipotetikus esetben, ha az adott naptári év fennálló házasságaira számított házasságtartam-specifikus válási arányszámok változatlanul fennmaradnának. A teljes válási arányszám az utóbbi években meglehetősen nagy stabilitást mutat Magyarországon: értéke 2006 és 2012 között 44 és 46 százalék között ingadozott.

A legfőbb válóokok a hűtlenség, illetve az alkoholizmusból eredő problémák. Ma minden tizedik felnőtt ember elvált a házastársától. Összességében – bár a KSH adatai szerint napjainkban Magyarországon a házasságkötések száma nő, és a válások száma csökken, de arányaiban mégis – a házasságoknak még mindig nagyobb része válással végződik, mint korábban.

Azonban, ha tudatosan jelen vagyunk a párkapcsolatunkban, akkor a válás/szakítás megelőzhető, az apró jeleket időben észrevéve a kapcsolat megmenthető. Ennek az eszköze pedig a pszichoterápia egy speciális fajtája, a párterápia. Az alábbiakban azokról a jelekről olvashat, amikor érdemes párterápiára menni.

A legtöbb párkapcsolat konfliktusokkal jár. Egyesek a pénzügyek miatt, mások a szexuális élet hiánya kapcsán vagy az állandó veszekedés miatt érzik rosszul magukat a kapcsolatukban. A koronavírus-járvány pedig egy újabb potenciális stressztényezővel járt: az otthon együtt töltött több idő súlyosbíthatta a feszültségeket vagy felfedhette a párkapcsolat rejtett repedéseit.

Jelek, hogy párterápiára érdemes menni

1. Rossz kommunikáció a partnerrel, vagy ugyanaz a harc újra és újra, megoldás nélkül

Mindannyiunknak különböző technikái vannak a konfliktuskezelésre. Néhányan boldogulnak a konfrontációban; mások sarkon fordulnak, amikor a dolgok felforrósodnak. És emellett ott vannak a passzív-agresszív típusok. A nagy robbanások könnyeket és fájdalmas érzéseket hagyhatnak maguk után, de a gyakori civakodás ugyanolyan pusztító lehet. Ilyenkor a párok ismétlődő negatív ciklusokba kerülnek: "Újra és újra ugyanaz az érv kerül elő." Valójában nem feltétlenül az a fontos, amit mondunk, hanem az, ahogyan mondjuk. Ez lehet kritika vagy panasz, szúrkálódások vagy rosszindulatú szavak, vagy verbális bántalmazás, például kiabálás.

A párterápia megtanítja önnek, hogyan oldja meg a nézeteltéréseket egészséges módon – ésszerűen és tisztelettel. Kulcsfontosságú, hogyan kezdődik egy beszélgetés. Tehát ahelyett, hogy azt mondja, „Miért tetted ezt?”, érdemes megütni egy szeretetteljesebb hangot, például: „Segíts megérteni, miért érzel így.”.

2. Unalom vagy zsibbadtság érzése a párkapcsolatban

Előfordul, hogy több évnyi házasság után néhány pár már nem érintkezik egymással, és csupán szobatársként élnek együtt. Vannak párok, akik azt mondják: "Együtt vezetünk egy háztartást, de nincs köztünk valódi kapcsolat vagy intimitás. De mindketten annyira elfoglaltak vagyunk, hogy ez nem is számít igazából. A párok gyakran elfelejtik, hogy mi hozta össze őket először, miért szerettek egymásba. Ha egy pár már régóta együtt van egymással, olyan emlékeket és közös történetet építettek fel, amit mással nem lehet pótolni. A párterápia segíthet ennek újraélesztésében.

3. Hűtlenség

A párterápiára járás egyik leggyakoribb oka: a bizalomvesztés helyreállításának kísérlete, kevésbé kényes szavakkal, a megcsalás feldolgozása. Az American Association for Marriage and Family Therapy kimutatta, hogy a házas nők 15 százaléka és a házas férfiak 25 százaléka számolt be arról, hogy volt házasságon kívüli kapcsolata. De az is biztos, hogy a megcsalás nem csak testi hűtlenséget jelent. Valamit eltitkolni és titkolózni érzelmi árulás is.

