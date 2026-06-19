Hazatérés az újszülöttel - Az első napok otthon

Dr. Kádár Eszter
szerző: Dr. Kádár Eszter - WEBBeteg
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A kisbaba hazatérése az egyik legmeghatározóbb esemény egy család életében. A legtöbb szülő rengeteg időt tölt a babaszoba berendezésével és a szükséges eszközök beszerzésével, de legalább ilyen fontos felkészülni arra is, hogyan változik meg a mindennapi élet az első hetekben.

Alkalmazkodás egy teljesen új helyzethez

A kórházból való hazatérés után a baba és a szülők egyaránt alkalmazkodási időszakon mennek keresztül. Az újszülött számára minden új: a hangok, a fények, az illatok és a napi ritmus. A szülők pedig fokozatosan tanulják meg felismerni gyermekük jelzéseit, különbséget tenni az éhség, a fáradtság, a kényelmetlenség vagy a közelségigény miatt jelentkező sírás között.

Érdemes elfogadni, hogy az első hetekben a napok jelentős része etetéssel, pelenkázással, altatással és megnyugtatással telik majd.

Az alvás általában nem úgy alakul, ahogy a legtöbben elképzelik

Az újszülöttek naponta akár 14–17 órát is alszanak, de ezt nem hosszú, összefüggő időszakokban teszik. Az első hetekben teljesen normális, hogy 2–4 óránként felébrednek enni, éjszaka is. Emiatt a szülők alvása töredezetté válik.

Sok család számára meglepetés, hogy a baba nappal sokat alszik, éjszaka pedig hosszabb ideig éber lehet. Az alvásritmus fokozatosan, hónapok alatt alakul ki.

A táplálás több figyelmet igényelhet, mint gondolnánk

Bár a szoptatást sokan természetes folyamatként képzelik el, a gyakorlatban gyakran tanulási folyamat mind az anya, mind a baba számára. Az első napokban előfordulhat mellbimbófájdalom, bizonytalanság a tejmennyiséggel kapcsolatban vagy nehézségek a helyes mellre helyezéssel.

Az anyatej a csecsemő legfontosabb tápláléka, ugyanakkor a bevitt mennyiség jelentősen változhat egyik etetésről a másikra. A megfelelő súlygyarapodás sokkal fontosabb mutató, mint az egyszerre elfogyasztott milliliterek száma.

Tápszeres táplálás esetén is szükség van előzetes felkészülésre: sterilizálásra, megfelelő tápszer kiválasztására és a higiénés szabályok betartására.

A baba felszerelése: mi legyen otthon?

Az interneten sok tartalom gyakran azt sugallja, hogy egy újszülöttnek rengeteg dologra van szüksége. Valójában az első hetekben néhány alapvető eszköz elegendő.

Alapvető szükségletek

  • biztonságos alvóhely (kiságy, babaöböl vagy mózeskosár)
  • matrac és lepedők
  • pelenkák
  • nedves törlőkendő vagy mosdató textil
  • néhány váltás ruha
  • takaró vagy hálózsák
  • autós hordozó a hazaszállításhoz
  • fürdetéshez szükséges eszközök
  • digitális lázmérő
  • orrszívó

Hasznos, de nem feltétlenül nélkülözhetetlen eszközök

  • hordozókendő vagy hordozó
  • mellszívó
  • pelenkázó komód
  • babafigyelő
  • fehérzajgép

A lakás előkészítése

Nem szükséges steril környezetet kialakítani, de néhány dologra érdemes figyelni:

  • legyen megfelelő hőmérséklet (általában 20–22 °C)
  • fontos a rendszeresen szellőztetés
  • legyen könnyen elérhető helyen minden, ami pelenkázáshoz és etetéshez kell
  • érdemes előkészíteni egy kényelmes szoptatós vagy etetősarkot
  • gondoskodjunk megfelelő világításról az éjszakai ellátáshoz (lehetőleg gyenge vörös fény)

Orvosi és adminisztratív teendők

A hazatérés után hamarosan sor kerül a találkozóra a védőnővel és a gyermekorvossal. Az első hetekben több ellenőrzés és szűrővizsgálat is esedékes lehet, például csípőszűrés, hallásvizsgálat vagy ultrahangos vizsgálatok.

Érdemes már a szülés előtt tisztázni:

  • ki lesz a gyermek háziorvosa,
  • hogyan lehet őt elérni,
  • melyik ügyelethez tartozik a lakóhelyetek,
  • hová fordulhattok sürgős kérdések esetén.

A szülők lelki felkészülése

Sok leendő szülő elsősorban a baba szükségleteire koncentrál, miközben saját magáról megfeledkezik. Pedig a gyermekágyas időszak fizikailag és érzelmileg is megterhelő lehet.

Az első hetekben teljesen normális lehet a fokozott érzelmi érzékenység, a bizonytalanság, a fáradtság, valamint az a érzés, hogy „nem tudom, jól csinálom-e”.

A tapasztalatok szerint a legtöbb család számára nem a pelenkázás vagy a fürdetés jelenti a legnagyobb kihívást, hanem az állandó készenlét, az alváshiány és az egymásnak gyakran ellentmondó tanácsok kezelése.

A segítség elfogadása nem kudarc

Ha van rá lehetőség, érdemes előre megszervezni, ki tud segíteni az első hetekben bevásárlással, főzéssel vagy házimunkával. A legtöbb újszülöttnek nem tökéletesen rendben tartott lakásra van szüksége, hanem kipihentebb, nyugodtabb szülőkre.

Összegzés

Az újszülött hazavitele nem elsősorban eszközök vagy drága babaholmik kérdése. A legfontosabb felkészülési területek:

  • biztonságos alvási környezet kialakítása,
  • a táplálás alapjainak megismerése,
  • az első orvosi teendők előkészítése,
  • a mindennapi logisztika megszervezése,
  • valamint annak elfogadása, hogy az első hetekben a rugalmasság és a türelem sokkal többet számít, mint a tökéletes terv.

A legtöbb szülő néhány hét alatt megtanulja értelmezni saját babája jelzéseit, és fokozatosan kialakul az a napi rutin, amely az adott család számára a legjobban működik.

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Dr. Kádár EszterForrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Kádár Eszter, rezidens

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