Így lesz eredményes az újévi fogyókúra

Január elseje az újévi fogadalmak időpontja. Az új év kezdetén a legtöbb ember a pillanat hevében fogadalmat tesz: idén végre tényleg lefogyok, leszokom a dohányzásról, rendbe rakom a pénzügyeimet, többet törődöm a családommal... Ugye ismerős Önnek is? Vajon az újévi fogadalmak tényleg csak 10 napig tartanak?

A leggyakoribb újévi fogadalmak képzeletbeli dobogóján évek óta első helyezett a fogyás.

Dr. Gajdács Ágnes obezitológus, testsúlygyógyász szakorvos úgy véli, a fogyásra vonatkozó fogadalmak sikertelenségének leggyakoribb oka a komoly motiváció hiánya, a rossz módszerválasztás, a nem megfelelő szemléletmód és a hiányos önkontroll.

„A statisztikák szerint az újévi fogadalmak 65-70 százalékát már az első 10-12 napon feladják, további 10-15 százalék egy hónapon belül bukik bele a fogadalmába. Hosszú távon, egy éven túl a fogyás tekintetében 5-6 százalék tart ki a fogadalma mellett!” - árulta el a szakorvos.

Mit csinálnak másként a „sikeresek”, mint akik feladják? Ön melyik típusba tartozik?

„Kutatások szerint, aki a karácsonyi ünnepeket követően egy hónapon belül nem adja le a felszedett súlyt, azon ez a súlyfelesleg rajta is marad. Természetes tehát, hogy felvetődik a kérdés: a sikeresek mit csinálnak másképpen, mint azok, akik elbuknak valahol menetközben.” Dr. Gajdács Ágnes obezitológus, testsúlygyógyász szakorvos szerint ez kétféle szemléletmód harca.

A saját szemléletmód feltárásához tudni kell, hogy az önbizalmat leginkább a mindennapi tapasztalatok, sikerélmények vagy éppen kudarcok formálják, amelyek bizonyos (akár tudat alatti) következtetések levonásához vezetnek. Ezek a konzekvenciák alakítják ki azt a személyes szemléletmódot, mely nemcsak az egyes célokra pl. a fogyásra, hanem az életstílus egészére hatással van.

A rögzült szemléletmóddal rendelkezők maximalisták, csak a 100 százalékos eredménnyel elégedettek. Persze ezt a szintet nehéz folyamatosan fenntartani, így amikor először megáll a fogyási folyamat erőfeszítéseik ellenére, elvesztik a kedvüket és azt mondják: „Nekem ez úgysem sikerül; biztosan a génjeim vagy a hormonjaim miatt nem tudok fogyni; én még a víztől is hízom; ha nem tudok 100 százalékos teljesítményt nyújtani, akkor semmit sem ér az egész; stb.” – és feladják. Ha minden fogyókúrás próbálkozás így végződik, kialakulhat pl. a testsúllyal kapcsolatos struccpolitika, sőt egyre nehezebben kezdenek újabb fogyókúrába az újabb kudarc elkerülése érdekében, így viszont a sikerre sincs esély.

A fejlődő szemléletűek másként gondolkodnak: „Én akkor is végigcsinálom a fogyókúrát és elérem a célomat, ha most éppen megállt a fogyás; most egy picit elcsábultam, de holnap kompenzálom a hibámat, és még jobban odafigyelek, sokkal jobban fogom csinálni!” Ők minden nehézséget kísérletként fognak fel, és tovább keresik a jó megoldást. Akit a kudarcok nem riasztanak el céljaitól, nagyobb valószínűséggel képes tartós sikert elérni.

Szerencsére a szemléletmódját bárki bármikor megváltoztathatja, rögzült szemléletét fejlődő szemléletre cserélheti!

Így lesz sikeres az újévi fogyókúra! Kövesse Dr. Gajdács Ágnes obezitológus, testsúlygyógyász szakorvos tanácsait!

1. Ne áltassa magát!

Ha tényleg eldöntötte, hogy le szeretne fogyni, akkor mérje meg a testsúlyát és a körfogatait. Fontos, hogy ne dugja homokba a fejét, legyen tisztában az adottságaival és állítson fel reális célt!

2. Fogalmazzon meg egy valós célt és tartson ki!

Gondolja át és írja le, miért szeretne lefogyni.

Azért szeretnék lefogyni...

- mert javítani szeretnék az egészségi állapotomon

- úgy érzem, a párkapcsolatomnak jót tenne, ha leadnék pár kilót

- osztálytalálkozóra, esküvőre készülök és szeretném, hogyha én néznék ki a legjobban...

Ezek valós célok, melyek segítenek a motiváció fenntartásában, és a kitartásban nehézségek esetén is, így közelebb hozzák a sikert.

3. Vezessen táplálkozási-, mozgás- és alvásnaplót!

A sikeres emberek egyik titka az önkontroll. A fogyókúra vonatkozásában óriási segítség lehet a táplálkozási- és mozgásnapló vezetése, sőt akár méretnaplót is célszerű vezetni, amibe a testsúlyán kívül, akár a testkörfogatait vagy a ruhamérete változását is feljegyezheti. Fontos, hogy a naplóvezetésnél mindig legyen őszinte magához!

Kevésbé ismert a súlyfelesleg és alváshiány közti kapcsolat. Vezessen alvásnaplót az alvás mennyiségéről, a felébredésekről, nappali fáradtságról. Ha például a mindennapi stressz miatt nem alszik eleget, akkor bizonyos stresszkezelő módszereket érdemes elsajátítani. Ezek a fogyást is segítik, és az alvás minőségét is javítani fogják.

4. Legyen türelmes!

Ki kell várni, hogy a régi szokásai helyét szilárdan átvegyék az új életstílusra jellemző automatizmusok. Egy régi szokás lecseréléséhez és egy új szokás megszilárdításához minimum 6 hónap kell, tartós szokássá válásról pedig minimum 1 év után beszélhetünk.

5. Minden mindennel összefügg!

Ha az egyik életterületét képes rendbe hozni, akkor a többi életterülete is rendbe jöhet. Egy egyszerű példa: Ha sikereket ér el a fogyókúrában és eléri a célját, akkor ez akár hatással lehet a munkahelyi eredményeire, a párkapcsolatára vagy az egészségére!



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Gajdács Ágnes