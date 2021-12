Mi okozza a dióallergia kialakulását?

A mogyoróallergia mellett a dióallergia tartozik a leggyakoribb ételallergiák közé. Cikkünkből megismerheti a betegség kialakulásának módját, tüneteit, kezelését, valamint megelőzését is.

Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója olyan anyagokra, amelyek az egészséges embernél semmilyen reakciót nem keltenek. Ételallergia esetén az immunrendszer az egyes élelmiszerek bizonyos alkotóelemeit káros anyagként ismeri fel és antitestek képzésével védekezik ellenük. Ha az antitestek az allergiát kiváltó anyagokkal találkoznak, egymáshoz kötődnek és ennek hatására a szervezetben hisztamin szabadul fel. Ez a hisztamin felelős az allergiás tünetekért.

A fokozott érzékenység bármilyen életkorban jelentkezhet, csecsemőknél éppúgy, mint idős embereknél, tünetei az egészen enyhétől az életveszélyesig terjedhetnek. Számos, élelmiszerüzletben vásárolható élelmiszer tartalmaz nyomokban diót. Az élelmiszergyártóknak fel kell tüntetniük a termékeken, hogy tartalmazhat-e nyomokban diót vagy mogyorót. Az arra érzékeny személyeknél ez körültekintést igényel, hiszen a legkisebb mennyiség is allergiás reakciókat okozhat. Dióallergiásoknak fontos tudni, hogy az allergén fehérje belélegezve vagy a bőrrel érintkezve is okozhat túlérzékenységi reakciót.

Hogyan diagnosztizálható a dióallergia?

Javasolt az ételnapló vezetése, és ha ennek alapján megalapozott a gyanú, hogy valamilyen étel tünetet okoz, akkor ennek elkerülése javasolt. Ha így nem igazolható a dióallergia, akkor bőrpróba (Prick-teszt) elvégzése javasolt tünetmentes állapotban, vagy vérből végzett allergiavizsgálattal meghatározzuk az adott élelmiszer ellen a szervezetben jelenlevő ellenanyag IgE (IgG) szintjét

Mik a tünetei ezeknek az allergiáknak?

A tünetek egyénenként változhatnak, de ugyanazon személy esetében még alkalmanként is eltérőek lehetnek. A táplálékallergia tünetei a bőrön kipirulás, ödéma (vizesedés), csalánkiütés, száj körüli viszketés, ajak- és nyelv duzzanat. Emésztőszervi tünetek is jelentkezhetnek, így hasi görcs, puffadás, hasmenés, ritkán hányinger. Légzőszervi tünetek az orrnyálkahártya duzzanat, nem bakteriális eredetű kötőhártya gyulladás, asztmatikus légzés. Ritka esetben életveszélyes tünetekkel jelentkező anafilaxiás reakció alakulhat ki, ami vérnyomáscsökkenéssel, a légutak szűkületével, hörgőgörccsel, keringés összeomlással jár, és azonnali orvosi ellátást igényel.

Hogyan lehet kigyógyulni ezekből az allergiákból?

A fennálló allergiás hajlam nem szűnik meg, egy életen át végigkíséri az egyént. A legfontosabb az allergiát kiváltó dió kerülése. Az ételallergia kezelése a kérdéses étel elhagyásából áll. Amennyiben véletlenül mégis fogyasztott ebből, akkor a tünetek súlyossága határozza meg a teendőket. Enyhe esetben elégségesek lehetnek az antihisztamin tartalmú gyógyszerek, melyek egy része recept nélkül is kapható a patikákban. Súlyosabb tünetek jelentkezése esetén mindenképpen sürgősségi ellátás szükséges.

Az allergiás reakció kapcsán tévesen elterjedt gyakorlat, hogy a betegek kalciuminjekció vagy kalciumtartalmú pezsgőtabletta segítségével próbálják a tüneteket csillapítani. Ha valódi allergiáról van szó, akkor ez nem elégséges, sőt árthat is! Az anafilaxiás sokk során a beteg vérnyomása hirtelen lecsökken, ez okozza a rosszullétet, az ájulást. Mivel a kalciumnak vérnyomáscsökkentő hatása is van, így, amellett hogy az allergiás tüneteket nem befolyásolja, még a vérnyomásesést is súlyosbíthatja.

Hogyan lehet megelőzni a későbbiekben a rosszullétet?

Javasolt az étrend gondos összeállítása, a vásárolt kész élelmiszereknél azokat se vegye meg, amelyeknél jelzik, hogy nyomokban tartalmazhat diót vagy mogyorót. Aki a dióra allergiás, annak az egyéb dióféléket - mogyoró, pisztácia, mandula – is javasolt kerülnie.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szanyi Andrea, belgyógyász, háziorvos, geriáter