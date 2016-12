Védelem a megfázás ellen - Az immunrendszer

Az egészséges élet és a megfelelő táplálkozás: ezek a stabil immunrendszer sarokkövei. Járjon sokat a friss levegőn, aludja ki magát rendesen és lehetőleg kerülje a stresszt. Tartózkodjon a dohányzástól és a mértéktelen alkoholfogyasztástól, és táplálkozzon teljes értékűen!

Védelem a megfázás ellen 1. - Higiénés szabályok

2. - Az erős immunrendszerért

Napi ötszöri zöldség, illetve gyümölcs fogyasztásával kellő vitaminhoz juthat szervezete. Ha elegendő zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt, a vitaminkészítményeket nem igényli szervezete - azokra inkább vitaminhiány okozta megbetegedésekor van szükség. A helyes táplálkozásról bővebben.

A sport segít megőrizni az erős immunrendszert. Nem muszáj élsportolóvá válnunk: napi 30-60 perc mozgás (futás, séta, biciklizés) bőven elég.

Tartózkodjon sokat a friss levegőn, ez segít a tüdők "szellőztetésében": a meleg belső és hideg külső levegő cseréje serkenti a vérellátást, s ezáltal az ellenállóképességet. A sport lendületet hozhat a mozgásszegény mindennapokba, s így Ön kiegyensúlyozottabbá válhat. Ez (közvetve) erősítheti az ellenállóképességet.

Szauna, lábfürdő, váltózuhany, hidroterápia

Szaunázzon! A legideálisabb hetente egyszer-kétszer. A hideg és a meleg váltakozása serkenti az anyagcserét és a hőtermelést, hőháztartást, jót tesz az ereknek, javítja a vérkeringést, erősíti az ideg- és az immunrendszert.

Prebiotikumok, probiotikumok, szinbiotikumok A bélflóra fő funkciója a kórokozókkal szembeni védelem, valamint az immunrendszer állandó készenléti szinten tartása. Ha a bélflóránk egyensúlya felborul, és a káros baktériumok száma megnő, célszerű probiotikumokat, prebiotikumokat alkamaznunk az egyensúly helyreállítása érdekében. Prebiotikumok, probiotikumok, szinbiotikumok>>

A hideg-meleg lábfürdőt otthon is könnyen kipróbálhatja. Két nagyobb edényt, lavórt tegyen egymás mellé. Az egyiket töltse fel 38 Celsius fokos meleg-, a másikat pedig hidegvízzel annyira, hogy belehelyezve a lábát a víz a vádli közepéig érjen. 3 percig áztassa a lábát a melegvízben, majd 20 másodpercre tegye a hidegbe. Ezt háromszor ismételje meg. Mindig a hidegvizes áztatással fejezze be.

A reggeli váltózuhany is fitten tartja immunrendszerét. Álljon két-három percig a meleg vízsugár, majd 10-15 másodpercig a hidegvíz alatt, majd ezt háromszor ismételje meg. Erre is érvényes: hidegvízzel fejezze be.

Használja fürdőkádját Kneipp-fürdő céljára! A Kneipp-terápia alapítójáról, Sebastian Kneippról (1821-1897) kapta a nevét. A terápia egyik alappillére a hidroterápia, amely különböző hőfokú víz alkalmazásával váltakozó hőmérsékleti ingereknek teszi ki a testet, és ezzel vegetatív reakciót vált ki. A hideg vízben történő lépdelés erősíti az immunrendszert, s 2 perc elég is. Fontos, hogy a lábát minden alkalommal kiemelje a vízből.

Csak semmi stressz, aludjon sokat!

Kerülje a stresszt ! Ezt bár könnyebb mondani, mint megtenni, tudományosan igazolt, hogy a túlterhelt, nyomás alatti életvitel hajlamosít a különböző (s köztük) a megfázásos betegségek kialakulására.

Alvás során pihen a szervezet és regenerálódik a test. Általános vélemény a szakemberek, orvosok körében, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás az egészség kulcsa. Ügyeljen arra, hogy hálószobájának hőmérséklete ne legyen több 18 Celsius foknál és a szellőzés is biztosított legyen.

(WEBBeteg - Lektorálta: Dr. Jóna Angelika, gyermekorvos)