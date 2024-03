A cukorbetegek is ihatnak bort?

A bor mértékkel fogyasztva a legegészségesebb ital – Louis Pasteur francia mikrobiológus is így gondolta. Ihat-e egyáltalán ebből a nedűből a cukorbeteg, és ha igen, milyet, mennyit és mikor?

Először is tisztázzuk: a bor legfontosabb, pozitív élettani hatása nem az alkoholtartalmából, hanem egyéb alkotórészeiből származik.

Egyes vélekedések szerint a tölgyfahordóban érlelt, száraz vörösbor a legegészségesebb, a benne található fenolok és a különféle speciális anyagok a szervezetbe jutva az antioxidánsokhoz hasonlóan viselkednek. Ezek előnyösek a szív-érrendszeri és daganatos betegségek megelőzésében.

A vörösbor gátolhatja a káros LDL-koleszterin oxidációját, az érfalon való lerakódását, valamint a vérlemezkék összecsapódását. Az eddigi tudományos vizsgálatok alapján elmondható: a jó minőségű vörösborok mérsékelt fogyasztásával a 45 év feletti férfiak és az 55 év feletti nők esetében csökkenhet a koszorúérbetegség kialakulásának kockázata.

Milyen bort igyon a diabéteszes?

Leginkább a száraz bor ajánlott, ez lehet vörös és fehér, de akár rosé is: 4 gramm/liter vagy ennél kevesebb cukortartalmának köszönhetően a diabéteszesek is nyugodtan fogyaszthatják, különösen este, étkezés közben vagy után. A humán inzulin esetében a beadás után negyed-fél óra múlva lehet csak megkezdeni az étkezést, érdemes beiktatni alkalomadtán egy-két deciliter száraz bort, amely a jó alvást is elősegíti – vélekedik a WEBBeteg.hu által megkérdezett dietetikus.

Mi történik akkor, ha nem tudjuk megállni és lecsúszik még egy (vagy két) pohár a finom nedűből – kérdeztem a szakembertől.

Ha ez csak ritkán fordul elő, azaz mondjuk egy szülinapi bulin, figyeljünk arra, hogy ne keverjük a bort például égettet italokkal, likőrökkel vagy édes pezsgővel. Előfordulhat ugyanis, hogy ingadozóvá válik a vércukorszint, az égetett szeszek leviszik, míg a likőrök megemelik a szintet. Alkalmanként két pohár száraz bor akut problémákat nem fog okozni, a lényeg a mértékletesség, valamint a minőségi ital előnyben részesítése. Kerüljük az olcsó, pancsolt borokat, számtalan kiváló hazai minőségi száraz nedűket árusítanak – tanácsolja Szőke Andrea dietetikus.

A Magyar Diabetes Társaság ajánlása „Cukorbetegek számára csak mérsékelt alkoholfogyasztás tanácsolható, mert az alkoholfogyasztás fokozhatja a nem kívánt vércukoresés kockázatát, különösen inzulinelválasztást fokozó szereket, vagy inzulin(oka)t kapó személyek esetében. A szervezetben jelen lévő alkohol – lebomlásáig – gátolja a májban történő glikogénbontást és következményesen a vércukoresés ellensúlyozását szolgáló hepatikus glukózkibocsátást. Tanácsolható ezért, hogy a cukorbeteg – ha kívánja – elsősorban a főétkezésekhez kapcsolódóan fogyasszon alkoholt. Cukorbeteg nők számára naponta legfeljebb 1, férfiak részére 2 egység fogyasztása tanácsolható. A WHO korábban meghatározta a különféle szeszes italok egy egységnyi mennyiségét, ami 1–1,5 dl bornak, 3 dl sörnek, 3 cent tömény italnak, azaz kb. 15 gramm tiszta alkoholnak felel meg.” (Diabetologia Hungarica XXVIII. évfolyam 3. szám)

Mitől édes a bor?

Az alkohol a mustban levő cukorból képződik, annál erősebb, tartósabb lesz a bor, minél több cukrot tartalmazott a szőlőlé. A cukrok közül az erjedés után marad még a borban fruktóz és glükóz, ha kevés, akkor száraz, ha sok, akkor édes az adott nedű.

Megkülönböztetünk száraz (4 gramm/liter vagy ennél kevesebb), félszáraz (4,1-12 g/l), félédes (12-45 g/l) és édes (45 g/l felett) borokat. A bor savassága is befolyásolja azt, hogy mennyire érezzük édesnek az adott bort, ezért ne csak az ízlelésre hagyatkozzunk, hanem kérdezzük ki a pincér vagy a borkereskedő véleményét, hogy mit ajánl számunkra.

Megkóstoltuk...

Az egyik villányi száraz 4 gramm/liter, a szekszárdi, szintén száraz vörös bor pedig még ennél is kevesebb cukrot tartalmazott. A fehérek közül az egyik hárslevelűnél is találtunk alacsonyabb cukortartalmú bort. Kóstoltunk tihanyit, volt olyan merlot, amelynek cukortartalma jóval meghaladta a 10 g/l-t. Kipróbáltunk egy félszáraz olaszrizlinget, ez is túllépte a diabéteszesek számára még elfogadható cukormennyiséget.

Csak összehasonlításképpen: az egyik meggylikőr cukortartalma 32, a vermut értéke pedig 15 g/l volt. Ezeket és a különféle desszertborokat semmiképpen sem ajánljuk a diabéteszeseknek.

Szerző: Tóth András újságíró - WEBBeteg

Szakértő: Szőke Andrea dietetikus