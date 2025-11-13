Az újszülöttkori herpeszfertőzés veszélyei, felismerése és kezelése

A Herpes simplex vírus (HSV) a kórokozója a felnőttekben gyakori ajak- és genitális (nemi) herpesznek. Újszülöttkori herpeszfertőzés viszonylag ritkán fordul elő (2500–5000 újszülöttből egynél), azonban ez nem jelenti azt, hogy ne lenne rendkívül veszélyes. A diagnózis felállítása az aspecifikus tünetek miatt általában nehézkes, sajnos a késői diagnózis sok esetben kedvezőtlen kimenetelt eredményez.

Miért annyira veszélyes az újszülöttkori herpeszfertőzés?

Az anyai genitális herpesz gyakran tünetmentes és a babánál is csak a 2–4. héten jelennek meg az első tünetek, általában apró hólyagocskák formájában. Később néhány újszülöttnél súlyos panaszok jelentkezhetnek, például kiütések, izomtónus- és légzészavar, májgyulladás. Ha a tünetek a bőrre, a szemekre, illetve a szájra korlátozódnak, a halálozás esélye kicsi, ellenben maradványtünetként körülbelül minden harmadik esetben előfordulhat agykárosodás, szemsérülés vagy akár látásvesztés. Amennyiben a fertőzés jelei az egész szervezetet érintik, kezelés nélkül a halálozási arány a 85%-ot is elérheti.

Mely esetekben mekkora a kockázat?

Az átvitel módjai közül a legritkább a méhen belüli (méhlepényen keresztüli) fertőződés. Ez esetben akár már a szülést követő 2. napon megjelenhetnek a tünetek az újszülöttön; de a méhen belüli herpeszfertőzés leggyakrabban vetéléssel végződik.

Az összes újszülöttkori herpesz eset kb. 10%-a születés utáni megfertőződéssel jön létre (például herpeszes ujj- vagy ajakgyulladásos személy érintése által).

Leggyakrabban, 85%-ban a szülés folyamata során kerül az újszülött szervezetébe a vírus, amikor éppen egy aktív fertőzés zajlik az anyai szülőcsatornában.

A legnagyobb a rizikó az átvitelre, ha az anya elsődleges herpeszfertőzést szenved el a terhesség utolsó heteiben, mivel a magzat ekkor még nem tudja az anya védő hatású antitestjeit hasznosítani.

Kisebb eséllyel bár, de megfertőződhet az újszülött akkor is, ha az anya volt már korábban herpeszes, és terhessége alatt ismét kiújul a fertőzés, ám ilyenkor a méhlepényen keresztül a magzat bizonyos szintű védelemben részesül a korábbi antitestek révén.

Abban az esetben, ha az anya terhessége előtt szenvedett genitális herpeszfertőzésben, a fertőződés esélye rendkívül alacsony. Egyrészt a vírusnak újból aktiválódni kellene hozzá, másrészt sokkal kevésbé valószínű, hogy egy visszatérő fertőzés herpeszt okozzon az újszülöttnél.

Hogyan történik a diagnózis felállítása?

A tünetek megfigyelése, egyéb, hasonló jellegzetességekkel járó betegségek kizárása után mielőbbi mintavétel szükséges. Ez általában egy mintavevő pálcával történik az újszülött szájából, szeméből, torkából, végbél környékéről, illetve hólyagokból (amennyiben vannak). Vérminta, illetve agy-gerincvelői folyadék gyűjtésére is sor kerülhet, melyeket a labor dolgoz fel. Amennyiben a herpesz igazolódik, további vizsgálatok történhetnek, például mellkas- és hasi röntgen, agyi MR, illetve kiterjedt szemvizsgálat. Mindezek igen fontos információt szolgáltatnak arról, hogy a vírus az újszülött mely testrészeit támadta meg és segítenek a személyre szabott kezelési terv kialakításában.

A herpeszfertőzött újszülött kezelése

Az újszülöttkori herpesz kezelése szinte kivétel nélkül kórházi ellátást igényel. A terápia általában intravénás aciklovir, bőr-szem-szájtünetek esetén 14 napig, központi idegrendszeri érintettségben legalább 21 napig, majd mindkét esetben 6 hónapos, szájon keresztüli gyógyszeres kezelés következik. Ily módon ki lehet védeni a hosszú távú fejlődési rendellenességek kialakulását, valamint a hólyagok kiújulását.

Prognózis

A betegség kimenetele számos tényezőtől függ, többek között a tünetek súlyosságától, illetve a szervezet terápiára adott válaszától. Az antivirális gyógyszereknek köszönhetően napjainkban egyre több csecsemő marad életben. Azonban, mint korábban szó volt róla, a betegségnek lehetnek kifejezett hosszú távú hatásai (fejlődésbeli lemaradások, szellemi fogyatékosság, epilepszia, a mozgásszervrendszert érintő úgynevezett cerebrális bénulás). Jó hír, hogy a terápia minél korábbi elkezdése és a gyermek mindenkori, több fronton történő segítése (gyógytorna, beszédterápia, felolvasó szoftverek) növeli a gyógyulás esélyét.

Hogyan lehetséges megelőzni ezt a súlyos betegséget?

Amennyiben az anya kórelőzményében szerepel nemi herpesz, a terhesség utolsó néhány hetében a kezelőorvos vírusellenes szer felírásával csökkentheti a fertőzés kiújulásának esélyét és segítheti a hüvelyi szülés megvalósulását. Nem árt azonban tisztában lenni vele, hogy az alacsony kockázat is kockázat. A babára nézve legbiztonságosabb választás a császármetszés, aktív fertőzés esetén kötelezően!

Kellemetlen lehet a nemi herpeszről beszélgetni az egészségügyi szakemberekkel, kérdéseik bizonyos esetben tolakodónak is érződhetnek. Előfordulhat, hogy orvosa megtiltja a szexuális tevékenységeket az utolsó trimeszterben, vagy császármetszést javasol. Ezen intézkedések célja, hogy megelőzzenek egy rendkívül súlyos, potenciálisan életveszélyes állapotot. Bízzunk a szakemberek tudásában, a tudomány fejlődésében és maradéktalanul tartsuk be a javaslatokat a születendő gyermek védelme érdekében.

Ha újszülöttkori herpeszre utaló jeleket észlelünk gyermekünkön, ne késlekedjünk, a korai diagnózis és gyógyszeres kezelés életmentő lehet.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Felhasznált irodalom: Neonatal Herpes (Cleveland Clinic)