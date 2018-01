A jó alváshoz a gyomron át vezet az út?

Bizonyos ételek segíthetik, vagy gátolhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Dr. Vida Zsuzsanna neurológus, szomnológust, a JóAlvás Központ orvosát az elalvást segítő táplálkozási szokásokról kérdeztük.

Nem mítosz: a tej tényleg segít

Ha azt gondoltuk, ez csak gyermekeknél válik be, rosszul tettük. Aki nehezen alszik el, lefekvés előtt egy pohár meleg tej elfogyasztásával pihentetőbb éjszakára számíthat. A tejben ugyanis sok triptofán található, amely egy olyan aminosav, amit alvásproblémák, szorongás és stresszoldás kezelésére tabletta formában is beszerezhetünk. Természetes forrásból a tej mellett olajos magvak, banán, méz és tojás fogyasztásával is pótolhatjuk.

Kerülje a nehéz ételeket!

Egy jól sikerült vasárnapi ebéd sokakat délutáni szunyókálásra késztet, de a jóllakottság alapvetően nem könnyíti meg az éjszakai elalvást. A lefekvés előtti órákban célszerű kerülni a nehéz, zsíros ételeket. Ezek a fogások ugyanis nemcsak a gyomrot terhelik meg, ami miatt akár a kényelmes alvóhelyzet megtalálása is nehézkes lehet, de a sósabb, zsírosabb, fűszeres ételek fokozzák a szomjúságérzetet. A lefekvés előtt fogyasztott nagyobb mennyiségű folyadék pedig gyakori ébredéseket eredményezhet az éjszaka folyamán.

Óvakodjon a rejtett koffeintől!

Ha az elalvás időpontja egyre kitolódik, érdemes átgondolnia, mennyi koffeint fogyaszt a nap folyamán. Kávét nem javasolt 4-6 órával a tervezett elalvás ideje előtt fogyasztani, koffeint tartalmazhatnak bizonyos szénsavas üdítőitalok, teák, a csokoládé, sőt gyógyszerek – fájdalomcsillapítók, fogyasztó tabletták, vizelethajtó, megfázásra, náthára való készítmények - is.

Alkohol: a 22-es csapdája

Alkoholos italokat jobb, ha nem fogyasztunk az elalvás előtti órákban. Hatásukra ugyan valóban gyorsabban elnyom az álom, de az éjszaka folyamán gyakoribb ébredésekkel, rémálmokkal, fejfájással is számolhatunk. Az alkohol negatív hatásait több víz fogyasztásával ellensúlyozhatjuk, ez azonban gyakoribb ébredést és mosdó használatot tenne szükségessé.

Egészséges, de nem este

Habár gyümölcsöket, zöldségeket napi rendszerességgel érdemes fogyasztani, nem mindegy, hogy mikor, melyik napszakban tesszük ezt. Némelyik ugyanis puffadásra hajlamosíthat, vagy épp vízhajtó tulajdonságánál fogva teszi tönkre a nyugodt éjszakai pihenést. Aki érzékeny rá, gyümölcsöt, zöldséget a lefekvés előtti 3-4 órában már ne fogyasszon!

A természet patikája

A gyógynövényekből készült főzetek szintén segíthetnek az elalvásban. Bizonyos növények kivonata tabletta formában is elérhető. Természetes nyugtató, altató hatású a macskagyökér (valerián), az orvosi székfű – ismertebb nevén kamilla – a citromfű, a golgotavirág és a jázmin. Használatuk előtt azonban érdemes szakértő véleményét kérni!

+1 jó tanács

Akár elalvási nehézségről, akár gyakori éjszakai ébredésekről legyen szó, a pihenés hiánya hosszútávon az egész szervezetre kihat. Ha a táplálkozási szokások terén végrehajtott változások nem hoznak megoldást, érdemes szakemberhez fordulni az alvásprobléma kezelésével.

(JóAlvás Központ - Dr. Vida Zsuzsanna neurológus, szomnológus)