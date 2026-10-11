Az anya-baba-család egysége valósul meg a perinatális ellátás során

A szülővé válás, az új gyermek születése hatalmas mérföldkő minden család életében. Ideális esetben nem csak a szülés biztonságos levezetésére van szükség ilyenkor, hanem komplex támogatásra a gyermekvállalás legérzékenyebb időszakában.

A szülésre ma már nem csak mint biológiai folyamatra tekintünk, hanem a biztonságos, tiszteletteljes, valamint családközpontú, egy igen komplex ellátásra, amelynek fókuszban az egész család áll. A Nemzetközi Szülészeti Kezdeményezés (ICI) is ezeket az elveket tekinti alapnak, és már Magyarországon is figyelnek erre.

Milyen tényezőknek van szerepük a szülés körüli időszakban?

A perinatális ellátási modell egyszerre épít a modern orvostudományra, a bábai kompetenciára, a pszichológiai támogatásra, a mozgásterápiára és a családokkal való partneri együttműködésre. A Nemzetközi Szülészeti Kezdeményezés (ICI) a „12 lépés a biztonságos és tiszteletteljes Anya-Baba-Család ellátásért” programjában olyan nemzetközi szakmai sztenderdeket fogalmaz meg, amelyek ma a korszerű szülészeti ellátás alapját jelentik. Az ICI támogatja többek között

a szükségtelen rutinszerű beavatkozások számának csökkentését,

a nem gyógyszeres fájdalomcsillapítási lehetőségek alkalmazását,

az azonnali bőrkontaktust,

a korai kötődés és a szoptatás támogatását.

Az ICI olyan szervezeteket foglal magába a teljesség igénye nélkül, mint a Nemzetközi Nőgyógyászati és Szülészeti Szövetség (FIGO), a Nemzetközi Bábaszövetség (ICM), a Gyermekgyógyászok Nemzetközi Társasága (IPA).

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A megérkezés lehetősége a szülőségbe

Veisenberger Eleonóra, a Budai Perinatális Központ szakmai alapítója, perinatális szaktanácsadó, anya-magzat kapcsolatanalitikus, dúla a WEBBeteg.hu kérdésére elmondta: fontos, hogy az ellátás középpontjában ne csupán az anya vagy a baba, hanem az anya-baba-család egysége álljon. A Budai Perinatális Központ (BPK) első európai születésházként és perinatális központként, megfelelve a magas szakmai és szemléletbeli követelményeknek, elnyerte az International Childbirth Initiative (ICI) Phase 1 – Initiator státuszát.

- Igyekszünk megerősített kompetenciákkal felvértezni a családokat. A szülővé válás, az új gyermek születése egy hatalmas mérföldkő minden család életében, amelynek jelen vagyunk a kezdetén. Ez a kezdet adhat olyan tudást, tapasztalást, ezzel együtt muníciót a családnak, amelyhez visszanyúlhatnak azokban a távolabbi pillanatokban, amikor már nem vagyunk jelen és már nem is a perinatális időszakban járnak - véli Veisenberger Eleonóra.

Egy olyan központot kívántak létrehozni, amely legális, tervezett intézeten kívüli szüléseknek és támogató légkörben zajló várandósgondozásnak ad helyet. Intézményükben a várandósgondozást egészségügyi szakemberek széles köre végzi: szülész-nőgyógyászok, szülésznők, ultrahang-diagnosztikai szakemberek, gyógytornászok, pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek és számos további munkatársak dolgoznak összehangoltan azért, hogy a családok a gyermekvállalás teljes útján – a családtervezéstől a gyermekágyas időszak végéig – személyre szabott, magas szakmai színvonalú ellátásban részesüljenek.

A perinatális szaktanácsadó hozzátette: - A 12 lépés számunkra az elejétől kezdve egy magától értendő és követendő javaslatok összesége. A bábai modell alapján történő várandósgondozás és szüléskísérés logikussá és egyértelművé teszi a 12 lépés elvárásait.

Tegyük tisztába a fogalmakat! A perinatális kifejezés a gyermekvállalás legérzékenyebb időszakát jelöli: a családtervezés és a várandósság időszakát, a szülést és a születést követő időszakot.

Intézeten kívüli szülés: jogilag szabályozott keretek között, szigorú feltételek mellett lehet otthoni szülést választania a családnak vagy születésházba is mehet a leendő anyuka, továbbá hazánkban is van lehetőség perinatális központban szülni.

A születésház olyan hely, ahol egészségügyi szakemberek végzik a várandósgondozást és egyben itt a szülés is megtörténhet intézeten kívüli keretek között. Elsősorban a fiziológiás, alacsony kockázatú várandósságok gondozására és a szülések biztonságos és családközpontú kísérésére fókuszálnak.

Perinatális központ: tulajdonképpen születésház, azonban sokkal integráltabb és szélesebb körű ellátást biztosít: a várandósgondozáson és szülésen, illetve a korai gyermekágyon van a hangsúly, ráadásul szélesebb a csapatban dolgozó szakemberek köre.

Az intézeten kívüli szülés lehetőségei

Akadályba ütközik az ingyenes ellátás a magyar keretrendszer miatt, ugyanis az intézeten kívüli szülést nem támogatja a hazai társadalombiztosítás. - Másfelől viszont a hazai, intézeten kívüli szülésre vonatkozó jogszabály kapcsán immár 4 éve háttérkórházunk a Szent Imre Kórház, ahol megvalósulhat azoknak a klienseinknek a szülése, akik medikális beavatkozást igényelnek.

Megtudtuk azt is: az indulás óta több mint 340 szülés indult a Budai Perinatális Központban, és több ezer család részesült a központ várandósgondozási, diagnosztikai, mozgásterápiás, pszichológiai és egyéb szülés körüli szolgáltatásaiban.

Az apa mint támogató

Az apa vagy partner jelenléte, bevonódása a várandósság alatt az anya számára elismerés és támogatás. Már a babatervezéstől valójában elindul a családdá alakulás folyamata, amelyben nem csak baba, hanem anya és apa is születik. Veisenberger Eleonóra elmondta: támogatják ezt a folyamatot, és bár nem kötelező, de örömmel látják minden vizsgálaton és fogalalkozáson a partnerükkel érkező várandósokat.

- Örömmel dolgozunk együtt dúlákkal, a vajúdás alatt azonban mindenkinek meg van a saját szerepe és egy apa vagy partner nem pótolható. Ideális esetben a foganás egy nagyon intim folyamat és folyományaként a szülés/születés is egy olyan pillanat, ahol főszereplő az anya és a baba mellett az édesapa. Csodálatos látvány, amikor az újszülöttet az apa ragyogó tekintettel viszi az autó felé vagy éppen rendezi a babát egy későbbi látogatásnál vagy éppen segíti a párját kényelmes pozíciót találni szoptatáskor. Ez a finom egymásrahangolódás van, hogy már adott és van, hogy menet közben alakul ki - teszi hozzá a szakember.

A család fontosságának megértésére és a család erőforrásainak fontosságára a nagyszülőkkel együtt is érdemes készülni. - Ahogy a bölcsesség is tartja: egy gyermek felneveléséhez egy teljes falu kell. Ha falut nem is tudunk biztosítani, azonban igyekszünk a családokat megerősíteni és közösséget alakítani.

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Szerző: Tóth András, újságíró - WEBBeteg

Kép: illusztráció, freepic.diller - Magnific