Téli időszámítás - Az óraátállítás egészségügyi hatásai

Minden ember saját belső óráját követi. Ez határozza meg, hogy milyen ritmusban éljük napjainkat. De mi történik, ha a belső és a külső óra összhangja megszűnik? Mit tehetünk, hogy könnyebben átlendüljünk az óraátállítás jelentette nehézségeken?

Miért és hogyan okozhat problémát az élettani napszaki ritmus megzavarása?

A belső óra szabályozza a biológiai funkciókat, amelyek napszakos változást (cirkadián ritmus) mutatnak, a nap folyamán változnak például a vérnyomásértékek, a pulzusszám, a testhőmérséklet és a glükokortikoid hormonok szintje, utóbbiak legnagyobb mennyiségben hat és kilenc óra között vannak jelen a vérben, éjfélkor pedig a legalacsonyabb a koncentrációjuk.

A belső órára a nap járásának, a napsütésnek, valamint az éjszaka és nappal váltakozásának van a legnagyobb befolyása, utóbbi hatással van a melatonintermelésre is, a szervezet az alvást szabályozó hormont sötétben választja el.

A biológiai óra kismértékű ingadozása is felboríthatja az alvás-ébrenlét ritmusát, és hatással van az egészségre is, mindaddig, amíg a szervezet nem alkalmazkodik a változásokhoz.

Az ehhez szükséges idő egyénenként változó. Van, akinek négy napra, míg másoknak (bár ez nagyon ritka) 14 napra is szükségük lehet. Eddig tudományosan nem bizonyították, hogy a tavaszi és őszi óraátállításnak hosszú távú egészségkárosító hatása lenne, és szakértők szerint ez valószínűtlen is, rövid távon azonban okozhat kellemetlenségeket.

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Egészségügyi problémák főleg a nyári időszámításra való átálláskor lépnek fel

Tavasszal az órát egy órával előre állítják. Ez azt jelenti, hogy ha óraátállítás előtt és után is hét órakor kelünk fel az óra szerint, valójában egy órával korábban (hat órakor) kelünk, mint előző nap. A melatonintermelés ilyenkor még nem áll át, a glükokortikoidszint még alacsony. A vércukorszint még az alvási időnek megfelelő. Vagyis hiányzik a kimaradt egy óra alvás. Fáradtak, dekoncentráltak, levertek vagyunk.

Ezzel szemben este nagyon is fittnek és ébernek érezzük magunkat, mert belső óránk jól tudja, hogy valójában tíz óra lenne, miközben az óramutató már 11-et mutat.

Az őszi átállás főleg az időseket, a csecsemőket, a gyerekeket és a betegeket viseli meg

A téli időszámításra való átállás miatt sokan korábban kelnek reggel, és este hamarabb fáradtnak érzik magukat. Mivel minden ember más és más, erre is különbözőképpen reagálunk. Az egyéni különbségek mellett, a csecsemők, a gyerekek és az idősek sokkal érzékenyebbek, szervezetük nehezebben alkalmazkodik az óraátállításhoz.

Különösen megterhelő az évi kétszeri óraátállítás az alvászavarokkal küzdő és a szervi betegségekben szenvedő embereknek.

Milyen problémák adódhatnak az óraátállításból?

Az óraátállítás egészségügyi hatása hasonló egy mini jetlaghez. Amíg a belső és külső óra nem kerül összhangba, a következő tünetek léphetnek fel:

Alvászavarok

Fáradtság

Depresszív hangulat

A szívfrekvencia ingadozása

A koncentrálóképesség csökkenése

Ingerültség

Étvágytalanság

Emésztési problémák

Mennyi időt vesz igénybe az átállás?

Általában 4-14 napra van szüksége a szervezetnek, hogy megszokja a változást, ez egyénenként eltérő.

Németországi statisztikák szerint az emberek 8,5-12 százaléka fordul orvoshoz óraátállítás miatti problémákkal, elsősorban a nyári időszámításra való átálláskor. Ekkor többeknek van szüksége altatókra és antidepresszánsokra. A fáradtság miatt a balesetek elkerülése végett különösen óvatosnak kell lenni a forgalomban részt vevőknek és a játszótéren is.

Az állattartók is megfigyelhetik, hogy az állataikra is hatással van az óra átállítása, nekik sem könnyű igazodni a napirend változásaihoz.

Mit tehetünk, hogy könnyebben menjen az átállás?

Altatók helyett először próbáljon meg kíméletesebb megoldást keresni, igyon például gyógyteát vagy vegyen egy meleg lábfürdőt. Kérjen tanácsot orvosától!

Bármelyik irányba állítják is át az órát, mindig hasznosak a relaxációs technikák, mint például a Jacobson-féle progresszív izomlazítás vagy az autogén tréning.

Este ne egyen sokat, lefekvés előtt három órával kerülje a kávét, a teát és más élénkítő hatású italokat. Ne nézzen thrillert vagy egyéb felzaklató műsort. Esténként lehetőleg a vitákat is kerülje. Ezek ugyanis lehetetlenné teszik a nyugodt, pihentető alvást.

Az óraátállítást követő 10 napban legyenek különösen óvatosak és körültekintőek a közlekedésben, és a balesetveszélyes elfoglaltságokat is kerüljék, főleg, ha tudják magukról, hogy ezek a napok különösen megviselik szervezetüket. Iktassanak be több szünetet. Ha nagyon fáradtnak érzi magát, ne vezessen, utazzon inkább tömegközlekedési eszközzel! A balesetveszélyes házimunkákat, például az ablaktisztítást is mellőzze ebben az időszakban!

Egy hétre mondjon le a délutáni alvásról, ha fáradt is, inkább maradjon ébren! Így a belső óra könnyebben átáll, és éjjelente jobban fog aludni.

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Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; medizinfo.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos