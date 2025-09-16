A kísérő jelenléte csökkenti a szülés közbeni stresszt

Az állatvilágban megszokott dolog, hogy az anyák egyedül hozzák világra kicsinyeiket, míg az embereknél általában többen is részt vesznek a folyamatban. Ennek egyik magyarázata, hogy bizonyos vészhelyzetek megkövetelik a gyors, szakszerű beavatkozást. Ám az orvosi szempontok mellett legalább ennyire fontos a vajúdó nő lelki támogatása is.

Amennyiben találkozunk környezetünkben szülés előtt álló nővel, szóba kerülhet, hogy ki kíséri majd el a szülőszobába a kismamát: apás szülést terveznek-e, vagy testvér, barátnő, leendő nagymama, esetleg dúla lesz még jelen. Sokan legyintenek e téma hallatán, ám tudományosan bizonyított a segítő személy jelenlétének támogató mivolta. A kísérő gyakran maga is édesanya, aki amellett, hogy tanácsokkal látja el a kismamát, érzelmi támogatást nyújt és érdekképviseletet is ellát. A szeretett személy(ek) jelenléte és a tőlük kapott vigasz, bátorítás (ahogyan az orvosi személyzet általi is) mind segítik az oxitocin felszabadulását szülés közben, ezáltal csökken a stressz, a fájdalom, javul a hangulat.

Egy viszonylag friss amerikai kutatás annak vizsgálatát tűzte ki célul, miképpen hat a kismamára, ha nincs mellette szülés közben az általa választott személy. Az eredmények azt mutatták, hogy a támogató nélküli szülés hasonlóan magas stresszszintet eredményezett, mint ami sürgősségi császármetszéskor volt tapasztalható. Az elmúlt évszázadokban az asszonyokat szülés során olyan emberek (főként nők) támogatták, akiket ismertek és akikben megbíztak. Érthető hát az az érzelmi megrázkódtatás, amikor a kismamának ezen a fontos folyamaton segítség nélkül kell végigmennie.

A vizsgálatban több mint ezer, 18 év feletti amerikai nő adatait elemezték. Az első kérdőívet 2020 áprilisában töltötték ki a szülés előtt álló kismamák, a másodikat pedig mintegy 4 héttel szülés után. A kérdőív kérdései között szerepelt a szülés során jelen lévő támogató személyek száma: a legtöbben 0–3 fő választ adtak. Megkérdezték, hogy a kismama ideális esetben kiket vitt volna magával a szülőszobába – ugyanis a pandémiás időszakban a szülő nőket sok esetben nem kísérhették el az általuk választott személyek. Rákérdeztek az orvosi személyzetre: mennyire voltak túlterheltek, tudtak-e érzelmi támogatást nyújtani a szülő nőnek. Néhány személyes adaton (kor, iskolai végzettség) kívül válaszolni kellett még arra, hogy ez az első szülés volt-e, fellépett-e bármilyen komplikáció, hüvelyi szülés vagy császármetszés történt, illetve tapasztalt-e az anyuka szülés előtti depressziót.

Közel 1100 értékelhető válasz érkezett összesen. Valamennyi válaszadó egyöntetűen szerette volna, ha van mellette valaki szülés során: legtöbbük a partnerükkel, egyik szülővel vagy egy dúla kíséretével tervezett szülni. Végül az anyukák 87%-át a partner, 2,4%‑ukat édesanyjuk, 0,2%-ukat édesapjuk, míg 4,5%-ukat egy dúla támogatta vajúdás közben. A válaszadók harmada szeretett volna még valakit, hogy ott legyen a szülőszobán, 6%-ukhoz virtuálisan csatlakoztak. A kismamák 14%-a tapasztalta, hogy orvosa túlterhelt, elfoglalt volt.

Szerepelt a kérdések között, hogy a támogatók milyen okok miatt hiányoztak. Mintegy 93% a pandémiás kórházi szigorítások miatt nem tudott jelen lenni. A kísérők közül sokan nem tudták kire hagyni gyermeküket, vagy utazási korlátozások miatt nem tudtak eljutni az intézménybe. Előfordult az is, hogy sürgősségi császármetszésre került sor, ahova nem mehetett be a kívánt személy, illetve a szülés beindulásakor a választott kísérő nem volt elérhető, netán beteg lett.

Az első gyermeküket világra hozók és a magasabb iskolai végzettségűek nagyobb stresszről számoltak be. Császármetszés és egyéb komplikációk szintén több stresszel jártak. A kismama szülőjének távolléte nem befolyásolta különösképpen, viszont az orvos érzelmi hozzáállása nagy mértékben tudott javítani vagy rontani a szülésélményen.

Az eredmények hangsúlyozzák a fizikai jelenlét fontosságát

A szülés közbeni stressz a kísérők számának növekedésével szignifikánsan csökkent. A hanggal vagy videóval becsatlakozó kísérő nem volt képes relevánsan segíteni. A támogatás nélkül szülő nők 80%-a számolt be érzelmi megrázkódtatásról, míg azon szerencsések, akiket három általuk választott személy is bekísérhetett a szülőszobába, szinte stresszmentes szülést éltek át. Természetesen ehhez számításba kell venni, hogy az alapvetően szorongóbb nők a szülésüket is stresszesebbnek élték meg. Sokat jelentett a kismamának, ha az általa ismert kórházi dolgozó végig ott tudott lenni és érzelmileg támogatni tudta őt.

Jelen vizsgálat nem tekinthető egy nemzetközi átfogó vizsgálatnak. Online jellegéből adódóan csak internethozzáféréssel rendelkező válaszadókra korlátozódott, közülük is azokra, akik érdeklődtek a téma iránt és szabályosan ki tudták tölteni mindkét kérdőívet. A kitöltők között nagy számban voltak magasan képzett nők. A felmérés eredményét torzítja többek között, hogy egy kalap alá vették a hüvelyi és a császármetszéses szüléseket. A kórházi személyzetből mindössze egy főt lehetett értékelni, valamint a kérdések sorrendje is befolyásolhatta a válaszokat.

Az előbb felsorolt nehezítő körülmények ellenére is, a kapott eredmények szignifikánsan alátámasztják a fizikai jelenléttel járó érzelmi támogatás fontosságát. A szüléskísérés az emberi faj sajátossága. Előzetesen már megállapításra került, hogy a szülés során nyújtott nem megfelelő támogatás növelheti a császármetszés szükségességének esélyét. A világ több részén tapasztalható kedvezőtlen anyai és újszülötti egészségügyi körülmények és a császármetszések magas száma miatt is sürgős az igény a szülésélmények javítására. A dúlák nagy mértékben elősegíthetik az egészségügyi ismeretek bővítését. A vajúdó nők támogatása és egyúttal a szülés körüli stressz csökkentése számtalan előnnyel jár, nem csupán az adott családra, hanem a társadalomra nézve is.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Felhasznált irodalom: Dartmouth study links missing birth support to higher stress levels (News Medical)