Hogyan állapítható meg, ha átlépte a határt? A hűtlenséget a legtöbben más és más módon értelmezik. Az a fontos, hogy a partnerek saját kapcsolatukon belül kialakítsák a hűség közös, megegyezés szerinti meghatározását. Ha ezen csorba esik, a kapcsolat is mélypontra kerülhet.

Jobb időben tanácsot kérni, mint később szembesülni a veszteségekkel. A házaspárok körülbelül egyharmada egyébként túlél egy megcsalást, de általában azok, akik párterápiás kezelésre mennek, és mindent megtesznek a kapcsolatuk megmentéséért. Ilyenkor megtörténhet, hogy a megcsalás következtében teszi meg az első lépést a pár a segítségkereséshez, és a terápia révén olyan dolgok kezeléséhez, amelyekkel évek óta félnek szembenézni.

4. Problémák az intimitásban, a szexuális élet hiánya

A szeretet vagy az intimitás hiánya komoly probléma egy párkapcsolaton belül. Ilyenkor alapvető érzelmi szükségletek kielégítése hiányozhat.

Egyesek számára az intimitás hiánya egyenlő a ritka szexuális együttlétekkel. Mások számára az intimitás hiánya az érzelmi közelség hiányával egyenlő, például elmarad a partner történeteinek meghallgatása és a kedvesség apró gesztusai, amelyek ugyanolyan fontosak lehetnek ahhoz, hogy a pár két tagja közel érezze egymáshoz magát.

Rengeteg pár van, akik ragaszkodóak és érzelmileg intimek, de nem szexuálisan intimek. Amíg mindketten elégedettek a kialakult helyzettel, nincs igazán probléma. A párterápia vagy tanácsadás akkor hasznos, ha a pár egyik vagy mindkét tagja elégedetlen az intimitás szintjével.

5. Különböző pénzkezelés, pénzügyi szokások

Súlyos konfliktusok forrása lehet az eltérő költési stílus, vagy a megtakarítások különböző kezelése. Stresszforrás lehet az egyenlőtlen anyagi helyzet is. A pénz erős haragot, szorongást és irigységet válthat ki. Magas asszociációs értéke van a hatalomhoz, így hacsak a kevesebbet kereső partnernek nincs más pszichológiai befolyási helye a kapcsolatban, a fizetésbeli különbségek egyensúlytalanságot teremthetnek a kapcsolatban.

A párterápia segíthet az embereknek megérteni a pénzhez való viszonyukat, és azt, ahogyan az alakítja a magukról és más emberekről alkotott gondolataikat. Az, ahogyan a pénzügyeket nézzük és kezeljük, gyakran múltbeli tapasztalatokhoz kötődik. Egy párterápiás technika segít a családfa segítségével arról beszélni, hogyan kezelték a pénzügyi kérdéseket az egyes partnerek családjában – hogyan spóroltak, költöttek és beszéltek a szüleik a pénzről. Ez a gyakorlat segíthet jobban tudatosítani a költési szokásokat, és „több pénzügyi empátiát” mutatni egymás iránt.

6. Eltérő egyéni, személyes élethelyzetek

Komolyan felboríthatja a kapcsolati dinamikát a felek nagymértékben eltérő személyes élethelyzete. Ez lehet betegség, nyugdíjba vonulás, idős szülő ápolása, vagy az, ha az utolsó gyerek is elköltözik otthonról. Ha a házastárs nem érti a stresszt, vagy nem támogatja az adott nehéz élethelyzetet, az frusztrációt és haragot szíthat. A párterápia segíthet megbirkózni az „új normális” helyzettel azáltal, hogy helyreállítja a korábban megszokott, komfortos kapcsolati helyzetet.

