Mikor forduljunk orvoshoz visszérpanaszainkkal?

A visszérbetegség általában lassan, évek alatt alakul ki és sokáig panaszmentes marad, csupán kozmetikai problémát okoz. Panaszok akkor jelentkeznek, ha kialakul a krónikus vénás elégtelenség. Az előrehaladott visszérbetegségnél a tágult vénákban álló helyzetben nincs véráramlás.

Visszeresség: az első panaszok és a végstádium

A visszérbetegség által érintettek álláskor, a végtag terhelésekor, eleinte csak estére, később már reggel is nehézláb érzésről, égő fájdalomról panaszkodnak, főleg meleg hőmérséklet esetén. További tünetek lehetnek: éjszakai lábszárgörcs, nyugtalan láb érzése és idővel vörös, barna foltok megjelenése a lábszáron. Nőknél gyakoribb a megjelenése, menstruáció alatt fokozódnak a tünetek.

Ilyen, szövődménymentes formákban is érdemes orvoshoz fordulni a visszérbetegség romlásának megállítása, a szubjektív panaszok csökkentése céljából. Lehetőség van a kezdetleges visszér, seprűvéna kezelésére, ami elősorban még esztétikai jellegű beavatkozásokat takar. A külsőleg alkalmazható krémek, gélek átmeneti megoldást jelentenek: a kezeléshez orvoshoz kell fordulni.

A másik véglet a krónikus vénás elégtelenség, aminek a végstádiuma a lábszárfekély kialakulása. A lábszárfekély olyan seb, mely hat hét alatt sem gyógyul be. Lábszárfekély esetén rendszeres szakorvosi gondozás, sokrétű kezelés szükséges. Akkor igényel azonnali ellátást, ha a környékén orbánc alakul ki, mely magas lázzal, hidegrázással, levertséggel, gyengeséggel jár. Kialakulásánál először csak ödéma, pangás, később a bőr elvékonyodása jellemző. A folyamat kezelés nélkül folyamatosan romlik (progrediál) és kialakul a krónikus seb.

A kezeletlen visszérbetegség szövődményei

A fent említett eseteken kívül vannak olyan szövődményei a visszérbetegségnek, amikor nemcsak érdemes, hanem nagyon fontos, azt is mondhatnánk, kötelező az azonnali szakorvosi ellátás. Ilyen sürgető állapotok: a felületes visszérgyulladás, a visszérvérzés és a mélyvénás trombózis.

Felületes visszérgyulladás - A felületes visszérgyulladás (thromboflebitis superficialis) egy adott vénaszakasz gyulladásával és thrombusképződésével járó kórkép. Ebben az esetben az érintett visszér kötegezetté válik, felette bőrpír jelenik meg fájdalom, nyomásérzékenység és időnként hőemelkedés kíséretében. A felületes visszérgyulladás egy spontán, magától is rendeződő állapot, de a lefolyás meggyorsítása és a szövődmények, elsősorban a mélyvénás trombózis fellépésének megelőzése céljából szükséges a mielőbbi szakorvosi ellátás.

A visszér vérzése - Az alsó végtagi vénás keringési elégtelenség ritka szövődménye a visszérvérzés, mely során a betegekben rendkívüli riadalmat kelt a megállíthatatlannak tűnő vérzés. Ennek a nagy ijedelemnek köszönhető, hogy kivételes ritkaság az elvérzés. A kitágult vénák fölötti vér elvékonyodik, emiatt a bőr és a véna sérülései banális behatások révén is megtörténhetnek, komoly vérzést okozva. Vérzés esetén le kell feküdni, mindenképpen még otthon nyomókötést kell alkalmazni, és mihamarabb szakorvoshoz fordulni.

A mélyvénás trombózis - A mélyvénás trombózis a legveszélyesebb, életet is veszélyeztető szövődménye a visszérbetegségeknek. Ilyen esetekben legtöbbször hirtelen húzó-feszítő fájdalom jelentkezik a végtagban, mely megduzzad, a bőrszín megváltozik, általában lilásvörös (livid) lesz (de sápadt színű is lehet a nagyfokú ödéma kompressziós, összenyomó hatása miatt!), és hőmérsékletkülönbség is megjelenhet a két végtag között. Ilyen esetben azonnal sürgösségi osztályra kell menni, a trombózis azonnal ellátása miatt. A trombotizált véna és a felületes visszerek fekvő helyzetben is megduzzadnak, a nagy vérteltség miatt a végtag melegebb tapintatú. A mélyvénás trombózist hőemelkedés kísérheti.

