Miért igyunk vizet a kávéhoz?

A legtöbb kávézóban, cukrászdában egy pohár vizet is felszolgálnak a kávé mellé. Vajon miért van ez így, lehet-e jelentősége egészségügyi szempontból?

Koffein és csersav

A kávéban (és a fekete teában, valamint a kólákban) található koffein vizet von el a szervezettől. A koffeintartalmú italok vízhajtó hatása már nem sokkal az elfogyasztásuk után érvényesül, majd néhány óra múlva megszűnik. Egy csésze kávé elfogyasztása után hozzávetőleg dupla annyi mennyiségű, vagyis kb. 2 csészényi folyadék távozik a szervezetből a legtöbbeknél, de van, akinél ennél kevesebb és van, akinél több.

Egy egészséges felnőtt embernek a mi éghajlatunkon naponta kb. 2,5 l vízre van szüksége, amit befolyásol többek között az aktuális környezeti hőmérséklet és a fizikai aktivitás. A 2,5 literből nagyjából 1 literhez az elfogyasztott ételek, élelmiszerek útján jutunk hozzá, a maradék 1-1,5 litert pedig folyadék formájában isszuk meg. Hőségben, lázas állapotban, hasmenés esetén, illetve fizikai igénybevétel mellett természetesen a folyadékszükséglet ennél nagyobb. A másfél literbe a koffeintartalmú italokat az előbbiekben említett okokból nem számolhatjuk bele, ugyanez igaz az alkoholos italokra is, hiszen azok szintén vizet vonnak el a szervezettől.

Egyészségügyi szempontból ezért is van jelentősége annak, hogy egy csésze kávé mellé egy pohár fizet is fogyasszunk el. Erre mindenképpen érdemes tehát figyelnünk, különösen, ha rendszeresen és/vagy nagyobb mennyiségben iszunk kávét. Ez természetesen nemcsak a vendéglátóhelyekre vonatkozik, otthon is tegyük szokásunkká ezt a hagyományt!

A másik ok, amiért érdemes ezt a szabályt betartani, az az, hogy a koffein fokozza a bélperisztaltikát, ám ez a hatás a visszájára is fordulhat, ha a szervezetben nem áll rendelkezésre elegendő víz. Ekkor ugyanis több víz szívódik vissza a vastagbélből, aminek következtében a széklet tömörebbé, keményebbé válik, ami pedig székrekedéshez is vezethet.

A kávéban csersav is található. Bár a gyomorba vízzel hígítva kerülő kávé valamelyest kevésbé irritálja a nyálkahártyát, az érzékeny gyomrúak, akik gyakran szenvednek gyomorégéstől, és különösen a refluxbetegek a legjobban azt teszik, ha tartózkodnak a kávéfogyasztástól.

Ugyancsak a csersavtartalma miatt senkinek nem ajánlott éhgyomorra fogyasztania a kávéját.

Az ízélmény

További előnye a kávéhoz történő vízfogyasztásnak, hogy a víz kortyolgatásával, a szájüreg öblítésével az ízlelőbimbók némileg felfrissülhetnek, így mind a kávé, mind az utána fogyasztott étel íze jobban élvezhető, mint a vízivás közbeiktatása nélkül lenne.

Melyek a legjobb szomjoltó italok?

Folyadékpótlásra a legalkalmasabb az ásványvíz, a csapvíz, valamint a cukrozatlan gyümölcs- vagy gyógyteák és a hozzáadott cukrot nem tartalmazó 100%-os gyümölcslevek.

Tipp azoknak, akik nem isznak eleget

Azoknak, akik eddig nem figyeltek oda a rendszeres folyadékpótlásra, javasolt reggelente előkészíteni másfél liter folyadékot, ezt egész nap iszogatni, és este ellenőrizni, hogy elfogyott-e, vagy ha nem, mennyi maradt. Ebből látni fogja, hogy mennyivel kell növelnie a napi folyadékbevitelét, és egy idő után megtanulja, hogy az optimális mennyiséget fogyassza el naponta.

Van, akinek árthat a túl sok folyadék

Szív-, vese- és anyagcsere-betegségekben szenvedők kérjék ki és kövessék kezelőorvosuk tanácsát a naponta ajánlott folyadékfogyasztási mennyiséget illetően!

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Das Glas Wasser zum Kaffee (gesundheit.com)