Számos egyéb helyzetben is hasznos és szükséges lehet a párterápia, ilyenek, ha a pár egyik tagja úgy érzi, hogy nem kap valamit, amire szüksége van (például időt vagy szeretetet), vagy ha eltávolodottnak érzi magát a partnerétől; vagy ha épp válást/szakítást fontolgat.

Rendkívül hasznos lehet a párterápia egy-egy nagy életeseménnyel való megküzdés (például költözés, új munkahely vagy nehéz döntés), és életciklusváltás (házasságkötés, első gyermek születése, kirepülő gyerekek – üres fészek szindróma) esetén is. Sokan pedig egyszerűen csak vágynak arra, hogy javítsanak a kapcsolatukon, vagy hogy a házasság előtt szilárd alapot teremtsenek (házasság előtti tanácsadás). De a múltbeli traumák párkapcsolatra gyakorolt hatásának enyhítése is lehet közös cél.

Ronthatja-e a párterápia a konfliktusos helyzetet?

Vannak, akiknek negatív tapasztalataik vannak a párterápiával kapcsolatban. Egyes szolgáltatók nem rendelkeznek valódi, megfelelő párterápiás képzettséggel, vagy egyszerűen nem hatékony az a megközelítés, amit alkalmaznak, és ez a pár helyzetét ronthatja. Máskor azonban a párterápiára járás folyamata egyszerűen arra kényszeríti a párokat, hogy kemény beszélgetéseket folytassanak, és olyan sebezhetővé váljanak egymás előtt, amihez nem szoktak hozzá, amit úgy értelmezhetnek, hogy „rontja a helyzetüket” – még akkor is, ha a folyamat hasznos, és hosszú távon gyógyítja őket.

Egyes párok a párterápia után szakítanak, de néha ez a legjobb. Fontos, hogy a terapeuta az üléseken figyelmet fordítson arra, hogy segítsen egy párnak eligazodni, hogy együtt akarnak-e maradni vagy sem. Vannak ugyanis, akik csak a gyerekeik miatt maradnak kapcsolatban, vagy mert nem tudják, hogyan változtassanak. Ezekben az esetekben az emberek boldogtalanabbak lehetnek, ha az adott párkapcsolatban maradnak, mintha kilépnének belőle. Ilyenkor a válás vagy szakítás valójában sikernek is tekinthető.

Néhány pár eljön terápiára, és megtanulják, hogyan legyenek jobb partnerei egymásnak, és hogyan döntsenek az együttmaradás mellett. Mások a terápia folyamán jönnek rá arra, hogy nem akarnak többé együtt lenni. Egy jó terapeuta segít megtalálni a legjobb választást az ön és partnere számára, és segít a folyamatban a lehető legmegfontoltabban és leghatékonyabban eligazodni.

A terápia valóban segíthet. Ellentétben azzal, amit egyesek hisznek, az üléseken sem igazságtételről, sem ujjal mutogatásról nincs szó: hogy ki mit tett és ki a hibás. Valójában inkább a párterápia eszközöket biztosít a kommunikációhoz és arra, hogy a pár tagjai hatékonyan azt tudják egymástól kérni, amire valóban szükségük van. Sok pár szerint pedig a terápiás ülés az egyetlen órájuk a héten, amikor valódi figyelemmel egymásra koncentrálnak anélkül, hogy elterelődne a figyelmük.

A legtöbb partner évekig küzd együtt, mielőtt kipróbálná a terápiát. Az egészségtelen, destruktív viselkedést és a neheztelő érzéseket annál nehezebb megváltoztatni, minél tovább folytatódnak. Valóban nem egyszerű személyes, bensőséges dolgokat megosztani, de egy jó terapeuta segíthet irányítani a beszélgetést, és tudja, hogyan érheti el, hogy a pár mindkét tagja komfortosan érezze magát az intim témák megbeszélése közben is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



