D-vitamin pótlása várandósság alatt

Irinyi-Barta Tünde
szerző: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember - WEBBeteg
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A D-vitamin (kalciferol) egy olyan vegyület (úgynevezett előhormon), amely kiemelkedő szerepet játszik a magzat egészséges fejlődésében.

Míg korábban elsősorban egyedül a csontanyagcsere szabályozójának tartotta a tudomány, mára táplálkozástudományi és szülészeti kutatások igazolják, hogy az immunrendszer működésétől kezdve a terhességi szövődmények megelőzéséig számos más élettani folyamatot is befolyásol.

A D-vitamin élettani szerepe a terhességben

A várandósság során az anyai szervezet D-vitamin-igénye jelentősen emelkedik. A magzati csontképződésben elengedhetetlen a kalcium és a foszfor felszívódásához, így a magzati csontok és a fogcsírák megfelelő ásványosodásához. Támogatja az édesanya immunrendszerét, és szerepe van abban, hogy megakadályozza a magzat immunológiai kilökődését (vetélés). Mindezek mellett bizonyos szövődmények (terhességi toxémia, terhességi cukorbetegség és koraszülés) kockázatának csökkentésében is jelentős szerepe van.

Ajánlott napi bevitel

A D-vitamin-hiány világszerte gyakori, a terhes nők különösen veszélyeztetett csoportnak számítanak, ezért a megfelelő bevitelre már a családtervezés időszakától érdemes odafigyelni. A magyar szakmai irányelvek és a hazai D-vitamin konszenzus ajánlása szerint a várandósság és szoptatás időszakában napi 2000 NE (50 mikrogramm) D-vitamin bevitele javasolt. Igazolt hiányállapot, elhízás, felszívódási zavar vagy egyéb betegség esetén a kezelőorvos ennél magasabb adag alkalmazását is javasolhatja. A hazai D-vitamin konszenzus és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerint felnőttek, így várandósok számára is a 4000 NE/nap mennyiség tekinthető a felső biztonságos beviteli határnak (UL), amelyet orvosi javaslat nélkül nem ajánlott tartósan túllépni. A D-vitamin zsírban oldódó vitamin, így túladagolása elméletben lehetséges, de a napi 4000 NE alatti dózisok igazoltan biztonságosak az anya és a magzat számára egyaránt.

D-vitamin-hiány következményei

Kutatások szerint a várandósság alatti alacsony D-vitamin-szint számos következménnyel járhat. Fokozódhat a terhességi magas vérnyomás, a cukorbetegség, valamint a koraszülés kockázata, emellett összefüggéseket találtak az alacsony születési súllyal és a magzati csontfejlődés zavaraival. Korábban igazolt D-vitamin-hiány, felszívódási zavarok fennállása esetén laborvizsgálatra lehet szükség, amelyben a 25-hidroxi-D-vitamin (25(OH)D) vérszintjét határozzák meg, és az eredmény alapján személyre szabottan állapítják meg a pótlás mértékét.

Hogyan fedezhető a D-vitamin-szükséglet?

Bár bizonyos élelmiszerek (például zsíros tengeri halak, tojássárgája, D-vitaminnal dúsított tejtermékek és gabonafélék) tartalmaznak D-vitamint, a napi szükséglet kiegyensúlyozott étrenddel önmagában nem fedezhető. A napsugárzás (UV-B-sugárzás) hatására bőrben képződő D-vitamin-mennyiség hazánkban (mérsékelt égövön, ősztől tavaszig) elégtelen. Várandósság alatt a D-vitamin (D3-vitamin vagy kolekalciferol) pótlása elengedhetetlen csepp vagy kapszula formátumú készítmények által. A D3-vitamin biológiai hasznosulása lényegesen jobb a D2-vitaminnal szemben. A jobb felszívódás érdekében a D-vitamint zsiradékot is tartalmazó főétkezés közben célszerű bevenni, lehetőség szerint K2-vitaminnal és kalciummal együtt.

D-vitamin túladagolása

Tartós túladagolás esetén megemelkedik a vér kalciumszintje, amely vesekőképződést, vesekárosodást, hányingert, székrekedést és szívritmuszavarokat okozhat, emiatt nagy dózisú készítmények alkalmazása kizárólag orvosi javaslat alapján történjen. A legtöbb terhesvitamin tartalmaz D-vitamint, azonban az ezekben található mennyiség készítményenként akár jelentősen is eltérhet. Külön D-vitamin-készítmény szedése esetén ellenőrizni kell az összes bevitt mennyiséget, hogy elkerülhető legyen a felesleg.

A megfelelő D-vitamin-ellátottság fontos része az egészséges várandósságnak. A kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres terhesgondozás mellett a szükséges pótlás hozzájárulhat az anya és a magzat egészségéhez.

Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakemberForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember

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