Implantátumra vár? Műtét előtt végeztessen fémallergia-vizsgálatot!

Amerikai kutatók az ortopédiai implantátumok beültetése előtt mindenkinek fémallergia-vizsgálatot javasolnak. Ha csak a műtét után derül ki az allergia, az nemcsak költségesebb, de igen fájdalmas következményekkel jár a páciens számára.

Gyulladás az implantátumtól

A Loyola University orvosai által végzett kutatásban közölt esettanulmány, egy 71 éves beteg példáján keresztül mutatja be a későn felismert fémallergia súlyos következményeit. Az idős hölgynél jobboldali csípőtörés miatt rozsdamentes acélból készült csipőprotézis beültetését végezték el. Az operációt követően a beteg panaszmentes volt, 3 hónap múlva már a mozgásán sem látszottak a műtét nyomai. Hat hónap elteltével azonban a beültetett implantátum területén egyre erősödő csípőfájdalma jelentkezett, de a radiológiai vizsgálatok nem mutattak semmilyen eltérést. Mivel a fájdalomtovábbra is fennállt, ezért képalkotó vizsgálatokra, többek közt tomográfiára is sor került. Az eredmények már egyértelműen mutatták a beültetett implantátum körüli területen gyulladás jeleit.

A vizsgálat igazolta a fémallergiát

Elvégezték az implantátum cseréjét, ám a beteg panaszai ezt követően is jelentkeztek. Mindeközben a műtét után elvégzett vizsgálatok nem mutattak rendellenességet, vagy fertőzés jeleit. Később a bal csípőjében is műtétre került sor, de panaszai néhány hónap elteltével megint jelentkeztek, csak szteroid injekciókkal és gyulladáscsökkentőkkel sikerült enyhíteni a fájdalmat. A hölgy ezt követően rövid időn belül combnyaktörést szenvedett, ami az egész bal csípő pótlását tette szükségessé. Mivel ez egy igen nagy beavatkozás, a műtétet végző orvosok – a kórelőzmények alapján – allergiavizsgálat elvégzését javasolták. Az epicután teszt pozitív lett nikkel szulfátra, de negatív kobaltra és krómra. Hogy biztosra menjenek, a vizsgálatot vérből is elvégeztették, ez megerősítette a nikkel túlérzékenységet. A műtét során ezért titániumimplantátumot használtak, minek következtében a páciensnél semmilyen panasz nem jelentkezett a négy éves utánkövetés során.

Nem egyedi eset

Korábbi kutatások is beszámoltak az implantátumok által okozott allergiás tünetek megjelenéséről. A beültetett fémtartalmú eszközök közül leírtak már pacemaker, fogászati- és ortopédiai implantátumok következtében kialakult túlérzékenységet is. Az ortopédiai implantátumok beültetését követően fellépő allergiás reakció az irodalmi adatok alapján is igen gyakori. Dr. Balogh Katalin, allergológus főorvos az elmúlt évek során több hasonló esettel találkozott a praxisában. „A fémallergia nagyon gyakori - elsősorban hölgyek körében – az előbb leírt esethez hasonlóan döntően a nikkel – hazánkban a lakosság közel 30 százalékánál - okozza a legtöbb panaszt. Szintén gyakori a kobalttal, vagy krómmal szembeni érzékenység. Ha az implantátum beültetését követően fertőzéssel, vagy egyéb mechanikai problémával összefüggésbe nem hozható duzzanat, fájdalom, gyulladás jelentkezik az érintett ízület környékén, az esetek nagy százalékában az implantátum valamilyen fém összetevője okozta a tüneteket.”

Gyógyítható és megelőzhető-e az allergia? Az allergiát kiváltó anyag (allergén) kerülése csak az első életévekben járhat igazán sikerrel, de a folyamatos üvegbúrában való élet nem megvalósítható, ezért ez az út - még ha előre is látjuk az egyénre leselkedő veszélyt - nem megvalósítható.

A fémallergia tünetei

A „szerencsésebbek” már korábban, még az ilyen nagyobb beavatkozások előtt felfedezik az intő jeleket. Nagyon sok, hétköznapi használati tárgy tartalmazhat nikkelt: például az öv-, és melltartó csat, szemüvegkeretek, ékszerek, egyes kozmetikumok. A bőrrel érintkezve ezek allergia esetén kiütéseket, bőrpírt, viszketést okozhatnak.”

Miért kockázatosabb a második implantátum?

A főorvosnő ezért arra figyelmeztet, hogyha gyanús tüneteik vannak, és ha korábban már történt beavatkozás, akkor érdemes még műtét előtt vizsgálattal kizárni a fémallergiát. Az ízületi műtéten átesettek között ugyanis gyakran alakul ki fémallergia, közel 50 százalékban. „Valóban előfordulhat, hogy a korábban beültetett implantátum már érzékenységet okozott a betegnél, a második műtét pedig előhozza a fémallergia tüneteit. Minden esetre fontos, gondolni kell rá, mert az allergia miatt kialakult gyulladás erős fájdalmat okoz, és az implantátum elvesztésével, a műtéti procedúra megismétlésével járhat.”

Egy hét alatt eredmény

A fémallergia fájdalommentes vizsgálat, melynek során a gyanúba vett fémeket kamrás tapaszok segítségével ragasztják fel a beteg hátára. 48 és 72 óra múlva, ill. egy héttel a felragasztást követően ismét ellenőrzik. Ha a leolvasás során bőrpír, vagy duzzanat jelentkezik az érintett területen, akkor a beteg arra az adott fémre allergiás. A beteg a tapaszok felragasztását követően egy hét múlva megkapja a vizsgálat eredményét. A pozitív teszt nem feltétlenül jelenti allergiás tünetek kialakulását, de az ahhoz szükséges immunológiai mechanizmus már működik a betegben, ami előrevetíti a fémallergia későbbi megjelenését.

(Budai Allergiaközpont - Dr. Balogh Katalin, allergológus)