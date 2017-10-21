A túlhordott terhesség a kismamát könnyen fáradttá és idegessé teszi. Az alábbiakban megtudhatja, mi okozza a túlhordást, és mit jelent mindez az Ön és kisbabája számára.

Eljött a szülés várható időpontja, majd el is múlt – és Ön még mindig terhes. Mi folyik itt? Túlhordásról a betöltött 42. hét, vagyis a várható szülés időpontja után 14 nappal beszélünk.

Mi lehet az oka a szülés késlekedésének?

Bár a szülés várható időpontjának napja úgy tűnhet, mágikus tulajdonsággal bír, a valóság az, hogy egyszerűen csak egy tudományos találgatás arról, hogy mikor a legnagyobb a valószínűsége a baba érkezésének.

Teljesen normális, ha ehhez az időponthoz képest két héttel hamarabb vagy később szül.

Nagyobb a valószínűsége a túlhordott terhességnek, ha:

az utolsó menstruáció pontos dátuma nem ismert

ez az első terhessége

már korábban is volt túlhordott terhessége

a családban már előfordult túlhordott terhesség

a baba fiú.

Ritkán a túlhordott terhesség összefüggésbe hozható a placentát vagy a babát érintő problémával. Bármi is legyen a szülés késedelmének oka, valószínű, hogy eddigre már belefáradt a terhességbe.

A háta minden bizonnyal fáj, lehet, hogy a bokája pedig dagadt, emellett gyomorégéssel és aranyérrel küszködik. Mivel nem tud a pocakjától kényelmesen elhelyezkedni, alvászavarai lehetnek, amit tovább súlyosbíthat a szülés miatti szorongás.

Vigasztalásképpen annyit mondhatunk, hogy a túlhordott terhesség sem tart örökké, s a szülés bármikor megkezdődhet.

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Figyelje a terhességét

A terhesgondozás a szülés kiírt időpontja után is folytatódik, hogy a lehetséges szövődményekre, mint például a preeclampsia (magas vérnyomás a terhesség során, mely meghaladja a 140/90 értéket), utaló jeleket észrvehessék. Ellenőrzik a méhnyakat is, hogy megvizsgálják, elkezdett-e vékonyodni és tágulni, hogy felkészüljön a szülésre. Mindemellett rendszeresen figyelni fogják a baba szívhangját, mozgását és a magzatvíz minőségét és mennyiségét. Figyelni kell a méhlepény állapotát, milyen fokú érettséget mutat, vagy nincs-e vérellátási elégtelensége.

Mikor kell beavatkozni, és mi történik?

Néha jobb hamarabb szülni, mint később – különösen, ha orvosa aggódik az Ön vagy a baba egészségi állapotát illetően, vagy ha a terhesség két héttel tovább tart, mint a szülés várható időpontja.

Miért ez az aggodalom a két hét miatt? A terhesség ezen pontján a baba mérete megnehezítheti a hüvelyi szülést. Egyes esetekben a méhlepény elöregedése veszélyezteti a baba további fejlődését az anyaméhben.

Emellett a túlhordott baba nagyobb valószínűséggel nyel le székletmaradványt a magzatvízből, ami a születés után légzési problémákat és fertőzést okozhat.

Ha Ön és orvosa úgy döntenek, hogy megindítják a szülést, valószínűleg gyógyszeres segítséget kap, mely segíti a méhszáj tágulását. Előfordulhat, hogy az orvos egy vékony műanyaghorog segítségével megrepeszti a magzatburkot. Az eljárás nem fáj, de érezheti a meleg magzatvizet elfolyni, amint a burok megreped.

Amennyiben szükséges, méhösszehúzódást beindító gyógyszert, a méhösszehúzódásokért felelős oxitocin hormon szintetikus változatát kapja. Az adagolással az összehúzódások erőssége és gyakorisága is szabályozható.

Tartson ki!

Akár a programozott szülés, akár a kivárásos taktika mellett dönt az orvosa, a legfontosabb, hogy megpróbálja élvezni a terhességből hátralevő időt.

Fogadja el az érzelmeit! Teljesen normális, hogy frusztrált vagy csalódott, hiszen csak 40 hétre készült.

Teljesen normális, hogy frusztrált vagy csalódott, hiszen csak 40 hétre készült. Használja ki a rendelkezésére álló extra időt! Aludjon, amennyit csak tud, végezze el az utolsó simításokat a gyerekszobán, töltse fel a fagyasztót étellel, vagy címezze meg előre a baba születését bejelentő képeslapokat.

Aludjon, amennyit csak tud, végezze el az utolsó simításokat a gyerekszobán, töltse fel a fagyasztót étellel, vagy címezze meg előre a baba születését bejelentő képeslapokat. Tervezzen! Az orvosa valószínűleg azt tanácsolja, hogy ne nagyon menjen messzire, de ez nem jelenti azt, hogy ki kellene hagynia egy új filmet, vagy ne sétálhatna egyet a parkban, vagy ne mehetne el vacsorázni. Ne féljen programot tervezni csak azért, mert esetleg az utolsó pillanatban le kell azt mondani.

Az orvosa valószínűleg azt tanácsolja, hogy ne nagyon menjen messzire, de ez nem jelenti azt, hogy ki kellene hagynia egy új filmet, vagy ne sétálhatna egyet a parkban, vagy ne mehetne el vacsorázni. Ne féljen programot tervezni csak azért, mert esetleg az utolsó pillanatban le kell azt mondani. Hagyja az üzenetrögzítőjét vagy a hangpostáját dolgozni! A jószándékú barátok és szerettei informálására hagyjon egy „Izgatottan várjuk a nagy napot” üzenetet a hangostafiókján vagy üzenetrögzítőjén, mely segít távol tartani az egy idő után bosszantó, kíváncsiskodó telefonokat.

A jószándékú barátok és szerettei informálására hagyjon egy „Izgatottan várjuk a nagy napot” üzenetet a hangostafiókján vagy üzenetrögzítőjén, mely segít távol tartani az egy idő után bosszantó, kíváncsiskodó telefonokat. Kerülje a szülést elősegítő házi praktikákat! Az interneten számos módszerről hallani, mely „természetes” módom segíti a szülés megkezdését, mint a csípős ételek fogyasztása vagy a szex. Némely ott olvasható praktika nyugtatólag hat, némelyik egyszerűen csak butaság, míg olyanok is vannak, melyek több kárt okoznak, mint hasznot. Kérje ki orvosa véleményét, mielőtt bármelyik gyógynövényt vagy alternatív kezelést kipróbálná.

Az interneten számos módszerről hallani, mely „természetes” módom segíti a szülés megkezdését, mint a csípős ételek fogyasztása vagy a szex. Némely ott olvasható praktika nyugtatólag hat, némelyik egyszerűen csak butaság, míg olyanok is vannak, melyek több kárt okoznak, mint hasznot. Kérje ki orvosa véleményét, mielőtt bármelyik gyógynövényt vagy alternatív kezelést kipróbálná. Legyen kapcsolatban az orvosával! Gyakoribb szűrésekre és ellenőrzésekre lesz szüksége a baba megszületéséig. Győződjön meg róla, hogy tudja, mi a teendő, ha úgy érzi, megkezdődött a szülés.

Hamarosan a karjaiban fogja tartani a babáját – s a hosszú várakozás akkor már nem számít!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; Mayo Clinic

Lektoálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus