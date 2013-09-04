Mítosz vagy sem? A leggyakrabban vitatott kérdések a rák okaival kapcsolatban

A rák kiváltó okai közül még nem ismerjük mindet. Jelenleg is számos kutatás zajlik a témában, és vannak még kérdőjelek. Cikkünkben összeszedtük azokat a tényezőket, amelyek a leginkább vitatottak közé tartoznak ebből a szempontból.

Az interneten mindenféle rémtörténetek keringenek arról, hogy mindennapi használati tárgyak a rákos megbetegedések titkos okai. Mindamellett, hogy ezeknek csekély a valóságalapjuk, még rengeteg felesleges aggodalomra is késztetnek bennünket a magunk és családunk egészségét illetően. Vannak ugyanakkor olyan faktorok is, amelyekről nem sikerült teljes bizonyossággal kizárni sem, hogy közvetlenül vagy közvetve növelhetik daganatos betegség kialakulásának kockázatát.

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Az izzadásgátló dezodorok mellrákot okoznak?

Nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a hónaljban használt izzadásgátló dezodorok és a mellrák között összefüggés lenne.

Egyes kutatások szerint azok lehetnek a kockázatosak, amelyek alumíniumszármazékokat és parabéneket tartalmaznak, melyek felszívódhatnak a bőrön át.

Mindemellett klinikailag még nem bizonyított, hogy ezek mellrákot okoznának. Ugyanakkor okozhatnak ösztrogéntúlsúlyt, ami bizonyos daganatok kialakulásának kedvez.

Abban az esetben, ha attól tart, hogy a dezodorok használata mégis növeli Önnél a rák kialakulásának kockázatát, használjon olyan izzadásgátlókat, melyek nem tartalmazzák az aggodalomra okot adó vegyületeket.

A műanyag edények és csomagolóanyagok mikrohullámú sütőben alkalmazásuk során rákkeltő anyagokat bocsátanak ki az ételbe?

A mikrohullámú sütőhöz készült műanyag edények BPA- és ftalátkibocsátáshoz vezetnek főleg hő hatására, mely ugyan nem közvetlen okoz daganatot – illetve ez még mindig kutatások tárgya –, de endogén diszruptorként hormonháztartás-zavart biztosan okozhatnak. Ezek közvetett hatása ugyanakkor lehet hosszú távon további károsodás is.

Sose melegítsen mikrohullámú sütőben margarinos vagy fagylaltos dobozt, s mindig ellenőrizze, hogy az edényen rajta van-e a mikrohullámozható, vagy PP (polipropilén) felirat, de legjobb kerülni a műanyagban való melegítést!

Igaz, hogy a rákos betegek nem ehetnek cukrot, mert az gyorsítja a tumor növekedését?

A cukor nem gyorsítja a tumor növekedését. Ugyanakkor minden sejt, így a ráksejtek is a vércukorból (glükóz) nyerik az energiát. Azonban ha több cukrot adunk a rákos sejteknek, az nem jelenti azt, hogy azok gyorsabban nőnek, mint ahogy a cukor megvonása sem fogja csökkenteni azok méretét. Mindazonáltal érdemes korlátozni a cukorfogyasztásunkat egészségesként is, és daganatos betegként is, hiszen az nem szolgálja az egészségünket és elhízáshoz vezet, ami pedig akadályozza a gyógyulást, illetve a túlsúly maga is rizikófaktor lehet!

A rákellenes táplálkozás alapszabályai

A rák fertőző?

Semmi értelme kerülni a rákos betegeket, mivel a betegség nem fertőző. Sőt, ilyenkor az őszinte ölelések sokkal értékesebbek lehetnek a beteg számára, mint valaha.

Noha a rák nem fertőző, egyes esetekben néhány vírus rák kialakulásához vezethet, tehát a vírusinfekció okoz daganatképződést. De ez teljesen más. A vírus váltja ki az egyénben a daganatos elfajulást. De a daganat önmagában már nem fertőz. A rákot okozó vírusok közül a leggyakoribbak a következők:

Human papillomavirus (HPV) – mely szexuális úton terjedő vírus, és leggyakrabban méhnyakrákot okoz, de vezethet pénisz-, végbél- és fej-nyaki régióban kialakuló rákos megbetegedéshez is.

Hepatitis C – szexuális úton, vagy fertőzött tűvel terjedő vírus, mely májrákot okoz.

Kérje ki orvosa véleményét arról, hogyan védheti meg magát ezektől a vírusoktól!

Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus