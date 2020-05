Precíziós onkológia a melanoma kezelésében

A rosszindulatú festéksejtes bőrrák, vagyis a melanoma előfordulása világszerte évről évre növekszik, és sokszor késői felfedezése miatt terápiája gyakran kihívás elé állítja az orvosokat. Mint az onkológia sok más területén, a melanomák kezelésében is forradalmi változást hozhat az új, személyre szabott terápiás szemlélet, melyet precíziós onkológiának is nevezünk.

A klasszikus onkológiai szemlélet szerint a terápia megválasztásának alapját a melanomák szövettani típusa, valamint kiterjedtsége határozta meg, azonban a precíziós onkológia betörésével a személyre szabott kezelési lehetőségek megválasztása érdekében a bőrdaganatok molekuláris felépítésének megismerése is hangsúlyossá vált.

Ennek következtében már napjainkban a melanomák kivizsgálásának fontos részévé váltak a molekuláris diagnosztikai vizsgálatok, melyekkel a tumorok kialakulását eredményező ún. ’driver’ mutációk közül azoknak a jelenlétét vizsgáljuk elsősorban, melyek megléte esetén célzott molekuláris terápia áll rendelkezésre.

Milyen személyre szabott terápiás lehetőségek állnak rendelkezésre melanomák kezelésében?

Míg a rosszindulatú bőrrákok kezelésének alapját napjainkban is a sebészeti eltávolítás képezi, az elsősorban előrehaladott betegség esetén klasszikusan kiegészítő terápiaként alkalmazott kemoterápia, illetve sugárterápia mellett ezen tumortípusok kezelésében nagy előrelépést jelentett a célzott molekuláris terápiás szerek, valamint az immunterápiák bevezetése.

Míg a melanomák kialakulásának hátterében számtalan genetikai eltérés állhat, egyes gének és sejteken belüli jelátviteli útvonalak gyakrabban érintettek, és ezen leggyakoribb eltérések esetén ma már rendelkezésre állnak törzskönyvezett célzott terápiás szerek, valamint több további célzott terápiás szer tart a klinikai vizsgálatok különböző fázisaiban.

A melanomák kialakulásának hátterében a BRAF gén mutációi nagy számban azonosíthatók, és az ilyen daganatok személyre szabott kezelése BRAF enzimgátlók alkalmazásával történhet. Egyes BRAF-gátló gyógyszerek már rendelkezésre állnak a mindennapi betegellátásban is, míg több ilyen készítmény van a klinikai vizsgálatok különböző fázisaiban.

Az utóbbi években vált elérhetővé az áttétes melanómában szenvedő betegeknek az ún. MEK-inhibitor terápia, mely hatékonyabb kezelési módot ad (a BRAF-gátlókkal kombinálva) a BRAF V600E mutációt hordozóknak.

A KIT gén mutációi szintén gyakran azonosíthatók rosszindulatú bőrdaganatok hátterében, azonban ezen mutációk kimutatása esetén jelenleg még csak klinikai vizsgálatok keretein belül érhetők el célzott terápiás szerek.

A személyre szabott terápia keretein belül elsősorban előrehaladott, vagy áttétes melanomák esetén kerülhetnek alkalmazásra az immunterápiás szerek: az ún. immunrendszer ellenőrzőpont gátló szerek közül a PD-1-gátlók, valamint más szerekkel kombinálva CTLA-4-gátlók alkalmazásával kedvező terápiás eredmények érhetők el.

A melanomák kezelésében tehát a klasszikus onkológiai kezelés mellett egyre kedvezőbb eredményeket lehet elérni a célzott molekuláris szerek, valamint immunterápiák alkalmazásával, és a további célzott terápiás szerek kidolgozásával lehetőség nyílik a melanomás betegek minél hatékonyabb kezelésére a személyre szabott terápiás szemléletnek köszönhetően.

Hazánkban precíziós onkológiai vizsgálatokat csak bizonyos feltételek mellett finanszírozza az egészségbiztosító. A célzott és immunterápiás lehetőségek egy csoportja befogadott és a mindennapi klinikai gyakorlatban elérhető, míg más esetekben, főleg javallaton túli alkalmazás esetén egyedi méltányossági finanszírozási konstrukcióban állnak rendelkezésre. Minden beteg esetében hangsúlyozni kell a klinikai gyógyszer vizsgálatokban történő részvétel lehetőségét, miáltal újabb, olyan korszerű készítmények vagy kombinációs kezelési lehetőségekhez juthatnak, melyek majd esetleg évek múltán lesznek a mindennapi gyakorlat részei.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Pukoli Dániel

