Hazatérés az újszülöttel - Az első napok otthon
A kisbaba hazatérése az egyik legmeghatározóbb esemény egy család életében. A legtöbb szülő rengeteg időt tölt a babaszoba berendezésével és a szükséges eszközök beszerzésével, de legalább ilyen fontos felkészülni arra is, hogyan változik meg a mindennapi élet az első hetekben.
Alkalmazkodás egy teljesen új helyzethez
A kórházból való hazatérés után a baba és a szülők egyaránt alkalmazkodási időszakon mennek keresztül. Az újszülött számára minden új: a hangok, a fények, az illatok és a napi ritmus. A szülők pedig fokozatosan tanulják meg felismerni gyermekük jelzéseit, különbséget tenni az éhség, a fáradtság, a kényelmetlenség vagy a közelségigény miatt jelentkező sírás között.
Érdemes elfogadni, hogy az első hetekben a napok jelentős része etetéssel, pelenkázással, altatással és megnyugtatással telik majd.
Az alvás általában nem úgy alakul, ahogy a legtöbben elképzelik
Az újszülöttek naponta akár 14–17 órát is alszanak, de ezt nem hosszú, összefüggő időszakokban teszik. Az első hetekben teljesen normális, hogy 2–4 óránként felébrednek enni, éjszaka is. Emiatt a szülők alvása töredezetté válik.
Sok család számára meglepetés, hogy a baba nappal sokat alszik, éjszaka pedig hosszabb ideig éber lehet. Az alvásritmus fokozatosan, hónapok alatt alakul ki.
A táplálás több figyelmet igényelhet, mint gondolnánk
Bár a szoptatást sokan természetes folyamatként képzelik el, a gyakorlatban gyakran tanulási folyamat mind az anya, mind a baba számára. Az első napokban előfordulhat mellbimbófájdalom, bizonytalanság a tejmennyiséggel kapcsolatban vagy nehézségek a helyes mellre helyezéssel.
Az anyatej a csecsemő legfontosabb tápláléka, ugyanakkor a bevitt mennyiség jelentősen változhat egyik etetésről a másikra. A megfelelő súlygyarapodás sokkal fontosabb mutató, mint az egyszerre elfogyasztott milliliterek száma.
Tápszeres táplálás esetén is szükség van előzetes felkészülésre: sterilizálásra, megfelelő tápszer kiválasztására és a higiénés szabályok betartására.
A baba felszerelése: mi legyen otthon?
Az interneten sok tartalom gyakran azt sugallja, hogy egy újszülöttnek rengeteg dologra van szüksége. Valójában az első hetekben néhány alapvető eszköz elegendő.
Alapvető szükségletek
- biztonságos alvóhely (kiságy, babaöböl vagy mózeskosár)
- matrac és lepedők
- pelenkák
- nedves törlőkendő vagy mosdató textil
- néhány váltás ruha
- takaró vagy hálózsák
- autós hordozó a hazaszállításhoz
- fürdetéshez szükséges eszközök
- digitális lázmérő
- orrszívó
Hasznos, de nem feltétlenül nélkülözhetetlen eszközök
- hordozókendő vagy hordozó
- mellszívó
- pelenkázó komód
- babafigyelő
- fehérzajgép
A lakás előkészítése
Nem szükséges steril környezetet kialakítani, de néhány dologra érdemes figyelni:
- legyen megfelelő hőmérséklet (általában 20–22 °C)
- fontos a rendszeresen szellőztetés
- legyen könnyen elérhető helyen minden, ami pelenkázáshoz és etetéshez kell
- érdemes előkészíteni egy kényelmes szoptatós vagy etetősarkot
- gondoskodjunk megfelelő világításról az éjszakai ellátáshoz (lehetőleg gyenge vörös fény)
Orvosi és adminisztratív teendők
A hazatérés után hamarosan sor kerül a találkozóra a védőnővel és a gyermekorvossal. Az első hetekben több ellenőrzés és szűrővizsgálat is esedékes lehet, például csípőszűrés, hallásvizsgálat vagy ultrahangos vizsgálatok.
Érdemes már a szülés előtt tisztázni:
- ki lesz a gyermek háziorvosa,
- hogyan lehet őt elérni,
- melyik ügyelethez tartozik a lakóhelyetek,
- hová fordulhattok sürgős kérdések esetén.
A szülők lelki felkészülése
Sok leendő szülő elsősorban a baba szükségleteire koncentrál, miközben saját magáról megfeledkezik. Pedig a gyermekágyas időszak fizikailag és érzelmileg is megterhelő lehet.
Az első hetekben teljesen normális lehet a fokozott érzelmi érzékenység, a bizonytalanság, a fáradtság, valamint az a érzés, hogy „nem tudom, jól csinálom-e”.
A tapasztalatok szerint a legtöbb család számára nem a pelenkázás vagy a fürdetés jelenti a legnagyobb kihívást, hanem az állandó készenlét, az alváshiány és az egymásnak gyakran ellentmondó tanácsok kezelése.
A segítség elfogadása nem kudarc
Ha van rá lehetőség, érdemes előre megszervezni, ki tud segíteni az első hetekben bevásárlással, főzéssel vagy házimunkával. A legtöbb újszülöttnek nem tökéletesen rendben tartott lakásra van szüksége, hanem kipihentebb, nyugodtabb szülőkre.
Összegzés
Az újszülött hazavitele nem elsősorban eszközök vagy drága babaholmik kérdése. A legfontosabb felkészülési területek:
- biztonságos alvási környezet kialakítása,
- a táplálás alapjainak megismerése,
- az első orvosi teendők előkészítése,
- a mindennapi logisztika megszervezése,
- valamint annak elfogadása, hogy az első hetekben a rugalmasság és a türelem sokkal többet számít, mint a tökéletes terv.
A legtöbb szülő néhány hét alatt megtanulja értelmezni saját babája jelzéseit, és fokozatosan kialakul az a napi rutin, amely az adott család számára a legjobban működik.
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Forrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Kádár Eszter, rezidens