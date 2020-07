Az ekcéma az egyik legkellemetlenebb bőrbetegség

Az elmúlt években egyre több gyermekorvostól érkeznek páciensek a bőrgyógyászatokra gyerekkori ekcéma gyanújával. A gyermekkori ekcéma gyakran jár együtt légúti és ételallergiával. Az atópiás dermatitisz (atópiás bőrgyulladás, atópiás ekcéma), amelynek a kisdedeknél a fő tünete a bőrszárazság, az alig csillapítható viszketés érzése, és ha nem elég gyorsan viszi orvoshoz a szülő a gyermeket, a piciny körmök vakarásának a nyoma, a bőr sebes állapota is látható lesz. Az egy- és hathónapos kor között kezdődő ekcémás tünetek között élen jár a fejbőrön megjelenő hámlásszerű képlet, illetve az arcon és a homlokon előforduló kiütés, ami sok esetben a lábak, karok hajlatában is észrevehető. Ezt a babák 2-3 éves korukra kinőhetik, ha a szülők, akkor is nagy gonddal ápolják a bőrüket, ha épp nem látszanak a kiütések. Ügyelni kell arra, hogy ne száradjon a kicsi bőre, de fürdés után vizesen se maradjanak a hajlatok. Nem szabad sem szappannal, sem habfürdővel mosdatni a babát, helyette az orvos által felírt kenőccsel vagy olajos készítménnyel fürdessük. A kezdeti apró hólyagocskák megjelenésének kezelését az észlelés idejében jelezni kell a gyermekorvosnak, illetve bőrgyógyászhoz kell vinni a babát. A megfelelő kezelési módot a szakorvosok tudják megadni. A kuruzslásnak hatalmas veszélyei lehetnek. A kicsiknél, majd az iskoláskorú gyermekeknél a hólyagos kiütést felválthatja a bőr olyan fokú szárazsága, berepedezése, ami meg is keményíti az adott testrész bőrrétegét, látható, kisebesedett bőrvastagodást idézhet elő. Nagyon fontos, hogy megtanítsuk együtt élni gyermekünket az ekcémás betegséggel, ha azt nem növi ki. Mindig gondosan ápolja a szülő a kis- és a nagyobb gyerek bőrét, különösképpen télen, amikor a páratartalom megváltozik. Fő cél a felülfertőződés és a vakarózás megakadályozása, a száraz bőr kezelése a zsírréteg helyreállításával, amiben nem csak fizikai segítséget, de lelki támaszt, nyugalmat igényel a csecsemő is és a nagyobb gyermek is.