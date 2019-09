Mennyi kávét igyunk egy nap?

Egy 7 gramm őrleményből készített eszpresszóban kb. 100-150 milligramm koffein található. Ennek az adagnak a hatása 1-5 óráig tart. A magasabb minőségű, arabica fajták koffeintartalma alacsonyabb, mint a robustáé, így kisebb a veszélye a túladagolásnak. A hatás időtartama függ a szervezet egészségi szintjétől, a megszokástól, a kávé előtt és mellett fogyasztott ételek/italok összetételétől, a koffeinnel szembeni érzékenységtől. Összehasonlításképp: egy csésze teában 50 mg, egy doboz kólában pedig 50-60 mg koffein található. A szakemberek azt javasolják, hogy az összes forrásból származó koffein bevitele ne haladja meg a napi 300 mg-ot. Napi 2-3 csésze kávé, ha azt megfelelő körülmények között fogyasztjuk (és más koffeintartalmú italt aznap nem iszunk), egészséges frissítő ital, de 1 gramm koffein (kb. 10 csésze) napi elfogyasztása már izgatottságot, szédülést és rosszullétet okozhat, egészséges embereknél is. Arról nem is beszélve, hogy a túlzott koffeinbevitel (és itt ne csak a kávéval számoljunk, hanem teával, kólával, energiaitalokkal is) hőemelkedést, aritmikus érverést, ingerlékenységet, remegést, sőt szorongást, esetleg hasmenést is okozhat. 2-4 gramm koffein hatására pedig izomgörcsök léphetnek fel – akár a szívben is. A magas vérnyomásúaknak, a szív- és veseelégtelenségben szenvedőknek ezért óvatosan kell bánniuk a kávéval! Ha sportoláshoz használjuk, a teljesítmény növeléséhez szükséges dózis egy 90 kilós ember esetében körülbelül 300 mg. A kutatások azt mutatják, hogy az ezt meghaladó mennyiség már nem javítja, hanem rontja a sportteljesítményt.