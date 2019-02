A szoptatás segíthet az alak visszanyerésében

Sok nő esik abba a hibába, hogy már terhessége alatt is kettő helyett eszik. Természetesen erre a szoptatás időszakában sincs szükség, még ha a fogyókúra szintén ellenjavallt is mind a terhesség, mind a szoptatás alatt.

A gennyes agyhártyagyulladás védőoltással megelőzhető! A gennyes agyhártyagyulladás leginkább a csecsemőket és a kamaszokat veszélyezteti. A súlyos, akár halálos kimenetelű betegség védőoltással megelőzhető, ne kockáztasson, előzze meg! Miért érdemes beoltatni magunkat gennyes agyhártyagyulladás ellen?

A fogyókúra főleg azért veszélyes, mert a zsírszövetben tárolt, régóta felhalmozott vegyszerek, toxinok, nehézfémek ilyenkor mobilizálódnak, majd az anyatejbe bejutva a gyermek szervezetét károsítják.

Mit ehet és mit tehet a szoptatós anyuka, ha mégis fitt szeretne lenni és alakját minél előbb szeretné visszanyerni?

Elsősorban azt kell tisztázni, hogy inkább az étel minősége, és nem mennyisége számít. Átlagosan a felnőtt szervezet energiaszükségletén felül további napi 500 kalória pluszra van szükség, de ez persze egyedileg változhat.

Hirdetés

Tanácsos az alábbi ételeket beépíteni a táplálkozásba:

Komplex szénhidrátok, teljes rostok, például barna kenyér, barnarizs formájában, gabonaőrlemények, ezek a rostokon kívül gazdag B-vitamin forrásnak is számítanak.

Friss zöldségek, gyümölcsök, például alma, őszibarack, paprika, paradicsom.

Legalább napi 1000 mg kálcium. Ennek ismert forrásai a tejtermékek, de ezek fogyasztását a gyermekben esetleg később kialakuló allergia miatt nem szabad túlzásba vinni. Az ajánlott tehéntej-fogyasztás maximum napi 2 dl. Tévhit, hogy ha több tejet iszik valaki, akkor több anyatejet termel a szervezete. Egyéb kálciumforrás a hal, a brokkoli, a tofu.

Szigorú vegetáriánus édesanyáknak oda kell figyelnie a gyermek B 12 -vitamin szükségletére, mert az ő tejükből ez a vitamin hiányzik, ezt pótolni kell. Inkább javasolt természetes állati eredetű forrásból pótolni szintetikus vitamin helyett.

-vitamin szükségletére, mert az ő tejükből ez a vitamin hiányzik, ezt pótolni kell. Inkább javasolt természetes állati eredetű forrásból pótolni szintetikus vitamin helyett. A D-vitamin pótlása szintén szükséges, mely a napi 600 NE-t ne haladja meg. A D-vitamin és lebomlási termékei bekerülnek az anyatejbe, ezért ezt figyelembe kell venni, ha a baba D-vitamint kap.

A babának is számít, mit eszünk

Előfordul, hogy néhány szoptatott csecsemőnél az anya által fogyasztott bizonyos ételek hasfájást, esetleg allergiás tüneteket okoznak, ide tartozhatnak bizonyos zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek. Ha valaki ilyet észlel, ezeket ki kell iktatni az étrendből.

Ajánlott még a rendszeres mozgást is bevezetni a napi rutinba, melyhez jó motiváció a babának amúgy is szükséges, friss levegőn megtett séta. Ezzel remekül lehet - akár szórakozva is - fittnek maradni.

Olvasson tovább! Az anyatejes táplálás jelentősége

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Csuth Ágnes, családorvos