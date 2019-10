Téli időszámítás - Az óraátállítás egészségügyi hatásai

Hideg lábak: mi az oka és mit tehet ellene?

Az őszi-téli időszaknak is megvannak a szépségei, de némi kellemetlenséggel is járhat. Szervezetünknek a hideg nagy megterhelést jelent, nemcsak a légzőszerveknek, hanem a keringési rendszernek is. Főleg a nőkre jellemző, hogy jéghidegre is le tud hűlni a lábuk.