Onkológiai kezelés okozta szájnyálkahártya-gyulladás - a mucositis megelőzése

A daganatos betegségek kezelésének célja a daganatos szövet elpusztítása. A terápia során számos mellékhatás jelentkezésével kell számolni, melyek egyike a kellemetlen szájnyálkahártya-gyulladás, a mucositis.

Bármely daganat kezelésénél felléphet, de gyakrabban fordul elő fej-nyak területi tumorszövetek kemoterápiával vagy sugárkezeléssel történő gyógyítása esetében. Ugyancsak gyakori olyan daganatos betegségek (pl. hematológiai vagy bélrendszeri rosszindulatú folyamatok) kezelésekor, amikor bizonyos kemoterápiás szereket (pl. 5- fluorouracil, cisplatin) gyakrabban, vagy nagyobb dózisban alkalmaznak. A csontvelői eredetű daganatok kezelésében alkalmazott őssejtbeültetésnek is számos olyan eleme van, amely hajlamosít mucositis kialakulására.

A kemoterápia elsődlegesen a gyorsan osztódó daganatsejtek pusztítására irányul, de más gyorsan osztódó sejtek – így a száj nyálkahártyájának sejtjei – is hamar károsodnak.

Milyen formában jelentkezik a mucositis?

A kezeléstől, az alapbetegségtől és a beteg immunstátuszától függően a mucositis jelentkezhet helyi piros érzékeny eltérésként, de akár az egész szájüreget érintő, fekélyes, nyelési akadályt okozó elváltozásként is. A sérült nyálkahártya hajlamos a különböző kórokozók, baktériumok, vírusok, vagy gombák általi felülfertőződésre is. Gyógyulása pár naptól akár 3-4 hétig is tarthat.

Mit tehet a mucositis megelőzéséért?

Nagyon fontos a betegoktatás, a szájüregi higiénia pontos elsajátítása a beteg részéről.

A kezelés megkezdése előtt érdemes fogászati vizsgálattal meggyőződni a fogak állapotáról, illetve ekkor a szájnyálkahártya, íny vizsgálata is megtörténik.

Műfogsor használatakor ki kell kérni a fogorvos véleményét a kivehető műfogsor tisztításáról, a szájnyálkahártya pihentetéséről.

A fogszuvasodásra való hajlam fokozódása és a másodlagos fertőzések veszélye miatt is rendkívül fontos a megfelelő, alapos szájhigiéné.

Fogmosás

Tény, hogy a lakosság nagy része helytelenül tisztítja a fogait, ezért különösen nagy jelentősége van a helyes fogmosási technika elsajátításának. A főétkezéseket követően, de minimum naponta két alkalommal szükséges fogat mosni. Alkalmanként minimum két perc szükséges az alapos tisztításhoz, és figyelni kell a hátul lévő nagyőrlők tisztítására is.

A fogkefe a betegek esetében legyen inkább puhább, és az általában javasolt három havi cserénél gyakrabban kellene új fogkefére váltani. A fogkrém lehetőleg fluoridtartalmú legyen. Figyelni kell arra, hogy az alapos tisztítás ne dörzsölje fel a fogínyt, illetve a szájnyálkahártyát. A kezelés során lecsökkent vérlemezkeszám egyébként is fokozott vérzéshajlamot eredményezhet, ezért nem szabad a sérülékeny nyálkahártyát felsérteni. Fogselyem használata ilyen esetben kevésbé javasolt, vagy csak kifejezett körültekintéssel.

Öblögetés

Javasolt minden esetben, ha orvosa másként nem rendeli, minden étkezést követően, nem alkohol tartalmú szájöblítővel.

Daganatos betegségek kezelése során kezelőorvosa gyakran javasolhat speciális gyógykészítményt a szájüreg öblögetésére. Bizonyos esetben ezt akár a fogmosás helyett is alkalmazhatják.

Étkezési szokások

Kemoterápiás kezelések során sokszor speciális étrend kívánatos, amelynek kicsi a csíraszáma, így kevésbe hajlamosít fertőzésekre. Neutropéniás étrend esetén figyelembe veszik a gyenge immunvédekezést, és elsősorban főtt, párolt, sült könnyű ételek fogyasztását javasolják. A nyers, nehezebben tisztítható gyümölcs, zöldség fogyasztását feltétlen kerülni kell (pl. gombaspóra szervezetbe jutásának csökkentése miatt).

A mucositis miatt kerülendőek a forró vagy csípős ételek.

Ne dohányozzon, ne fogyasszon alkoholt sem.

Csökkentse a cukorbevitelt, inkább fehérjében gazdag táplálkozást vezessen be.

Kifejezett panaszok esetén kerülje a kemény, szilárd, nehezen összerágható élelmiszereket, melyek könnyen felsértik a nyálkahártyát.

Figyeljen a fokozott folyadékfogyasztásra, a szájszárazság elkerülése céljából is.

A megelőzés egyik legfontosabb része mind a beteg, mind az orvos részéről a naponkénti ellenőrzés: minden nap figyelni kell a szájnyálkahártya állapotát. Gyakran már a panaszok megjelenése előtt láthatóak a mucositisre utaló elváltozások!

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus