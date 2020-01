Sok esetben a halk, egyenletes horkolás nem befolyásolja az alvásmenetet, azaz az alvás mélységét és folyamatosságát. Azonban gyakran előfordul, hogy valaki fel-felébred saját horkolására. Ez újra és újra megszakítja az alvás folyamatosságát, úgynevezett töredezett alvást okozva. Ennek következménye a nappali álmosság, fáradtság. Ha a horkolás légzéskimaradással társul, akkor az számos egyéb káros hatással jár együtt.

A horkolás milyen hatással lehet a hozzátartozóra?

Van, akit nem zavar, sőt inkább megnyugtat a másik horkolása. Ők a szerencsésebbek. Az éberen alvók számára azonban társuk horkolása szinte elviselhetetlen lehet az éjszaka folyamán. Nekik fontos, hogy megoldást találjanak a problémára. Amennyiben ez nem sikerül, előfordul, hogy bár jó házasságban élnek, mégis külön szobában alszanak. Ez nem is olyan ritka dolog, és ezt nem kell szégyellni. Előfordulhat, hogy nem lehet más megoldást találni. Ilyenkor fontos a megértés és elfogadás mindkét fél részéről, hiszen csak így biztosítható a nyugodt alvás mindkettőjük számára. Ritka esetben a horkolás meg tudja rontani a kapcsolatot. Ha ilyen helyzetben van a pár, mindenképp vegye komolyan a problémát, és forduljanak alvásszakértőhöz, hogy a horkolás csökkentésére az összes lehetőséget megvitassák. Ha esetleg nem találnak elfogadható kezelési módot, akkor a külön alvás ebben az esetben is segíthet, amihez kölcsönös megértés és elfogadás szükséges.

A horkolás milyen hatással lehet a környezetre?

A hangos horkolás gyakran zavarja az egész családot, nem csak a házastársat. Kisebb lakásban minden szobába áthallatszik a hang. Külön probléma szokott lenni a nyaralás, amikor általában egy szobában kell eltölteni egymás után több éjszakát. Aki megteheti, többszobás apartmant vesz ki ilyen célra. Horkoló betegek beszámolnak arról, hogy félnek elmenni nyaralni, mert a szomszéd szobából átkopognak horkolásuk miatt. Egyedülállók nem szívesen mennek csoportos utazásra, mert előre tartanak attól, hogy zavarják majd szobatársukat. Nagyszülők számolnak be arról, hogy az unoka nem alszik velük, mert horkolásuk zavarja a kisgyermeket.

A horkolástól lehetek nappal álmos?

Igen. Amennyiben a horkolás légzéskimaradással jár együtt, az megzavarja a normális alvásmenetet, ami nappali álmosságot, fáradtságot okoz. Bizonyos esetekben a horkoláshoz ugyan nem társul légzéskimaradás, de az mégis megzavarja az alvás folyamatát, és úgynevezett mikroébredéseket hoz létre. Egy éjszaka akár több száz ilyen „mini felébredés” is kialakulhat. Ezekre érdekes módon a horkolók csak ritkán emlékeznek. Ezek a mikroébredések aztán töredezetté tehetik az alvást, amely így nem lesz pihentető. Ennek következtében nappali álmosság alakul ki.

Mi fokozhatja a horkolást?

Miért horkol időnként hangosabban a párom? Egyik este hangosabban, máskor halkabban horkol valaki. Miért van ez így? A felső légút szűkülete és lazasága határozza meg a horkolás hangerejét. Minél szűkebb és lazább a garat, annál hangosabb lesz a horkolás. A nagyfokú fáradtság, az este fogyasztott alkohol vagy az esti nyugtató gyógyszer bevétele mind hangosabb horkolást eredményeznek. Ez izomlazító hatásuknak tulajdonítható, amelynek következtében a garat jobban összeszűkül, és így hangosabban „zenél”.

A horkolás esetenként pozíciófüggő. Háton fekvésben a nyak a súlyánál fogva kissé jobban összenyomja a garatot, mint oldalfekvésben. Erre különösen a vastagabb, erősebb, „tokásabb” nyaktípusok hajlamosítanak. A horkolás az évek múlásával is lassan fokozódhat. A korral ugyanis lazulnak a kötőszövetek, könnyebben és jobban rezonálnak a levegőáramra. A súlynövekedés hatására a nyak is megvastagszik, amely alvás alatt jobban nyomja a garatot, és szintén egyre hangosodó horkoláshoz vezethet. Vizsgálatok a dohányzásról is megállapították, hogy fokozza a horkolás mértékét. Ez valószínű folyamatos gyulladást okozó hatása miatt alakul ki.

A horkolás betegség?

A horkolás önmagában nem betegség, hanem egy tünet. Az egyenletes, halk horkolást légzéskimaradás nélkül benignus, azaz jóindulatú horkolásnak nevezzük. Ez az egészségre valószínűleg nem káros. Amennyiben a horkolás légzéskimaradással társul, az káros a szervezetre, ezért ez már betegség, és kezelési lehetőségeiről alvásszakértő orvossal konzultáljon.

Lehet-e hajlamom a horkolásra?

Sok olyan külső-belső jellegzetességet öröklünk, amelyek hajlamosíthatnak a horkolásra. A túlsúly gyakran családi hajlam, amely legtöbbször vastagabb nyakat is eredményez. Ez pedig hajlamosít a horkolásra. A tömöttebb, tokás nyaktípust szintén örökölhetjük, amely horkolásra hajlamosít. Egyéb alaki eltérések, mint az alsó állkapocs rendellenes állása, az eleve szűkebb garat, vagy a szájüregben található szervek eltérése (nagyobb nyelv, nagyobb nyelvcsap stb.) szintén öröklődhetnek, amelyek horkolásra hajlamosíthatnak.

Én nem vagyok túlsúlyos, mégis hangosan horkolok. Ennek mi az oka?

A horkolás leggyakrabban a túlsúllyal függ össze. Ám olykor azok, akiken nincs, vagy csak minimális a súlyfelesleg, hangosan horkolhatnak. Ebben az esetben a nyak, a garat, a lágyszájpad stb. belső kialakítása hajlamosít a horkolásra. Ezek a tulajdonságok gyakran öröklődnek, valószínűleg valamelyik szülő is hasonlóan horkol, vagy horkolt. Ilyen esetben javasolt fül-orr-gégészhez fordulni, de légzéskimaradás gyanúja esetén alváscentrumban is érdemes jelentkezni, hogy pontosan megmérjék annak súlyosságát, és meg tudják beszélni a kezelési lehetőségeket is.