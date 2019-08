Útmutató a demens betegek viselkedésbeli változásaihoz

Az Alzheimer-kórt és a demencia egyéb formáit gyakran kísérik olyan kihívást jelentő viselkedésbeli változások, melyek kezelésére nem mindig vagyunk felkészülve. Úgy tűnhet, a demencia néha sokkal erőteljesebben előhozza a beteg alapvető személyiségét, máskor pedig a személyiség teljesen megváltozhat a betegség előrehaladtával.

Előfordulhat például, hogy a beteg rendszeresen káromkodik, noha korábban soha nem tette, a férjnek, aki egész házassága alatt hűséges volt, most „barátnője” lesz, vagy aki mindig barátságos és vendégszerető volt, az most nem hajlandó kinyitni az ajtót a látogatóknak, és az ajtón át kiabálva küldi el őket.

A demencia tüneteként jelentkező viselkedésbeli és pszichológiai változások gyakran jelentenek kihívást a beteg szerettei, gondozója számára, hiszen azok a nem megfelelő, kínos viselkedéstől a szokásostól teljesen eltérő viselkedésig széles skálán mozoghatnak.

Hirdetés

Minden demens betegnél jelentkeznek a viselkedésbeli változások?

Vizsgálatok szerint a demenciában szenvedő betegek 60-90% -ánál alakul ki viselkedésbeli változás a betegség egy bizonyos pontján. Néhányan kellemesen zavartak maradnak a betegségük egész ideje alatt, és valamilyen oknál fogva ezek a betegek nem válnak izgatottá, idegessé, hanem fokozatosa feledékenységből csökkent tudatosságba váltanak át. Azonban ez inkább kivétel, mint szabály.

A leggyakoribb viselkedésváltozások

felhalmozás

vetkőzés

káromkodás

ismétlés

paranoia, gyanakvás

apátia

ingerlékenység

düh

nem helyénvaló szexuális viselkedés

nyugtalanság

fizikai agresszió

verbális agresszió

kényszeres viselkedés

szórakozottság

Mi okozza a demenciában szenvedő viselkedésbeli változását?

Az Alzheimer-kór befolyásolja az agyat, az agy pedig a viselkedést. Ebből következik, hogy nem csak a gondolkodásmódot és a memóriát érinti, hanem a viselkedést is.

Sokszor a családtagoknak, gondozónak az ösztöneire hagyatkozva kell kitalálni, mi okozhat egy adott viselkedést – ez segíthet meghatározni, hogyan reagáljunk vagy próbáljuk megelőzni azt.

Három fő tényező okozhat viselkedésbeli változást:

fizikai okok, pl. kényelmetlenség vagy betegség

pszichológiai, kognitív okok, pl. zavartság vagy paranoia

környezeti, külső okok, pl. túlzottan stimuláló környezet vagy megváltozott rutin

Az Alzheimer-kór mely stádiumában jelentkeznek a viselkedésbeli változások?

Az Alzheimer-kór különböző fázisaiban különböző viselkedések tapasztalhatóak. A demencia korai stádiumában jellemzően memóriazavarral küzdenek a betegek, és olyan viselkedésmintákat követnek, melyekről úgy érzik, segíti őket a helyzet ellenőrzésében, a problémák megelőzésében. Nem szokatlan például a rögeszmés-kényszeres viselkedés, mivel a rutin és az ismétlődés megnyugtató és megelőzi a hibázást.

Mások a korai demencia szakaszában elkezdenek felhalmozni dolgokat, vagy azért, mert elfelejtették, hogy már van ilyen tárgyuk, vagy azért, mert megnyugtatja őket a tudat, hogy több darab is van, vészhelyzet esetére.

A betegség előrehaladtával a középső szakaszban a beteg egyre többször lehet haragvó, agresszív és izgatott. A középső szakasz általában a legnehezebb a viselkedés szempontjából, hiszen a beteg érvelési és logikai készsége is csökken. Emellett jelentkezhet hallucináció vagy paranoia is, melyek nyugtalaníthatják és nyomaszthatják a beteget és hozzátartozóit is.

A demencia későbbi szakaszaiban egyre inkább az apátia és a visszavonultság jellemző, ezáltal egyre nehezebb a kérdéseinkre választ kapni a betegtől. Az Alzheimer-kór késői szakaszában a beteg általában több fizikai segítséget igényel a mindennapi tevékenységek ellátásában, ám egyre kevesebb a kihívást jelentő viselkedésbeli változás.

Hogyan reagáljon a viselkedésbeli változásokra?

Igazi kihívást jelenthet, hogyan viselkedjen megfelelően a viselkedésbeli változásokra. Amikor a beteg dühös vagy agresszív, az fájó és frusztráló lehet a családtagok számára. Emlékeztesse ilyenkor magát arra, hogy a viselkedést, amit tapasztal, a betegség okozza.

Amennyiben túl nagy terhet, túl sok frusztrációt jelent a beteg viselkedése, segíthet, ha egy kis szünetet tart. Teljesen rendben van, ha ad egy kis lélegzetvételnyi időt magának, és teljesen nyugodtan, higgadtan tér vissza szeretteihez.

Az orvos írhat fel a magatartásbeli tüneteket enyhítő gyógyszereket, de ne feledje, először a gyógyszermentes megközelítést ajánlott következetes módon kipróbálni!

Olvasson tovább! Demencia: otthoni ápolás vagy intézményben történő elhelyezés?

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; verywell.com

Orvos szakértőnk: Dr. Árki Ildikó, háziorvos