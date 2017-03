Koffein - Ajánlott mérték és a koffeinmérgezés tünetei

Mivel ma már több olyan termék is tartalmaz koffeint, amelyről nem is gondolnánk, könnyen előfordulhat, hogy az ajánlott napi bevitelt túlhaladó mértékben juttatjuk azt a szervezetünkbe. A koffein megtalálható a különböző energia- és sportitalokban, egyes gyógyszerekben, kávéban, teában, csokiban, valamint a guaranát tartalmazó italokban is.

A koffein élénkítő hatásáról már mindenki hallott. A Föld lakosságának mintegy 80 százaléka napi rendszerességgel fogyasztja, ezért is kerültek az egészségünkre gyakorolt hatásait vizsgáló kutatások előtérbe.

Koffein a mindennapi neve az 1,3,7-trimetilxantinnak. A koffein szó a német kaffee és a francia café szóból származik, mindkettő jelentése kávé. A koffein elfogyasztása után 30-45 perccel teljesen felszívódik, hatása pedig három órán belül eltűnik.

Befolyásolja a hangulatunkat, az állóképességünket, az agyi vérellátottságot, az emésztőrendszerünk működését.

A koffein természetes formájában (levél, mag, termés) mintegy 60 növényben megtalálható. Leggyakoribb forrása a kávé, a tealevelek, kakaóbab, kólanövény. Az élelmiszeripar ezeket használja fel.

A koffein túladagolás tünetei és következményei

A mérsékelt koffeinfogyasztás napi 130-300mg-ot jelent, míg a koffein túladagolásról a napi 600mg fölötti fogyasztásnál beszélhetünk.

A koffein túladagolás hányingert, émelygést, hányingert, hasmenést, szédülést, és gyakori vizelési ingert okoz. A koffein függőséget okoz, oly mértékben, hogy mérsékelt fogyasztás utáni megvonás is fejfájással, émelygéssel, ingerlékenységgel, csökkent koncentrációs készséggel és akár depresszióval is járhat. Ezek a tünetek az első 20-48 órában a legerősebbek, de akár egy hétig is tarthatnak.

A koffein túladagolás emésztési és szív-és légzési zavarokat okozhat. Ez azért is veszélyes, mert számos sportital igen magas dózisban tartalmaz koffeint (egyeseknél az ajánlott napi bevitel által több mint 500mg koffeint juttatunk a szervezetbe!)

Koffein teából, kávéból, energiaitalból, gyógyszerből, guaranából Koffeinhez számtalan forrásból juthatunk. Egy átlagos csésze kávé 70-180 mg koffeint tartalmaz, attól függően, hogyan és miből készült. Az instant kávé kevesebb, míg a kávébabból frissen darált kávé több koffeint tartalmaz.



Egy csésze zöldtea átlagosan 25-40 mg koffeinnel pörget fel, a fekete 40-70mg, míg egyes gyógyszerek akár több, mint 100mg koffeint is tartalmazhatnak tablettánként. A kóla is tartalmaz koffeint 9-10 mg/100 ml mennyiségben, számos energiaitalban pedig nagy mennyiségben található.



A guarana a Poullinia cupana var sorbilis növény magjából készül, és természetes koffein tartalma 5 százalék körüli. Általában ginsenggel kombinálják, így növelve a hatást.

Azok számára, akik ezeket a sportitalokat fogyasztják, fontos, hogy csökkentsék a más forrásokból származó napi koffeinbevitelt. Ellenkező esetben könnyen koffeinmérgezést kaphatnak.

Ennek tünetei a hányinger, hasmenés, rendellenes szívverés és légzés, szédülés, idegesség, ingerlékenység és gyakori vizeletürítés. Ezek a tünetek mérsékelt mennyiség fogyasztásánál akkor is jelentkeznek, ha valaki nincs hozzászokva a koffeinhez. A mozgáshoz túl sok energiaitalt fogyasztóknál a hétvégén és ünnepnapokon szintén elvonási tünetek észlelhetőek.

Kérdések és válaszok a koffeinről

A koffein vízhajtó?



Egymásnak ellentmondó kutatási eredmények vannak ezzel kapcsolatban, ám biztosnak tűnik, hogy a vizelethajtó hatás mértéke függ a az elfogyasztott koffein mennyiségétől, attól, hogy milyen formában/termékben jutunk hozzá, illetve a szervezet koffeintűrő képességétől is.

Természetesen az inkontinenciában szenvedőknek jobb odafigyelni a koffeinfogyasztási szokásaikra.

Káros a szívre?



Egyesek szerint a koffeinfogyasztással nő a szervezet stresszhormon szintje, ezzel is elősegítve a szív-és érrendszeri problémák kialakulását. Ugyanakkor idősebbeknél a rendszeres kávéfogyasztás véd a szívbetegségek ellen.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy mindenkinél más hatást vált ki, így a vérnyomás és a szívverés is túlzottan megemelkedhet.

Csontritkulást okoz



Bizonyított tény, hogy a túlzott koffeinfogyasztás csontritkulást okoz. Különösen nagy veszélynek vannak kitéve a menopauzán átesett nők.

Terhesség alatti fogyasztás



A terhesség alatti túlzott koffeinfogyasztás vetélést okozhat. Emellett egyes kutatások szerint a túlzott koffeinfogyasztás növeli a meddőség kockázatát is.



Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Jóna Angelika, gyermekorvos