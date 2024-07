A bőrnyugtató ricinusolaj az ekcémás panaszokon is enyhíthet

A ricinusolaj hashajtóként, illetve szépészeti szerként már jó ideje ismert. Nemrégiben bebizonyosodott, hogy bőrnyugtató és -tápláló tulajdonságának köszönhetően segíthet az ekcémás fellángolások kínzó tünetein is.

Az ekcéma nagyon kellemetlen betegség

Az ekcéma az egyik leggyakoribb bőrbetegség a világon, hazánkban a felnőtt lakosság körülbelül 5%-a érintett. Fő tünete a foltokban viszkető, száraz bőr, melyen gyakran hólyagocskák is megjelennek. A viszketés olyan nagy mértékű lehet, hogy a mindennapi tevékenységekben is gátolhatja az ekcémás beteget. A vakarózás következtében könnyen felülfertőződhetnek az érintett bőrterületek. Bár az ekcémát és krónikus formáját, az atópiás dermatitiszt gyógyítani nem lehet, a tünetek enyhíthetők megfelelő bőrápolási szokások kialakításával.

Mit tartalmaz a ricinusolaj, és hogyan segíthet az ekcémás betegeken?

A ricinusolaj növényi eredetű olaj, zsírsavak széles palettáját tartalmazza, többek között linolén-, palmitin-, sztearin- és olajsavat. Természetes antioxidánsokban is gazdag, ilyen vegyület például a tokoferol, amely a bőrt puhán tartva megelőzi a fellángolások során kialakuló irritációt, valamint a természetes védelmi vonal kialakulásához is hozzájárul.

Antiproliferatív tulajdonságának köszönhetően a ricinusolaj gátolja a hámréteg sejtjeinek burjánzását. Ezen sajátossága pikkelysömör esetén is előnyös, mivel ennél a betegségnél szintén túlzott sejtnövekedés figyelhető meg.

Az ekcémás betegek nagyfokú, fájdalmas viszketést tapasztalhatnak, amely akár alvásproblémákat is okozhat. A ricinusolaj ezeken a kellemetlen panaszokon is enyhíthet természetes fájdalomcsillapító hatóanyagaival.

Az ekcémás bőr gyakran berepedezhet, ami azután fertőzések melegágya lehet. A ricinusolaj fertőtlenítő és sebgyógyító tulajdonságánál fogva ezeken a mikrosérüléseken is képes segíteni.

Már volt szó róla, hogy ekcéma esetén a megfelelő bőrápolási szokások kialakítása kulcsfontosságú. Ennek magyarázata, hogy ekcéma esetén a bőr védelmi vonala károsodott, nehezebben tudja a nedvességtartalmat megtartani, ezáltal fogékonyabbá válik a különféle kórokozókra és allergénekre. A ricinusolaj zsíros jellegű bőrtáplálóként erősíti a bőr védekező funkcióját.

Hogyan érdemes alkalmazni ezt a hasznos olajat?

Tisztálkodás után egy ricinusolajjal átitatott tiszta, puha flanelkendő segítségével kenjük az érintett területre. Száraz dunszt használata tovább fokozhatja a jótékony hatást. Mivel a ricinusolaj rendkívül sűrű, érdemes egyéb olajjal 1:1 arányban hígítani. Ez azért is előnyös, mert – bár tömény ricinusolaj alkalmazása során rendkívül kis százalékban számoltak be enyhe irritációról – más olajjal keverve nem okoz problémát.

Más bőrpanaszok esetén is segíthet

A ricinusolaj egyéb bőrpanaszokra is hatásos lehet:

akne esetén, mivel gomba- és baktériumellenes tulajdonságú, valamint nem tömíti el a pórusokat

gombás bőrbetegséget is gyógyíthat

alkalmazható napégés esetén is gyulladáscsökkentő és sebgyógyító hatása révén

rovarcsípés esetén csökkentheti a duzzanatokat és a viszkető érzést

sebek gyógyulását is elősegítheti (akár kötés formájában is), mivel megakadályozza a baktériumok szaporodását

pikkelysömörös betegeknél a túlzott sejtnövekedést lelassítva csökkentheti az újabb plakkok kialakulását

szarkalábak esetén is alkalmazható: hidratáló, bőrpuhító és antioxidáns tulajdonságánál fogva segít kisimítani az apróbb ráncokat és a bőröregedés jeleit is késleltetheti.

Milyen olajok segíthetnek még az ekcémás bőrön?

Egyéb olajok, amelyek hatásosak lehetnek ekcémás tünetek esetén: kókusz-, teafa-, lenmag-, eukaliptusz-, levendula-, jojoba-, körömvirág-, borsmenta- és napraforgóolaj.

Bármilyen készítmény alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával!

Megismerhettük, hogy a ricinusolaj milyen sokoldalúan alkalmazható különféle bőrproblémák esetén. Érdemes azonban tudni, hogy bármilyen természetes olaj első használata előtt javasolt szakemberrel konzultálni az esetleges mellékhatások elkerülése érdekében.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Felhasznált irodalom: What to know about castor oil for eczema (Mecial News Today)