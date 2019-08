Anovulációt cukorbetegség is okozhat

Akár teherbe szeretne valaki esni, akár nem, fontos, hogy ha a normálisnál eltérő a ciklusa, mindenképp vizsgáltassa ki magát, ugyanis akár súlyos betegséget is jelezhet! Dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa elmondása szerint meglehet, hogy cukorbetegség áll a hátterében.

Amikor nincs peteérés

Amennyiben valaki családot szeretne alapítani, fontos, hogy megfelelő legyen a peteérése, ugyanis ennek hiányában nincs megtermékenyítésre váró petesejt. Az ovuláció általában a ciklus közepén, a 14. napon történik, ám bizonyos problémák esetén meglehet, hogy a tüszőérés zavart szenved, és nem történik meg a tüszőrepedés. Ennek jele a legtöbb esetben a kimaradt menstruáció, illetve a túl rövid vagy túl hosszú ciklus, ám előfordulhat, hogy semmi jel nem mutat az anovulációra, csupán a terhesség elmaradása. Viszont fontos tudni, hogy megbízható tájékoztatást csak a peteérés ultrahangos nyomon követése adhat! Amennyiben a tüsző nem tud megrepedni, úgy az folyadékkal teli cisztává alakulhat, így PCOS léphet fel. (policisztás ovárium szindróma).

Cukorbetegség is okozhatja

Anovuláció egészséges nőknél is előfordulhat (pl. stressz hatására), ám jellemzően valamilyen betegség okozza a problémát. Ez jellemzően valamilyen hormonális zavar, és az esetek nagy részében kiderül, hogy a szénhidrát háztartás zavara húzódik a hátterében, pl. valamilyen prediabéteszes állapot (pl. IR, IGT, IFG) vagy cukorbetegség. Mivel ezen állapotok gyakran semmilyen tünettel, panasszal nem járnak, ezért sokáig rejtve marad a beteg előtt, és csak vérvétel után szembesül a problémával.

A szénhidrátháztartás zavarai ugyanis fokozzák a PCOS kialakulásának kockázatát, ráadásul felborítják az LH/FSH egyensúlyát is, valamint megnövelik a tesztoszteron szintjét is. Fontos tudni, hogy a kóros állapotok nem csupán anovulációt, de vetélést, koraszülést is okozhatnak, ezért jobb, ha mielőbb fény derül a problémára- figyelmeztet dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa.

Mikor gyanakodjak prediabetes-re, illetve cukorbetegségre?

anovuláció, meddőség

PCOS

gyakori fertőzések

gyulladások

túlsúly

zsíros, pattanásos bőr

fokozott szomjúság és gyakori vizelési inger

szájszárazság

hajhullás

Nincs peteérése? Derítse ki az okát!

Hogy bebizonyosodjon, hogy a peteérés hiányát prediabetes vagy cukorbetegség okozza, ahhoz terheléses vércukor mérésen kell részt vennie (OGTT), melynek során a glükóz értékek mellett az inzulin szintjét is figyelembe veszik. Ha valóban fennáll a szénhidrátháztartás zavara, úgy az eredményektől függően életmódterápiára vagy/és gyógyszeres, illetve inzulinos kezelésre van szükség a vércukorszintek normalizálásához. Amennyiben ez helyreáll, úgy visszatér a normál ciklus, megfelelő tüszőréréssel-és repedéssel.

Dr. Porochnavecz Marietta, diabetológus