Mi történik alvás közben? Pécsett ezt is vizsgálják!

A horkolással, légzéskihagyással járó alvászavar inkább a férfiak betegsége, míg az inszomniások, az álmatlanságban szenvedők között jóval több a nő – összegzi a tapasztalatokat dr. Faludi Béla neurológus, a pécsi Alváslaboratórium vezetője. A laborban alvás közben, bedrótozva rögzítik a páciens szemmozgását, az agyi elektromos tevékenységet, a horkolás hangját, valamint a légáramlást.

Az alváslaboratórium a pécsi Neurológiai Klinikán működik, évente közel 1700 alvásvizsgálatot végeznek. Dr. Faludi Béla klinikai adjunktus, neurológus, neurofiziológus szakorvos a Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinikájának adjunktusa, az Alváslaboratórium vezetője a WEBBeteg.hu portálnak elmondta, hogy a laboratórium tevékenysége felöleli az alvászavarok, az alvásmedicina teljes spektrumát.

Melyek a legjellemzőbb alvásproblémák?

Jelenleg a legtöbb páciens horkolásos panaszok és alvási apnoe gyanúja miatt érkezik hozzánk, ez a beteganyag mintegy 70 százalékát teszi ki. Ugyanakkor nem az alvási apnoe a leggyakoribb alvászavar, hanem a különféle eredettel kialakuló úgynevezett inszomniák csoportja. Viszont az ilyen panaszokkal érkező betegek aránya egyelőre alacsony, nagyon sokan ugyanis nem is tudnak arról, hogy álmatlanság, alvásképtelenség miatt is érdemes alvásspecialistához fordulni.

Hány embert érint ez a betegség?

Vizsgálatokban a népesség 40 százalékát találták érintettnek, a krónikus inszomniában szenvedők aránya 10-15 százalékra tehető. Ezek mellett megemlítendő az úgynevezett nyugtalan láb szindróma, illetve a kóros aluszékonysággal, váratlan alvásrohamokkal, hallucinációkkal járó narkolepszia, ezzel kapcsolatban szintén sok beteget vizsgálunk a laborban.



Vannak külön női és férfi alvászavarok?



Igen, léteznek inkább férfiak körében gyakoribb alvászavarok, és vannak inkább nőknél jelentkező problémák. De ezek nem kizárólagos különbségek. A horkolással, légzéskihagyással járó alvászavar inkább a férfiak betegsége, míg az inszomniások között jóval több a nő.



Mi a jellemző: önmagában áll fenn egy alvászavar, vagy társul hozzá valamilyen más betegség? A lelki problémák vagy a testi betegségek vannak-e túlsúlyban az alvásproblémák hátterében?



Alvászavar-függő, hogy melyik áll előtérben. A nem megfelelő alvás kihat a szervezetünk működésére, negatívan befolyásolva azt, így szomatikus és akár lelki betegségek is kialakulhatnak.

Az inszomniák esetében nagyon jelentősek a panaszok kialakulásában a lelki problémák, így például a depresszió vagy a szorongás szerepe. A horkolós-légzéskihagyós (obstruktív alvási apnoéban szenvedő) betegeknél számos következményes betegség jelentkezhet, ilyenek a népegészségügyi jelentőséggel bíró szív- és érrendszeri, agyi érbetegségek (szívritmuszavarok, szívinfarktus vagy a stroke).

Fontos, hogy a laboratórium szakorvosai az alvásvizsgálatok során együttműködjenek a társklinikák megfelelő szakembereivel, így a pszichiáterrel, tüdőgyógyásszal, belgyógyásszal, fül-orr-gégésszel vagy a fogszakorvossal.



Mire számíthat a beteg a vizsgálat alatt? Drótokkal fekszik az ágyában és alvás közben vizsgálják?



