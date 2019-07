Elváltozások a körmön - Mire utalnak?

Barázdák, megvastagodások, beszakadás, elszíneződések - sok különböző ok vezethet a köröm külső megjelenésének negatív irányú elváltozásához rövid időn belül. Nem minden esetben körömgomba áll a háttérben.

A házimunka során beszakadt vagy megsérült köröm miatt nem kell aggódni, mivel viszonylag rövid időn belül és gyorsan visszanő.

Azonban, ha a körmön barázdák, jelentősebb elváltozások, elszíneződések jelennek meg, annak lehet súlyos betegség is az oka.

Hirdetés A Neuropátia Centrumok megtekintéséhez, kérjük kattintson ide!

Körömelváltozások és okaik

A körömelváltozásokat az elszíneződések és deformációk alapján osztályozzuk.

Sárgás elszíneződés

A köröm sárgás elszíneződését gyakran az erős dohányzás okozza. Néhány körömlakk hatására is megfigyelhető. Bizonyos légúti megbetegedések, így pl. a krónikus bronchitis és a pikkelysömör (psoriasis vulgaris) is okozhat sárgás elszíneződést a körmökön.

Opálos fehér körmök

A köröm egészsége A köröm keratinból, egyfajta elszarusodott fehérjéből áll, hetente 1 mm-t nő. Helyes körömápolással a külső sérülések többnyire megakadályozhatók, a köröm megbetegedései és elváltozásai ugyanakkor szervi okokra vezethetők vissza. Különösen a H-vitamin hiánya befolyásolja a körmök egészségét.

Az opálos fehér köröm, melytől a körömágy nem látható („tejesüveg köröm”) lehet veleszületett is. Azonban olyan embereknél is előfordulhat, akiknek körmei korábban normál, rózsaszínesek voltak, ebben az esetben a jelek egy súlyos májbetegségre (májcirrózisra) hívhatják fel a figyelmet.

Szürke elszíneződés

A durva, repedezett szürke színű körmök többnyire vitamin-, cink- és vashiány jelei. Az érintetteknek megfelelő vitamin- és ásványianyag-pótlásra van szükségük. Ha ez nem hoz javulást, ajánlott orvossal kivizsgáltatni az okokat.

Fehér pontok

A körmön megjelenő fehér pontok szintén lehetnek hiánybetegség tünetei is. Azonban kialakulásuk többnyire mechanikai terhelésre vagy sérülésre vezethető vissza. A fehér harántcsíkok azonban fehérjehiány vagy súlyos fertőzések hatására alakulnak ki. Néha veleszületett keratinképződési zavar miatt jelennek meg hosszanti fehér csíkok a körmön.

Világosbarna vagy fekete elszíneződések

A körömlemez alatti világosbarnától egészen a feketéig terjedő színű foltok pl. bevérzések (hematóma) miatt jelentkezhetnek. Az ilyen elszíneződések („olajfolt” tünet) hátterében pikkelysömör vagy rosszindulatú bőrdaganatok (pl. malignus melanoma) is állhat.

Erősen megvastagodott, elgörbült köröm

Néhány, főként belső betegség a kéz- és lábujj körmein is hátrahagyja nyomait. Így pl. erősen megvastagodott, hajlott körmök („óraüvegköröm”) figyelhetők meg a súlyos szív-, máj- és tüdőbetegek kéz- és lábujjain. A bunkószerűen felhajlott körömvégződések („dobverő” ujj) is jellegzetesek.

Behorpadt körömfelszín

Az ún. „kanálköröm”, azaz a behorpadt körömfelszínt vitamin- és vashiány okozhatja. Az ok lehet a Raynaud-szindróma is, mely a kéz- és lábujjak akadályozott vérellátásával jár.

Kis árkok

Az egy vagy több körmön megjelenő kis árkokkal borított körömlemezt pettyezett körömnek nevezzük. Ezek a kis árkok főként pszoriázisos vagy ekcémás betegeknél képződnek.

Keresztárkok

A köröm felszínén lévő keresztárkok hormoningadozáskor alakulhatnak ki, illetve bizonyos fertőzések következtében, vagy rákellenes gyógyszerek mellékhatásaiként. Más gyógyszerek is (pl. antibiotikumok) okozhatnak körömkárosodást, vagy akár körömleválást is.

Hosszanti barázdák

A hosszanti körömbarázdák az öregedés jelei is lehetnek, amelyek már a 35. életévtől jelentkezhetnek. Oka lehet még a körömágyban lévő növedék, vízben ázás is.

Körömgomba okozta jellegzetes változások

A körömgomba is okozhat színbeli elváltozást és különböző deformációkat. A körömfelszín megvastagodhat, vagy a gombafertőzés hatására szét is eshet („morzsálékos” köröm). A fertőzött köröm gyakran elveszíti fényét, sárgásan vagy barnásan elszíneződik, elemeltté válik. Ha baktériumfertőzés tetőzi a bajt, még zöldes vagy feketés elszíneződés is kialakulhat.

Olvasson tovább! A benőtt köröm

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; Lifeline.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos