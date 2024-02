A paracetamol májkárosító hatásáról

Valóban, a paracetamol nagy dózisban májkárosító. De kell-e félnünk ettől (különösen gyermekek esetében), ha a megfelelő dózisban, odafigyelve adagoljuk a paracetamoltartalmú készítményeket?

Mekkora dózis jelenti a túladagolást?

A fenti kérdés megválaszolásához jöjjön egy kis matek:

Gyermekekben a paracetamol mérgező dózisa: 150 mg/testtömegkilogramm

Példa: egy 10 kg-os gyerek mérgező adagja 1500 mg. Ez azt jeleni, hogy például

a 24 mg/ml-es szirupból 62,5 ml, tehát a 100 ml-es üveg kicsit több, mint fele;

a 40 mg/ml-es szirupból 37,5 ml, tehát a 100 ml-es üveg harmada;

az 500 mg-os paracetamol tablettából 3 tabletta.

Tehát ha ennyit megiszik/bevesz egy 10 kilós gyerek egyszerre, vagy legalábbis néhány órán belül, akkor bizony baj van. (Ez csak egy példa, de ez alapján saját gyermekedre is kiszámolhatod, súlyától és gyógyszertől függően.)

Összeadódik a dózis Életveszélyes túladagoláshoz vezethet, ha naponta akár kicsivel több paracetamolt szed valaki az előírtnál. Az Edinburgh-i Egyetem orvosai megállapították, hogy a krónikus fájdalmukra paracetamol hatóanyagú szert szedő emberek gyakran észre sem veszik, hogy több gyógyszert vesznek be a biztonságosnál. Ennek elsődleges oka nem az egyszeri nagyobb dózis bevétele volt, hanem az, hogy hosszabb távon kis mértékben, a vérben alig kimutatható szinten lépték túl az ajánlott mennyiséget. Azok, akik fokozatosan adagolták túl a szert, nagyobb valószínűséggel alakultak ki máj- és agyi problémák, és többször volt szükség vesedialízisre vagy légzésük támogatására, mint az egyszeri nagy dózissal mérgeződött pácienseknél. (MTI)

Hogy történhet ez meg?

Szirupos üveg kinn az asztalon, elfelejted eltenni, mert ezerfelé jár az agyad. Totyogó gyereked levadássza, kinyitja, megissza…

...vagy (megtörtént eset): gyógyszeres szekrény az ágy felett magasan, nincs bezárva, mert úgysem éri el a gyerek. De a gyerek az ágyra rakott egy párnát, a párnára egy macit, és a maci hasára állva bizony elérte, és ki is nyitotta a szekrényt és megevett kb 40 darab tablettát (nem paracetamolt, de így is ki kellett mosni a kis gyomrát). Ugyanígy a paracetamolt is megeheti… Hát így történhet meg.

A paracetamolmérgezés tünetei a következőek:

rossz közérzet,

hányinger, hányás,

hasi fájdalom, májkörnyéki fájdalom,

izzadás,

gyengeség,

sárgaság,

súlyos esetben eszméletzavar, kóma, illetve halál is bekövetkezhet.

A paracetamolmérgezés minden esetben sürgős kórházi kezelést igényel!

Mindig olvasd el a gyógyszer használati útmutatóját, és vedd nagyon komolyan a napi maximális dózisokat illetve a két adag beadása közti időt! Nem véletlenül tüntetik fel ezeket az adatokat a gyártók.

