Súlyfeleslegem van! Mi lehet az oka?

Általában fontos és meghatározó számunkra a saját egészségünk, de általában sokkal kevesebben vagyunk elégedettek azzal, amit az egészségünkért valóban megteszünk. Más dolog tudni róla és más cselekedni - véli a sportpszichológus. Az ideális testtömeg sokunk számára elérhetetlennek tűnő cél, pedig kis odafigyeléssel, apró változtatásokkal sokat tehetünk a testünkért, az egészségünkért - biztat bennünket a dietetikus.

A WHO friss statisztikája szerint Magyarország a harmadik a világ legelhízottabb országai közül, sőt, a lakosság arányaihoz mérten lassan megelőzzük az Egyesült Államokat is. Évente több mint 1 millióan próbálkozunk testsúlyunk csökkentésével, többségünk tartós eredmény nélkül. Mi állhat ennek hátterében?

A WEBBeteg.hu legutóbbi szavazásából kiderült, olvasóink igen nagy része (30,7 százaléka) tisztában van azzal, hogy a túlsúlyt együttesen a mozgás hiánya és a táplálkozás hibái okozzák. Tudjuk tehát, de mégsem teszünk ellene, inkább kifogásokat keresünk: a stresszes életmódra, a munkahelyi körülményekre, különböző betegségekre, valamint az idő hiányára vezetjük vissza. Mit gondolunk a testünkről, az egészségünkről? Mit gondol erről a táplálkozástudományi szakember? Mi lehet a passzivitásunk oka? Ezt kérdeztük Dobák Zita dietetikustól, illetve Fejes Enikő sportpszichológustól.

Hogyan viszonyulok a saját egészségemhez?

Kinek tulajdonítom a saját egészségemet?

Kit teszek érte felelőssé?

Még mielőtt bármit is tennénk, fontos kérdéseket kell feltennünk magunknak – véli Fejes Enikő sportpszichológus. A válaszoktól is függ, mit fogok tenni az egészségem megőrzése érdekében. Amennyiben azt gondolom, hogy döntően én vagyok a felelős a saját egészségemért, akkor teszek is érte cselekvés szintjén (sport, egészséges életmód követése). Ha viszont úgy gondolkodom, hogy a saját egészségemért más a felelős (orvosok, egészségügyi ellátó rendszer, család, munka, stb.), akkor sokkal kevésbé fogok saját magam tenni a saját egészségemért, vagy már csak az utolsó pillanatban fordulok segítségért, amikor már csupán a kialakult betegség gyógyítására van lehetőség.

Mi a fogyókúra titka?

Egyszerűnek tűnő alapszabályokról van szó, ezeket betartva tudunk hosszú távú és mérsékelt fogyást elérni. Ilyen például a rendszeres, kis mennyiségű étkezés, a cukrok bevitelének csökkentése, a bőséges folyadékbevitel, rostban gazdag étkezés, zsírszegény élelmiszerek és konyhatechnológiák alkalmazása és természetesen a mozgásban gazdag életmód, ami valóban segíteni tudja a fogyást – sorolja a legfontosabbakat Dobák Zita dietetikus, táplálkozástudományi szakember.

A diéta 70, a mozgás 20-30 százalékban határozza meg a testtömegünket!

Olyan, mint egy energia-mérleg. Ha a felvett energia egyensúlyban van a mozgással elégetett energiával, a testtömegünk nem változik, ha azonban a felvett energia több, mint amit a szervezet felhasználna, elégetne az életmódunk szerint, akkor hízás következik be. Ez maga az energiaegyensúly.

Tudta? Heti 0,5-1 kg fogyás az ideális!

Alapvető szempont, hogy nincs tiltott élelmiszer, csupán megfelelő mennyiség van. Ahhoz ugyanis, hogy tartható legyen a fogyás, a szervezetnek ugyanúgy alkalmazkodnia kell a súlycsökkenéshez. A legtöbb alkalommal az elhízás is évek alatti kalóriatöbbletből adódott, nem egyik napról a másikra történt az elhízás. Ezt pedig életmód-változtatással tudjuk újra a helyére billenteni – tanácsolja a dietetikus.

