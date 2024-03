A Parkinson-kór és a melanoma összefüggései

Az orvosok régóta felfigyeltek a Parkinson-kór és a melanoma előfordulása közötti kapcsolatra. A vizsgálatok egybehangzóan azt mutatják, hogy a Parkinson-kór vagy a melanoma több mint kétszeresére növeli a másik betegség kialakulásának kockázatát.

Kölcsönösen összefügg a melanoma és a Parkinson-kór

A Parkinson-kóros betegeknél mintegy megkettőződik a bőr festéksejtes daganatának, a malignus melanomának a kockázata. A Parkinson-kór egy központi idegrendszert érintő, folyamatosan rosszabbodó betegség, amely remegést és mozgáskoordinációs zavarokat okoz. A melanoma egy rendkívül agresszív lefolyású bőrdaganat, Magyarországon átlagosan 2500 embert érint évente.

A Parkinson-kóros betegeknél számos daganattípus kialakulásának kockázata csökkent, azonban melanoma esetén növekszik a rizikó - közölte a Neurology c. szakfolyóiratban publikált metaanalízis. Férfiaknál a Parkinson-kór kétszeresre, nőknél másfélszeresre fokozza a melanoma kialakulásának kockázatát az egészséges populációhoz képest.

Az összefüggés ráadásul kétirányú: melanomások körében is hasonló mértékben magasabb a Parkinson-kór kialakulásának kockázata. Egy kutatás szerint azoknál az embereknél is kétszer nagyobb a Parkinson-kór kialakulásának kockázata, akiknek a családjában fordult elő melanoma malignum, azaz maguk is fokozott hajlammal rendelkeznek a bőrdaganatok ezen típusára. A vizsgálatban 157 000 olyan ember betegségtörténetét kísérték figyelemmel 14-21 éven át.

Mi lehet az összefüggés?

A jelenség pontos hátterét még nem sikerült feltárni. Igen valószínűnek tűnik, hogy a daganatkockázat nincs kapcsolatban azokkal a gyógyszerekkel, amelyek a Parkinson-betegek kezelésében alkalmaznak. Az UV-sugárzással kapcsolatba hozható rosszindulatú bőrdaganatok közül csupán a melanoma kockázata volt fokozott Parkinson-kórosok esetén, vagyis a sugárzás szerepe is kizárható.

Egyes tudósok az alfa-szinuklein nevű fehérje megnövekedett szintjére vezetik vissza mindkét betegség fokozott kockázatát. Nem arról van tehát szó, hogy a Parkinson-kór okozná a melanomát, vagy a melanoma a Parkinson-kórt, hanem mindkét betegség kialakulása attól függhet, hogy megnövekedett az alfa-szinuklein protein szintje. Ha a szervezet túl sokat termel ebből a fehérjéből, vagy nem bontja le eléggé, nagyobb mindkét kórkép kialakulásának kockázata.

Meg kell jegyezni, hogy mindkét betegség viszonylag ritka, emiatt az abszolút kockázat sem túl magas. Mivel a népesség kis részénél alakulnak ki ezek a betegségek, még a kétszeres kockázat sem jelenti azt, hogy az egyik betegségben szenvedő betegnél nagy eséllyel kialakul a másik súlyos kórkép is. Mindenesetre a kezelőorvosnak számolnia kell a lehetőséggel, ezért évente egyszer érdemes elküldeni a Parkinson-betegeket bőrgyógyászati kivizsgálásra.

(WEBBeteg - Medipress, UCLA Health; Lektorálta: Dr. Jóna Angelika)