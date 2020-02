A melanoma malignum kezelése

Melanomagyanú esetén törekedni kell annak sebészi ellátására, a daganat kimetszésére. Ennek eredményéből nyerhető adat a környező nyirokcsomók állapotára, amely meghatározza a kezelés további lépéseit is. Amennyiben indokolt, mert a daganatos elváltozás továbbterjedt az eltávolított szövetrészen, a műtéti beavatkozás megismétlésére kerülhet sor.

A melanoma ellátásában tehát a sebészi eltávolítás az elsődleges, ám ezt követően szükség esetén további helyi és/vagy szisztémás (a test egészét érintő) megelőző jellegű (adjuváns) kiegészítő kezelés javasolt.

A rosszindulatú bőrdaganatok közül a melanoma malignum fordul elő a legkisebb arányban, de a progresszió (pl. gyors terjedés) ebben a csoportban a legnagyobb mértékű. Kezelése nagy klinikai gyakorlatot igényel, így a betegek ellátását centrumokban (onkodermatológiai centrum) javasolt végezni.

A melanoma sebészi kezelése, a daganat eltávolítása

A daganat eltávolításának nagyságát annak elhelyezkedése (pl. arc, törzs, stb.) és a bőr rétegei közötti kiterjedése határozza meg. Ezt mm-ben mérik, s Breslow-felosztás alapján osztályozzák.

Abban az esetben, ha a festékes daganat a bőr alaprétegét (bazális membrán) nem töri át, akkor helyi elváltozás áll fenn, ami a 0,8 mm vastagságot nem éri el. Ekkor elegendő 0,5-1 cm-es ép széllel eltávolítani a daganatot.

Ha 0,81 és 1 mm közötti mélységet ér el a tumor, akkor 1 cm-esnek kell, hogy legyen az a terület, ahol már daganat nem igazolható szövettani vizsgálattal.

1-2 mm-es tumor vastagság esetén a biztonsági zónának 1-2 cm-nek kell lennie.

Ennél is kiterjedtebb esetekben a 2 cm-es ép szélre kell törekedni.

Ha a daganat kifekélyesedett, akkor a fent ismertetett szegélyeknek nagyobbaknak kell lenni, de a 2 cm-t nem érdemes meghaladni.

Olyan bőr területen, ahol ekkora felületek már jelentős bőrhiányt okoznak (pl. az arcon), különleges eljárással - Mohs-sebészeti módszerrel - távolítják el a daganatot. Ekkor a daganat körül, a mélységében is fokozatosan távolítják el a tumort, s annak szövettani eredményétől függően újabb „kifejtés” történik, ill. véglegesen zárják a sebet. Nagyobb bőr hiány esetén, ha kiújulásra nem kell számítani, akkor plasztikai eljárással, főleg a bőr szabad átültetését végzik. Ez általában a daganat eltávolítása után 1 évvel történik.

A nyirokcsomók vizsgálata

A melanoma malignum a nyirokutakon is továbbterjedhet. Ennek látható tünete, ha az elsődleges daganat mellett egy kis csomó jelenik meg. Ezt az elváltozást in transit terjedésnek nevezik. Ilyenkor is a látható teljes elváltozást javasolt eltávolítani, s az ép viszonyokat ugyancsak a szövettani vizsgálat tudja véglegesen igazolni.

A festékes daganat kiterjedésének megállapítása fontos adat a beteg további ellátása során. Ezért az elsődleges tumor eltávolítása után 4-6 héttel a legközelebbi – ún. őrszem – nyirokcsomó vizsgálata javasolt. (Kis kiteredésű, 8 mm-nél kisebb elváltozásoknál, ha nincs kifekélyesedés, akkor nem indokolt az őrszem biopszia elvégzése.) A két műtéti beavatkozás között azért indokolt néhány hetet várni, hogy az esetleges nyirokutakon való terjedés valószínűsége minimálisra csökkenjen.

Az őrszem nyirokcsomó vizsgálata előtti napon a daganat helye körül izotópot injektálnak a bőrbe, majd ezt kiegészíthetik valamilyen festék adásával a műtét napján. A festést általában metilén kékkel végzik. Izotóp halmozást lehet mérni a daganat körüli nyirokcsomóban. Ebből mintavétel (biopszia) történik.

Néhány év óta csak a biopszia végzését javasolják, és csak akkor indokolt a többi környéki nyirokcsomó eltávolítása (block disszekció), ha kiterjedt rosszindulatú elváltozást találnak, illetve tapintható, megnagyobbodott nyirokcsomó észlelhető. Abban az esetben, ha csak mikroszkóppal mutatható ki a nyirokcsomó metasztázis, akkor néhány esetben nem kell rögtön kiterjeszteni a műtétet, lehet csak szoros megfigyelést végezni.

További helyi kezelési lehetőségek

Sugárterápia alkalmazása egy különleges melanoma fajtánál, az ún. lentigo esetén, elsődleges ellátásként javasolt. Egyéb esetekben, ha az eredeti daganatot nem lehetséges sebészi úton eltávolítani (elhelyezkedése vagy a beteg általános állapota miatt) akkor is javasolt a sugárterápia. Egyéb indikációja, ha a helyi kiújulás esetén ismételt műtét nem lehetséges. A sugárterápia a daganat helyén lévő ismételt kiújulás esélyét csökkenti, de az egyéb, távolabbi területeken való megjelenést és a teljes túlélést nem befolyásolja.

Kiegészítő sugárkezelés adható még csontáttétek, agyi áttét, körülhatárolt nyirokcsomó vagy egyéb belső szervi elváltozások esetén.

A melanoma malignum helyi ellátása során széndioxid lézeres beavatkozást, elektrokemoterápiát vagy egyéb lokálisan alkalmazott készítményeket alkalmazhatnak.

Bizonyos esetekben megelőző (adjuváns) szisztémás kezelés indokolt annak érdekében, hogy a diagnosztikai módszerekkel nem kimutatható esetleges további daganatos sejteket is elpusztítsák, és így a betegség kiújulását megakadályozzák. Erről a cikk folytatásában olvashat.

Folytatás A melanoma malignum szisztémás gyógyszeres kezelése

Orvos szerző: Dr. Baki Márta, onkológus