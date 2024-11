Tudásteszt: a visszérbetegség és kezelése

A vénák tágulatával járó visszérbetegségnek a családi öröklődés, az életkor, a helytelen életmód, az ülőmunka, a túlsúly, valamint a terhesség és a szülés leggyakoribb rizikófaktora. Már az első jeleket is komolyan kell venni és kezelni kell a betegséget korai stádiuámában is, hogy a súlyos szövődmények, úgymint például a mélyvénás trombózis és a lábszárfekély, elkerülhetőek legyenek. A visszérbetegség különböző stádiumaiban különféle terápiák jöhetnek szóba, a kezelés belgyógyász, érsebész és bőrgyógyász közreműködését egyaránt igényli, ugyanakkor a beteg részéről is életmódváltást követel.