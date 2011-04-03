A kávé csökkenti a diabétesz kockázatát

A kávét legtöbben a koffein élénkítő hatása miatt isszák, azonban szerepe van a 2-es típusú cukorbetegség előfordulásának csökkentésében is. Az összefüggés a koffeinmentes kávé esetében is fennáll, ezért a túlzott koffeinfogyasztás elkerülése érdekében ajánlott ezt a változatot is fogyasztani.

Több évtizedes megfigyelés, hogy a rendszeres kávéfogyasztók körében alacsonyabb a 2-es típusú diabétesz kialakulásának kockázata. A tudományos vizsgálatok sora volt szükséges azonban ahhoz, hogy a megfigyelés bizonyított összefüggés legyen, sikerüljön igazolni az ok-okozati kapcsolatot, hogy minden populációban fennáll-e a, és hogy milyen mennyiség mellett érvényesül.

A cukorbetegség mind gyakoribb egészségügyi probléma. Közvetlen hatásai mellett idővel növeli az idegi károsodások, szív-érrendszeri betegségek előfordulását. Kezdeti fázisban nem ismerhető fel könnyen, ezért becslések szerint Magyarországon is magasabb a cukorbetegek tényleges száma, mint a diagnosztizált diabéteszeseké. Érthető, hogy világszerte igen sok tudományos vizsgálat foglalkozik a betegség megelőzésének lehetőségeivel, illetve kialakulásának az életmóddal, táplálkozási szokásokkal összefüggő okaival.

Kávé és diabétesz rizikócsökkenés

A rendszeres kávézás és a cukorbetegség kialakulásának összefüggését vizsgáló tanulmányok szerint csészénként ~7%-os rizikócsökkentés tulajdonítható az italnak. Az összefüggés dózisfüggő, azaz nagyobb mennyiség esetén arányosan nagyobb a mért előny: napi 2-3 kávé esetén a relatív rizikó 15-20 százalékkal alacsonyabb. A vizsgálatok szerint az összefüggés nemtől és kortól függetlenül kimutatható.

Fontos azonban tudni, hogy a kávéhoz adott cukor növeli a szénhidrátbevitelt, hozzájárul a súlygyarapodáshoz, ami már a cukorbetegség kockázati tényezőjének számít!

A kávé tehát jelentős rizikócsökkentő tényező lehet, a 2-es típusú cukorbetegség azonban önmagában a kávéfogyasztás növelésével nem előzhető meg, a cukorbetegek többsége betegsége kialakulása előtt fogyasztott kávét. A diabétesz kialakulása többtényezős folyamat eredménye, számos oka van, melyek közül a legjelentősebb az elhízás (elsősorban a hasi) és a mozgáshiányos életmód. Már 5-10 százalékos testsúlycsökkentés is 50-60 százalékkal mérsékli a betegség előfordulását, a rendszeres sportolás 30-50 százalékkal, ezeken felül a dohányzásról való leszokás, az egészséges táplálkozás, az elegendő alvás is jelentős kockázatcsökkentő tényező. Komplex életmódváltással a cukorbetegség jó eséllyel megelőzhető, sokkal nagyobb mértékben, mint a kávéfogyasztás növelésével, mindenesetre fontos információ, hogy a kávét kedvelőknek a diabétesz kockázata miatt nem kell lemondaniuk szokásukról.

További összefüggések

A rövid távú megfigyelések alapján a kávé nem közvetlenül hat a vércukorszintre, azaz hatása nem abban áll, hogy elfogyasztását követően csökkenne a vér glükózszintje. Több elmélet született a mechanizmus magyarázatára, valószínűleg a máj zsíranyagcseréjének javításán és az inzulintermelő sejtekre gyakorolt kedvező hatásán keresztül érvényesülnek az előnyök.

A kávé összetevői közül nem a koffeinnek, hanem a polifenoloknak, elsősorban a kávéban nagy mennyiségben található klorogénsavnak tulajdonítható a kedvező hatás. Erre a kutatsok azon eredményei utalnak, hogy hasonló rizikócsökkenés figyelhető meg a koffeinmentes változat esetén is, ugyanakkor a különböző nem természetes koffeinforrásoknak nincs ilyen hatása, az instant kávéknak (ahol a feldolgozás során a polifenoltartalom nagymértékben csökken) pedig mérsékelt.

Cukorbetegek esetben jelentős az egyéni érzékenység szerepe. A kávéfogyasztás általánosságban nem tiltott, de nem is javasolt, az orvosok azt tanácsolják, hogy a beteg figyelje meg, milyen hatással van a vércukorszintjére, és ezen tapasztalat alapján illessze be a szokást mindennapjaiba. A cukorbetegség nem gyógyítható kávézással, ugyanakkor a betegek egy részénél lassíthatja a diabétesz progresszióját.

Ajánlások a kávéfogyasztáshoz

A megállapításokból nem következik az, hogy mindenkinek növelnie kellene a kávéfogyasztását, érdemes tudatosan kontrollálni ezt a szokást is. A túlzott koffeinbevitel számos negatív következménnyel is járhat, ezért az ajánlott napi 2-3 csésze fölötti részt koffeinmentes kávéval kiváltani. Hasonlóan kedvező hatása van a teázásnak is, így ez is javasolható.

Kávéból érdemes a főtt változatot fogyasztani, ugyanis az instant kávéknak jelentősen alacsonyabb a klorogénsav-tartalma. A cukor (túl)használata ugyancsak kerülendő, így a cukrozott kávéporoké is.

Hipertóniás betegek, vagy más krónikus betegségekben szenvedők számára egyéni mérlegelést igényel a biztonságosan fogyasztható kávémennyiség.

Források: Coffee and Lower Risk of Type 2 Diabetes: Arguments for a Causal Relationship (Nutrients, 2021); Caffeine: Does it affect blood sugar? (Mayo Clinic); Coffee, decaffeinated coffee, and tea consumption (Archives of Internal Medicine)