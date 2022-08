Milyen kapcsolat van a szemszárazság és a cukorbetegség között?

Az esetek egy részében a cukorbetegség (egyik) szövődményeként szemszárazságot okozhat. Bár a szemszárazság csak kellemetlenségnek tűnhet, ám kezelés nélkül maradandó szemkárosodáshoz és akár látásvesztéshez is vezethet.

Szemszárazságról akkor beszélünk, amikor nem termelődik elegendő könny a szem kenéséhez és táplálásához, ami fájdalmat és kellemetlen érzést okozhat. A krónikusan megemelkedett vércukorszint károsíthatja a szem érzékeny idegeit, ami rossz könnyminőséget és csökkent könnytermelést eredményezhet. Ezért is fontos, hogy a cukorbetegek évente részt vegyenek szemvizsgálaton.

Mai tudásunk és a statisztikák szerint a cukorbetegeknek közel a fele szemszárazságban is szenved. Más szóval a cukorbetegség a száraz szem szindróma vezető szisztémás kockázati tényezője. Valójában a 65 év feletti cukorbetegek 15-33%-nál fordulhat elő száraz szem, és a kockázat az életkorral növekszik.

Hirdetés

A száraz szem szindróma esetén a tünetek a következők lehetnek

szemfájdalom

szúró, égő vagy nyomás érzése a szemben

a szem “homokosságának” érzete

a szem vörösessége

homályos látás

nehéz szemhéj érzése

a szem kinyitásának nehézsége

fáradt szemek

Amint egy 2016-os cikk elmagyarázta, nincs jelentős különbség a száraz szem kezelése között a cukorbetegségek különböző típusainak szempontjából. Mindkét esetben a kezelés célja a szemet folyamatosan fürdető könnyek normál összetételének és mennyiségének helyreállítása vagy fenntartása.

A száraz szem kezelése általában mesterséges könny használatát jelenti. Más típusú kezelések lehetnek: szemcseppek, kenőcsök, meleg borogatás, szemhéjmasszázs vagy szemhéjtisztítók.

A szemszárazság mellett a cukorbetegség más szemproblémákhoz is hozzájárulhat. Gyakori szövődmény a diabéteszes retinopátia, amely a munkaképes korú felnőttek vakságának vezető oka. Ez akkor fordul elő, ha a magas vércukorszint károsítja a retinában lévő ereket. A retinában vérzések, ödéma keletkezik, az erekben kis értágulatok alakulnak ki. A retina a szem hátsó részén található fényérzékeny sejtréteg (ideghártya), amely elengedhetetlen a látáshoz.

Szerző: WEBBeteg - Szegő Miklós fordító; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó háziorvos

Forrás: How do dry eyes relate to diabetes? (Medical News Today)