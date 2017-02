Megfelelő kezeléssel és rendszeres testmozgással biztosítható a lehető legjobb életminőség, a felnőtt lakosság körében gyakran felbukkanó hát- és derékfájás mellett is.

Amikor már túl vagyunk a fájdalom akut szakaszán, belekezdhetünk a hát, a has és a lábak kíméletes edzésébe, és néhány nyújtó gyakorlatba. A szakember által megfelelően összeállított gyakorlatok ugyanis nem csak a fájdalmat enyhíthetik, hanem meggyorsítják a felépülést, védenek az újabb sérülések ellen és csökkentik a problémából eredő esetleges rokkantság esélyét.

Hirdetések

Fontos, hogy soha ne adjuk meg magunkat a fájdalomnak, és mindig legyünk annyira aktívak, amennyire csak az állapotunk engedi.

Korábban is jó hatásúnak tartották a kardiomozgásokat - különösen a szív és más izmok hatékonyabb oxigén felhasználása miatt -, a hát-, a has- és a láb erősítését, valamint az izmokat és támasztószöveteket hajlékonyan tartó nyújtógyakorlatokat. Nemrégiben azonban a súlyzós edzésekkel kapcsolatosan is, érdekes eredményre jutottak a tudósok.

Az Alberta-i Egyetem kutatói 240 deréktáji fájdalommal küzdő személyt vizsgáltak meg abból a szempontból, hogy javít-e a mozgás, az edzés az állapotukon vagy sem.

Az eredmény bizonyos szempontból meglepő volt: az eddigi ajánlások arra vonatkoztak, hogy a krónikus derék- és hátfájdalommal élőknek nem lenne szabad erőteljesebben emelgetniük, ám az adott vizsgálatban ennek éppen az ellenkezője derült ki. A súlyokkal történő, heti négyszeri edzés hatására az érintetteknek 28 százalékkal csökkent a fájdalmuk és javult az életminőségük.

Személyre szabott edzés

Egy hasonló kísérletben 60, krónikusan derékfájós férfit és nőt figyeltek meg, négy csoportra osztva, 16 héten keresztül. Az egyik csoport heti négyszer végzett súlyzós gyakorlatokat, a másik háromszor, a harmadik kétszer és a kontrollcsoport egyáltalán nem vett részt az edzésben.

A heti négyszer súlyzózóknak ismét 28 százalékkal csökkent a fájdalmuk, a háromszor edzőknek 18 százalékkal, és a kétszer sportolóknak 14 százalékkal fájt kevésbé a háta. Ugyanakkor a fizikai és mentális közérzet mindhárom csoportban javult: 28, 22 és 16 százalékos mértékben. A nem edzőknél nem történt változás.

A hátfájdalommal küzdőknek tehát fontos a fizikai aktivitás, ám a hatékonyság érdekében legjobb, ha személyre szabott edzésmunkát végeznek szakorvosuk, gyógytornász és személyi edző segítségével.