Így védekezhetünk a visszatérő herpesz ellen

Aki egyszer megfertőződött a Herpes simplex vírussal, egész életében hordozni fogja a kórokozót, azok ugyanis megbújnak az idegdúcokban és különböző tényezők hatására időről időre kiválthatják a tipikus panaszokat. Mit lehet tenni ez ellen?

Az emberi megbetegedéseket a herpeszvírus 1-es és 2-es típusa okozza. A herpeszvírusok a reaktiválódásukkor az idegdúcokból a bőr vagy a nyálkahártyák felszínére vándorolnak és ott fájdalmas, folyadékkal teli hólyagokat képeznek. Ezek kialakulhatnak

a bőrön: az ajkakon és azok környékén (ajakherpesz), az orr területén, vagy a nemi szerveken és azok környékén (genitális herpesz)

a nyálkahártyákon: a szemen, a hüvelyben, a méhnyakon, a szájnyálkahártyán, az orrnyálkahártyán.

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Mi válthatja ki a herpeszvírusok reaktiválódását?

Lázas állapot

Érzelmi stressz

Menstruáció és az azt megelőző napok

Az immunrendszer gyengülése (pl. megfázás, antibiotikumszedés stb. következtében)

Fizikai trauma (pl. nagyobb fogászati beavatkozás, műtét, napégés stb.)

UV-sugárzás (természetes fény is és szolárium is)

Az ajak apróbb sérülései, berepedezése

Fizikai megerőltetés

Kortizonkészítmények szedése

Sokan azt gondolják, hogy a gyomorrontás vagy túlevést követő undor is kiválthat herpeszt, ezt azonban tudományos bizonyítékok nem támasztják alá.

Mit tehetünk a herpesz visszatérése ellen?

A herpesz reaktiválódását kiváltó, az előzőekben ismertetett tényezők közül nem mindegyik kerülhető el, azonban sok igen, és ha ezektől tartózkodunk, akkor azzal csökkenthetjük a kockázatot. A rizikófaktorok kerülése mellett vannak gyógyszeres megelőzési lehetőségek is.

Ajakherpesz ellen

A nagyon gyakran visszatérő herpesz ellen szisztémás hatású gyógyszerek is bevethetők. Ezek a helyi (lokális) hatású készítményekkel szemben az egész szervezetre hatnak. Ilyen az aciklovir, famciklovir, valaciklovir hatóanyag. Antivirális szereknek is hívják őket. Többnyire tabletta formában elérhetők.

A megelőzést szolgáló gyógyszerek a cél függvényében rövid vagy hosszú terápiában alkalmazhatók: az előző esetében a gyógyszert néhány hétig kell szedni, ha nagy valószínűséggel számítani lehet a herpesz előtörésére, például nyaralás előtt. Utóbbi esetében a gyógyszert több hónapon át kell szedni a herpesz reaktiválódásainak csökkentése érdekében.

A herpeszes hólyagok megjelenését kísérő panaszok ellen alkalmazható helyi hatású készítmények (krémek, gélek, ecsetelők) megelőző szerepét tudományos kutatásokkal eddig nem sikerült igazolni. Ezek hatékonyan enyhítik a tüneteket és gyorsítják a gyógyulást. A szakemberek szerint azonban a reaktiválódást nem akadályozzák meg, mivel lokálisan fejtik ki hatásukat, az idegdúcokat nem érik el. Ugyanakkor mégis sokan számolnak be olyan tapasztalatukról, hogy ha a herpeszes hólyagok megjelenése előtt érzékelik azok közelgő előtörésének jeleit (pl. bizsergés, viszketés), és időben elkezdik a helyi kezelést, a hólyagok nem törnek elő.

Kutatások tárgyát képezik egyéb módszerek is, úgymint a lizin, a lézerbesugárzás, a helyi melegítés és a hipnózis, de ezekre vonatkozóan biztosat egyelőre még nem állíthatunk.

Genitális herpesz ellen

A nemi herpeszt a helyileg jelentkező fájdalmas hólyagok mellett nyirokcsomó-megnagyobbodás, nehezített vizeletürítés, láz és fejfájás is kísérheti. De olyan is előfordulhat, hogy nem jelentkeznek panaszok, miközben a beteg így is képes megfertőzni partnerét. A fertőzés nemi érintkezéssel történik, annak bármilyen formája, mely a hólyagok érintésével jár, illetve amelynek során a hólyagok tartalma a partner bőrére vagy nyálkahártyájára kerülhet, megfertőzi a másik felet. Az első alkalommal megfertőződött vagy éppen sokadszorra aktív herpeszfertőzött anyától a baba szülés közben megfertőződhet, ami nagyon súlyos, akár életveszélyes állapotot idézhet elő az újszülöttnél. Ezért az anya herpeszfertőzését mindenképpen kezelni kell! Előfordulhat, hogy a babát császármetszéssel kell a világra segíteni.

A genitális herpesz megelőzése érdekében a rizikófaktorok kerülése szükséges.

Itt is bevethetők az ajakherpesz ellen használatos antivirális szerek (aciklovir, famciklovor, valaciklovir). Gyakran visszatérő herpesz esetén hosszú távú terápia javasolt, melyben a beteget és a (tüneteket esetlegesen nem mutató) partnerét is kezelni kell. A kezelés alatt az egyén kevésbé fertőző és a hólyagok előtörésének esélye kisebb.

A genitális herpesz nemi betegség, ezért a szexuális partner(ek) tájékoztatása az érintett erkölcsi kötelessége.

Az óvszer használata megakadályozza a fertőzés átadását, de csak abban az esetben, ha az általa fedett területen található(k) a hólyag(ok).

Hólyagok jelenléte, illetve panasz esetén a nemi érintkezés kerülendő!

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító

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