Az alvásvizsgálatnak több válfaja van, attól függően, hogy milyen gyanú áll fenn az alvászavarra. A legtöbb információt szolgáltató eljárás a poliszomnográfia, ilyenkor érzékelőket helyezünk a páciensekre, azaz „bedrótozzuk” őket. Alvás közben rögzítjük az agyi elektromos tevékenységet, a szemmozgásokat, az izomtónus változását, a horkolás hangját, valamint a légáramlást, a hasi és mellkasi légzőmozgásokat, mérünk EKG-t, pulzust, oxigénszintet és végtagmozgásokat. Ez minimum 20 drótot jelent. Az eljárással megmondhatjuk, hogy megfelelő-e a beteg alvása vagy sem, kimutathatjuk az alvást zavaró folyamatokat, így a légzéskihagyást, a végtagmozgásokat.

Megváltozott a jogosítvány megújításának egészségügyi követelménye, így alvászavar-gyanú esetén szűrővizsgálatra kell elmennie az érintettnek. Régóta várt szigorítás, mi a véleménye erről?



Az alvásmedicinával foglalkozó szakemberek számára ez már régóta egyértelmű, hiszen naponta látjuk az alvási apnoéban szenvedő betegeket, halljuk a történeteiket arról, hogy hogyan, milyen technikákkal próbálnak ébren maradni a volánnál.



Egy betegem jellemezte a legjobban ezt a betegséget: „belefáradok az alvásba”. Valóban, az alvás a gyakori légzéskihagyások miatt nem pihentető, gyakori ébredések, felületes alvás a jellemző, és nappal a szervezet igyekszik bepótolni az alvást, esetleg rosszkor, rossz helyen, és gyakran fáradtan ülnek be a volán mögé.



Hány embert érint az alvási apnoé szindróma?



A statisztikák szerint az európai populációban a betegség gyakorisága 2-5 százalék. Vannak megdöbbentő adatok: a hivatásos gépjárművezetők esetében az alvási apnoe betegség gyakorisága 2-7-szer magasabb, mint az átlagpopulációban. Képzeljünk el egy buszvezetőt, egy kamionsofőrt aluszékonyan vezetni. Talán nem kell magyarázni... Mindenképpen hasznos és szükséges változásról van szó.



Ki fogja szűrni a betegséget?



A diagnózis felvetése a jogosítványhoz szükséges egészségügyi alkalmasságot megítélő háziorvos és foglalkozás-egészségügyi szakorvos feladata. Léteznek megfelelő kérdőívek, amelyek alapján kiemelhetőek a veszélyeztetettek, emellett a háziorvos ismeri a páciense betegségeit. Az alváslaboratóriumok szerepe ott kezdődik, amikor a kollégák felvetik pácienseiknél a betegség fennállásának valószínűségét. Ekkor megfelelő alvásvizsgálatokkal juthatunk el a diagnózisig.



Többletmunkát jelent az önök számára?



Igen. Jelenleg egy kevésbé ismert betegségről van szó, amelyet most a jogosítvány kapcsán vizsgálni kell. Így az ismertsége és a laborokhoz forduló páciensek száma is növekedni fog.

Horkol? Menjen orvoshoz! Önmagában a horkolás nem kóros állapot, inkább az alvótársat, a családtagokat zavarja, bár az is jelentős, hiszen akár inszomnia is kialakulhat náluk. Akkor jelent problémát a horkolás, ha légzéskihagyásokkal tarkított. Ezt viszont nem lehet mindig megfigyelni - mondja az általunk megkérdezett orvos. Annak eldöntésére, hogy úgynevezett jóindulatú horkolás áll-e fenn, azaz nincs kóros mértékben légzéskihagyás, nincs káros hatással az alvó szervezetére (innen a furcsa elnevezés), vagy alvási apnoe betegségről van szó, alvásvizsgálat a megoldás. A horkolás hátterében alkati tényezők, fül-orr-gégészeti problémák állhatnak - sorolja dr. Faludi Béla.

(WEBBeteg.hu - T. A., újságíró)