A WEBBeteg.hu szavazásán többen azt hozták fel kifogásként (14,8 százalék), hogy különböző betegségek miatt nem tesznek az egészségük érdekében. Dobák Zitától megtudtuk, hogy nagyon ritka a hormonális probléma miatti testtömeg-növekedés. Az esetek 98 százalékában nem a hormonális problémákra vezethető vissza az elhízás, inkább kifogásokat keresünk és hajlamosak vagyunk az életmódunkon nem változtatva "szuper fogyókúrás" ételekkel, csodaszerekkel, divatos diétákkal áltatni magunkat, hogy ettől fogyni fogunk. Gyakori mentség a "nem is szoktam sokat enni!" védekezés is. A tapasztalatunk szerint azonban nincsenek tisztában az emberek egy-egy étel óriási kalóriaértékével, méretéből adódó energiatartalmával - teszi hozzá a táplálkozástudományi szakember.

Divatos diéták, és ami mögöttük van A divatdiéták gyors fogyást ígérnek, és a legtöbb esetben nem teljes és hosszú távú életmódra, hanem egy rövid időszakra szólnak. A jól csengő reklámszövegek az elkeseredett fogyókúrázóknak nagyon csábítóak lehetnek, és hajlamosak lesznek mindenféle drága készítményt használni néhány mínusz kiló eléréséhez. Ez is az oka, hogy nem működnek a divatdiéták hosszútávon, és a kiindulási testtömegünk helyett képesek vagyunk még többet hízni. Ételekről tilt el és nem veszi figyelembe az egyéni igényeket – mondja a dietetikus, aki azt javasolja, forduljunk táplálkozási szakemberhez, ha tanácstalanok vagyunk. Górcső alatt a divatos diéták

Tudni róla, tenni a cél érdekében!

Fejes Enikő sportpszichológus kérdésünkre elmondta: más dolog információt és tudást szerezni valamiről, és megint más aktívan cselekedni, lépni az ügy érdekében. Ha a megszerzett tudást nem alkalmazzuk, akkor csak passzív tudás marad, és csak passzív módon foglalkozunk az adott problémával ahelyett, hogy lépnénk, cselekednénk. Így van ez a tudatos életmóddal, a fogyókúrával is.

Az első lépés a tudás és információ megszerzése, ezt a passzív tudást követi az aktív cselekvés, amikor teszek annak érdekében, hogy ne alakuljon ki a túlsúly, vagy ha már kialakult, akkor csökkentsem azt.

A motiváció és annak hiánya

Mindent romba dönthet, ha nincs bennünk késztetés, hajtóerő, ami cselekvésre ösztönözne. Hiába is van meg a mögöttes tudásunk, információink arról, mi a fogyókúra titka, mi kell ahhoz, hogy elérjük a célt.

Akik általában motiváltabbak az egészséges életmód iránt, azok a gyerekes családok, mert a gyermekük felnevelése miatt fontosnak tartják az egészséges életmód követését, illetve azok, akiknél már felmerült egy súlyos betegség – valamilyen komoly következménye van az addigi életvitelnek. Jellemzően ekkor erőteljesebb motivációt éreznek az érintettek az egészségesebb életmód követésére – mondja Fejes Enikő, aki néhány hasznos tippet is ad nekünk:

A passzivitásból túllépve aktívan is tegyünk az egészségesebb életmódért!

Tartsuk szem előtt, hogy döntően mi magunk vagyunk felelősek a saját egészségünkért.

A tudatosságot kell fokozni mind a táplálkozásban, mind a sportban.

Reális, konkrét célokat kell kitűzni, érdemes összegyűjteni, hogy ki, vagy mi fog segíteni a cél elérésében, milyen lépéseken keresztül fogjuk azt elérni, miért lesz jó, ha elérjük a célt, és miből fogjuk észrevenni az eredményt.

Az apró, pici sikereknek is örüljünk, ami már a célunk felé mutat (pl. 20 dkg testsúlycsökkenés is eredmény az elején). Ez adhat olyan hajtóerőt, motivációt, ami segít a célok elérésében.

Fontos a cselekvés-orientáltság, az aktív cselekvés, hogy tegyünk is ezekért a célokért, még abban az esetben is, ha célunk elérése közben akadályok lépnek fel.

Kérjük szakemberek segítségét, illetve vegyünk részt programokban, amelyek segítenek az első lépések megtételében (pl. Formálódjunk... program). Ezek segítségével sokkal könnyebb megtenni a kezdő lépést, a jótékony hatás észlelése (testsúlycsökkenés, testi-lelki jóllét fokozódása) pedig a későbbiekben segít fenntartani a motivációnkat.

T. A., újságíró

Szakértők: Fejes Enikő sportpszichológus, Dobák Zita dietetikus